detroytred написав:Вся твоя порада --- заощаджуй; витрачайте менше, ніж заробляєш; більше працюй; працюй на себе, щоб не залежати від чужих рішень. Кеп-очевидность. Майже всі й так знають... А чому ж не роблять?
1 Якщо провести голосування на цих сторінках з всього двома варіантами відповіді. Ви хочете досягнути результатів Будівельника працюючи перших 10 років на 20% більше ніж споживаючи других 10 років споживаючи все що створили третіх 20 років - споживаючи на 20% більше ніж створили і вийшовши на пенсію отримати в 200-300% більше ніж пенсія воєнпенса Чи хочете досягнути результатів воєнпенса перших 30 років споживаючи все що створили і вийшовши на пенсію споживати в 2-3 рази менше ніж це доступно Будівельнику...
Як думаєш - який буде результат голосування? Друге питання що навчитись працювати більше ніж споживаєш -доступне не кожному-в цьому то й закладена ГОЛОВНА проблема нерівномірності росзосередження багатств 2 Тепер про можновладців які створюють умови Ти постійно забуваєш що людина одночасно є як виробником так і споживачем І постійно плутаєш Дохід і Прибуток. Прибуток-це завжди частинка Доходу Якщо ти отримав Дохід - то рівно на стільки ж хтось поніс витрат Якщо створити умови ( те що ти фантазуєш - завдання можновладців) по полегшенню отримання ДОХОДУ , можна розглянути й в іншій площині Полегшити отримання Доходу можна тільки забезпечивши можливість збільшення ВИТРАТ. тобто розмір ПРИБУТКУ від збільшення Доходу/Витрат - не зміниться... Тому Для того щоб ХТОСЬмав можливість збільшити свій ПРИБУТОК він зобовязаний працювати НЕ ТАК як основна маса. Тобто або більше, або ефективніше, або менше витрачати. Інших варіантів немає 3 Так як людей які можуть змусити себе працюючи більше-витрачати менше в країні ( на планеті Земля) є всього якийсь відсоток (на мою думку не більше 10%) - то не дивно що для того щоб зявились люди з достатнім власним капіталом в кількості 30% ( Швеція) пройшло 150-300 років. 4 Так, не можливо щоб 100% послухались мене і САМОСТІЙНО вирішили збільшити свій обєм праці.(немає ні робочих місць в таких обємах, ні платоспроможного попиту) Але якщо так захоче працювати додатково всього 1 млн з 20 млн працездатних - то цей 1 млн знайде як чим зайнятись так і кому продати... При цьому цей 1 млн збільшить розміри ринку набагато швидше і ефективніше ніж це зроблять можновладці... Хочаб тим що ЗБІЛЬШАТЬ своє платоспроможне споживання на пенсії в 2-3-5 разів... при цьому споживання в працездатному віці (середнє за 30 років) буде таке саме як і в тих хто буде працювати на 20% менше перших 10 років)
До чого ти цю дурню вже вкотре тулиш? Про порівняння фінансових досягненнь підприємця і воєнпенса.
Якщо вже дуже чухається, то підказую: ти ніщеброд зі своїми 14 млн. грн. в порівнянні з деякими всл))), в яких мета перебування на вслужбі була така ж сама, як в тебе, підприємця --- заробити капітал. Так що навіть в цьому порівнянні ти програв з трєском.
Знов затягнув стару пісню під назвою "А я мільйонер"))
Ще раз: розтули очі і подивись скільки людей замість витрачати-споживати віднесли свій капітал в банки, страхові, в нерухомість під оренду, в матраси, кріпту і т.д. І як і чому бувші підприємці самі подались в заробітчани, в наймані. А ти про нових співаєш "але якщо...". Чарівной паличкой махнеш і буде твоє якщо. Бо без неї не підійдуть до дзеркала і твої співи не послухають.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 12 кві, 2025 15:39, всього редагувалось 2 разів.
sergey_stasyuk555 написав:кількість шахедів зросла у 8 разів порівняно з минулим роком, + нова стратегія одномоментних атак та виснаження нашої пво... а у місцевих дам подруги їздять на стрижку 1000 км в одну сторону, сюр якийсь...
Як це не дивно звучить, але цей проект врятував і далі рятує багато життів та інфраструктури. Так же як і "Дронопад". Ефективність ццих проктів сотні і тисячі відсотків на затрачені кошти. От якби таку ефективність МО...
detroytred написав:Ще раз: розтули очі і подивись скільки людей замість витрачати-споживати віднесли свій капітал в банки, страхові, в нерухомість під оренду, в матраси, і т.д.
1 Для того щоб ПОНЕСТИ - треба було виконати пункт1 - створити. Всі, хто поніс - звідкись отримали.. і це звідкись описане просто спадщина заробив є ще вкрав, але це нелегальний варіант від ЗАРОБИВ 2 Так, серед 150 000 воєнпенсів, є десь 5000 багатших від мене-це нормально і мене не бентежить 3 Те що пишу я -дасть можливість тим хто зрозумів( це не більше 1 млн в кожних 10 років) - стати БАГАТШИМИ вже і не чекати 30-50-70 років, поки їм стане легше ЗАРОБЛЯТИ... тим більше що нагадаю ще раз Для того щоб хтось легше заробив - цей самий хтось повинен погодитись легше витрачати а капітал це частина Прибутку а прибуточ це частина Доходу. 4 Якщо розмір капіталу дозволяє жити з відсотків по капіталу - то навіщо збільшувати капітал? Я також планую на відпочинок витрачати ТІЛЬКИ відсотки з капіталу і взагалі не працювати Чи ти здурі як голодний люмпен думаєш що людина яка заощадила в 5 разів більше ніж зможе витратити до смерті - буде працювати щоб створити в 6 разів більше? Тоді ти просто дурень.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 12 кві, 2025 15:43, всього редагувалось 1 раз.
sergey_stasyuk555 написав:кількість шахедів зросла у 8 разів порівняно з минулим роком, + нова стратегія одномоментних атак та виснаження нашої пво... а у місцевих дам подруги їздять на стрижку 1000 км в одну сторону, сюр якийсь...
Як це не дивно звучить, але цей проект врятував і далі рятує багато життів та інфраструктури. Так же як і "Дронопад". Ефективність цих проектів сотні і тисячі відсотків на затрачені кошти. От якби таку ефективність МО...
fler написав:Нічого нового, все те саме - зброя (власна і партнерська), санкції (дієві, а не імітація), політичний тиск (а не заігрування), визнання країною-терористкою (розрив дипстосунків, а не фінансування війни через закупівлю товарів на суми, що перевищують допомогу Україні).
Из всего этого в наших руках только "зброя (власна...". Всё остальное от нас не зависит, а в руках "партнёров.
І шо? Поставки зменшились? Ні, зростали всі роки, поки США не обрали Трампа. Тепер інші країни замінили США.
Зростали всі роки. Но даже тогда были недостаточными. И мы говорим о сегодняшнем дне. США прекратили поставки. Европа честно признаётся, что полностью компенсировать прекращение американских поставок не сможет.
ЛАД написав: За 3 года войны этого не произошло.
Хіба мало сталося за 3 роки? Вкотре нагадаю, бо ви постійно зводите до нуля досягнення ЗСУ. .......
Вы удивительно легко меняете тему. Мои слова были ответом на ваши:
Нічого нового, все те саме - зброя (власна і партнерська), санкції (дієві, а не імітація), політичний тиск (а не заігрування), визнання країною-терористкою (розрив дипстосунків, а не фінансування війни через закупівлю товарів на суми, що перевищують допомогу Україні)
И ни о чём другом, не о "досягненнях ЗСУ".
ЛАД написав:Не вижу каких-то изменений в политике партнёров (и не только) в лучшую сторону. Пока что только ухудшение со стороны США.
Це відверта брехня. Партнери збільшили допомогу - і зброєю, і грошима, і санкції посилили, розробляють плани введення миротворців, просувають процес вступу до ЄС. США постачає Байденівську зброю і попередило (завчасно!) про закінчення безоплатних поставок. Також США веде перемовини з рф про закінчення війни, що не можна вважати погіршенням, принаймні поки невідомі результати.
Это явное преувеличение. "плани введення миротворців, просувають процес вступу до ЄС". О миротворцах я уже вчера отвечал prodigy. Почитайте. "Процес вступу" просувається уже очень давно и никак не просунеться. От того, что США попередило завчасно вам легче?
Як це не дивно звучить, але цей проект врятував і далі рятує багато життів та інфраструктури. Так же як і "Дронопад". Ефективність ццих проктів сотні і тисячі відсотків на затрачені кошти. От якби таку ефективність МО...
Це ж пенсіонер з Брайтон-Біч, він проти України апріорі ...
Йому пох на інфраструктуру України Йому головне - лизати дупу Трампу
detroytred написав:Ще раз: розтули очі і подивись скільки людей замість витрачати-споживати віднесли свій капітал в банки, страхові, в нерухомість під оренду, в матраси, і т.д.
1 Для того щоб ПОНЕСТИ - треба було виконати пункт1 - створити. Всі, хто поніс - звідкись отримали.. і це звідкись описане просто спадщина заробив є ще вкрав, але це нелегальний варіант від ЗАРОБИВ 2 Так, серед 150 000 воєнпенсів, є десь 5000 багатших від мене-це нормально і мене не бентежить 3 Те що пишу я -дасть можливість тим хто зрозумів( це не більше 1 млн в кожних 10 років) - стати БАГАТШИМИ вже і не чекати 30-50-70 років, поки їм стане легше ЗАРОБЛЯТИ... тим більше що нагадаю ще раз Для того щоб хтось легше заробив - цей самий хтось повинен погодитись легше витрачати а капітал це частина Прибутку а прибуточ це частина Доходу.
Да Кіосакі і Ко до тебе все це написали. Давним давно. І цих кеп-очевидностей повним повно під носом кожного. Співаків і співів.
А ти чомусь вирішив, що унікальний місіонер. Ну цирк якийсь, чесне слово. Попустись))
Для розвитку ж ринку країни петрають кейнси-бальцеровичі. Щоб ти від своєї 30 річної важкої праці ще більший результат мав. І щоб інші більший вихлоп та стимул мали. Більшість мала змогу розвивати бізнес.