Додано: Суб 12 кві, 2025 16:21

ЛАД написав: Shaman написав: ........

знову брехня й перекручування. трохи раніше ви назвали мої пропозиції нереальними, а тепер знову перейшли - нічого не пропонував. забули? ........знову брехня й перекручування. трохи раніше ви назвали мої пропозиції нереальними, а тепер знову перейшли - нічого не пропонував. забули? Не забыл.

Давайте я предложу - будем ждать прилёта марсиан, которые скоро, может быть, прилетят и наведут порядок.

Это будет считаться ценным предложением?

Ваши примерно такие же.

те, що вам підказав Арестович. насправді, якщо ми кажемо про реальний варіант Фінляндії - то це один з варіантів мого мир в обмін на гарантії. тобто ми гарантуємо не вступ в НАТО, але ведемо самостійну політику. й це теж можна обговорити. Финляндия не вела такую уж "самостійну політику".

...

Вы даже не посмотрели, что означает термин "финляндизация" и как это было в реальности. Не забыл.Давайте я предложу - будем ждать прилёта марсиан, которые скоро, может быть, прилетят и наведут порядок.Это будет считаться ценным предложением?Ваши примерно такие же.Финляндия не вела такую уж "самостійну політику"....Вы даже не посмотрели, что означает термин "финляндизация" и как это было в реальности.



тому треба постійно повторювати, щоб підкреслити брехню ЛАДа та інших капітулянтів - пропозиція моя, яку підтримають й інші патріоти, - це змушення Раші до перемовин про реальні умови (зараз розмова про кордони 91 року не йде). Раша досі фактично вимагає капітуляції - ви не наведете жодного прикладу, де вони б пропонували хоч якісь розумні умови. Я уже писал fler - полностью поддерживаю такое решение. Теперь расскажите, как этого добиться. Я уже писал- полностью поддерживаю такое решение. Теперь расскажите, как этого добиться.



"про останню вербу" - це ваша чергова вигадка. я такого ніде не писав. й якщо війна дійсно дійде до такої стадії, то воювати дійсно будуть всі. я на відміну від вас за вік ховатися не буду. але я розумію, що Раша теж виснажена (що ви теж вдаєте чи дійсно не бачите), тому ніяких до останньої верби на поточний момент не буде. Вот. Наконец вы прямо высказались - вы рассчитываете, что до вас дело не дойдёт, Россия развалится/виснажеться и война обойдётся без вас.

Насчёт "за вік ховатися". Мальчик, когда тебе будет 74 года, я посмотрю, за что ты будешь ховатися. Вот. Наконец вы прямо высказались - вы рассчитываете, что до вас дело не дойдёт, Россия развалится/виснажеться и война обойдётся без вас.Насчёт "за вік ховатися". Мальчик, когда тебе будет 74 года, я посмотрю, за что ты будешь ховатися.



Всё остальное п... , ой, балабольство.

Я уже несколько раз обещал, что на ваши упражнения в патриотизме отвечать не буду. Но каждый раз срываюсь, надеясь, что вы способны что-то понять.

Теперь окончательно убедился что вы элементарная гнида. Были и такие инструктора райкомов. Причём по идеологии чаще всего.

Так что (п...)балабольте дальше.

й знову перехід на особистості. я так розумію, аргументи закінчилися. дідусь, давай так - я поки на це не прореагую, спишу це на вікові зміни свідомості. але ще раз нагадую - якщо ти так бундючно пишеш, який ти правильний, то тримай себе в руках. бо можуть відповісти. й відповідь тобі не сподобається й знову перехід на особистості. я так розумію, аргументи закінчилися. дідусь, давай так - я поки на це не прореагую, спишу це на вікові зміни свідомості. але ще раз нагадую - якщо ти так бундючно пишеш, який ти правильний, то тримай себе в руках. бо можуть відповісти. й відповідь тобі не сподобається Аргументы закончились, потому что вы их не воспринимаете и перекручиваете. Или просто игнорируете. Вы рассказываете "про вікові зміни свідомості", так у меня хоть меняться есть чему, а у вас кроме лозунгов в голове ничего нет и меняться нечему. Мальчик, "ти так бундючно пишеш, який ти правильний", и чем же ты мне угрожаешь? Ты же элементарный трус, на что ты способен. Разве что, на удар из подворотни. Аргументы закончились, потому что вы их не воспринимаете и перекручиваете. Или просто игнорируете. Вы рассказываете "про вікові зміни свідомості", так у меня хоть меняться есть чему, а у вас кроме лозунгов в голове ничего нет и меняться нечему. Мальчик, "ти так бундючно пишеш, який ти правильний", и чем же ты мне угрожаешь? Ты же элементарный трус, на что ты способен. Разве что, на удар из подворотни.

термін та пропозиція запропонували ви (почувши її у Арестовича). вам й пояснювати, що мається на увазі. я свої пропозиції обгрунтовую.й так, сформулюю, чого я в неї не вірю - фінляндізація базується лише на добрій волі Раші. ми вже мали 2014, 2022, ми маємо безперервний потік брехні про цю війну - ще раз повірити цим людям? це те саме коли у вас в подворотні забрали всі гроші, пригрозили - ніяких друзів, поліції, зброї, але через місяць з новою зп знову йти через цю подворотню. цікаво, скільки б вам знадобилося разів. чи ваше кредо - забирайте 50-90%, але залишайте хоч щось - й буду ходити. хоча, як ви розхвалюєте совок - може так й є.мої пропозиції є. мета не переконати особисто вас, а зайвий раз показати, що реальних перемовин не хоче Раша. й подивимось, чим все закінчитьсяні, ЛАД, тепер ваша черга - на нас напали, ми тримаємося, готові вести перемовини, навіть почути агресора (хоча це нонсенс) - а він продовжує нападати, ще й тероризує цивільне населення.от поки не відповісте - не треба тут ля-ля. ще раз, ми готові до перемовин - Раша не хоче чути про них.й щоб ви краще зрозумілі - більш особистий приклад, хоча це не є коректним - але по-іншому ви схоже не розумієте. так от, якщо колись ваша донька прийде згвалтованою, то ви не біжить з обрізом шукати того виродка й не дзвоніть в поліцію, а краще розпитайте - як так сталося? може хлопчик був трохи збуджений, а у вашій доньці була надто коротка юбка? треба ж розібратися. саме це ви й пропонуєте у випадки війни України та Раші.дідусь, я ще в 74 роки планую активно працювати. на відміну від тебети очікував, я що тобі погрожувати буду?в мене підхід - коли бачиш місцевого дурника - то його краще не чіпати, його можна лише пожаліти. коли на тебе повісять відповідну табличку - чи всі будуть розуміти хто ти є - віриш, навіть не буду звертати уваги. а так треба слідкувати - бо пропагувати оці оманливі популістські лозунги ти вмієш, й не всі можуть відразу це зрозуміти.нема там чому змінюватися - як вбили в голову в срср, що не треба думати, держава за тебе все вирішить, так й живеш з цією думкою. я змушений думати й покладатися на себе. ось й вся різниця;)а взагалі оці особистості мені не цікаві - подивимось, чим закінчаться перемовини, й хто був ближче до істини