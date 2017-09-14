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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 12 кві, 2025 15:52
Бетон
pesikot написав: Бетон написав:
У зеленского в декларации несколько оффшорных компаний.
До войны он говорил это потому что янукович кошмарил.
Зеленский президент уже 6 лет.
Он повышает налоги. Вы донатьте.
А Зеленский будет дальше отмывать налоги
Красава
Когда лично ты тупой, то плохо окружающим, а тебе - норм )
А ты сам разве не баловался оффшорами ?
Или свой миллион ты честно заработал, с уплатой всех налогов и никогда не оптимизировал налоги ? )
И это ты работал в самой коррумпированной области экономики - строительстве )
Ты beee против мёда ?
Или проститутка против секса ?
Или качок против тренажеров ?
Интересуюсь в порядке повышения самообразования )
- качок проти стероїдів
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Shaman
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Додано: Суб 12 кві, 2025 15:56
Shaman написав:
Бетон
pesikot написав: Бетон написав:
У зеленского в декларации несколько оффшорных компаний.
До войны он говорил это потому что янукович кошмарил.
Зеленский президент уже 6 лет.
Он повышает налоги. Вы донатьте.
А Зеленский будет дальше отмывать налоги
Красава
Когда лично ты тупой, то плохо окружающим, а тебе - норм )
А ты сам разве не баловался оффшорами ?
Или свой миллион ты честно заработал, с уплатой всех налогов и никогда не оптимизировал налоги ? )
И это ты работал в самой коррумпированной области экономики - строительстве )
Ты beee против мёда ?
Или проститутка против секса ?
Или качок против тренажеров ?
Интересуюсь в порядке повышения самообразования )
- качок проти стероїдів
Та до чого тут качок?!
Песікіт банально зробив вигляд, що немає різниці між президентом і бізнесменом.
Навіть за того, що Бетон вказав і на посаду, і на час.
Тобто побудував претензії знов таки на брехні.
От хтось з таких користувачів зможе пояснити: на кого отакі дешеві трюки розраховані?
Вони хоть з кимось проходять?
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detroytred
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Додано: Суб 12 кві, 2025 16:01
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Ще раз: розтули очі і подивись скільки людей замість витрачати-споживати віднесли свій капітал в банки, страхові, в нерухомість під оренду, в матраси, і т.д.
1 Для того щоб ПОНЕСТИ - треба було виконати пункт1 - створити.
Всі, хто поніс - звідкись отримали..
і це звідкись описане просто
спадщина
заробив
є ще вкрав, але це нелегальний варіант від ЗАРОБИВ
2 Так, серед 150 000 воєнпенсів, є десь 5000 багатших від мене-це нормально і мене не бентежить
3 Те що пишу я -дасть можливість тим хто зрозумів( це не більше 1 млн в кожних 10 років) - стати БАГАТШИМИ вже і не чекати 30-50-70 років, поки їм стане легше ЗАРОБЛЯТИ... тим більше що нагадаю ще раз
Для того щоб хтось легше заробив - цей самий хтось повинен погодитись легше витрачати
а капітал це частина Прибутку
а прибуточ це частина Доходу.
Да Кіосакі і Ко до тебе все це написали.
Давним давно.
І цих кеп-очевидностей повним повно під носом кожного. Співаків і співів.
А ти чомусь вирішив, що унікальний місіонер.
Ну цирк якийсь, чесне слово.
Попустись))
Для розвитку ж ринку країни петрають кейнси-бальцеровичі.
Щоб ти від своєї 30 річної важкої праці ще більший результат мав. І щоб інші більший вихлоп та стимул мали. Більшість мала змогу розвивати бізнес.
1 Сам дурницю придумав, сам в неї повірив-сам тепер її використовуєш
хто тобі сказав що я УНІКАЛЬНИЙ? . я ж чітко написав
- програв 5% ( тобто є 2 млн більш УНІКАЛЬНИХ)
- виграв у 98% це 38 млн ( це вже менш унікальні)2
2 Є море дурнів, які шукають чарівні палички і ці свої чарівні палички видають як за таємне знання...
Єдине що роблю я - це ломаю теорії дурнів про чарівні палички і пояснюю ОЧЕВИДНІ речі
Перше - Кожен коваль свого щастя
Друге - навіть якщо не народився з золотою ложкою в роті ( чи в кабмінівському кріслі) - то все одно це не кінець життя
Є шанс його покращити своїми власними силами.
При цьому
ці покращення навіть не погіршать ні середнє споживання по життю , ні середній обєм праці витрачений на це споживання.
Треба просто зробити ПРИМІТИВНУ річ
Перших десять-двадцять років-накопичити капітал , щоб наступних 40 років вибирати як і за що будеш жити ... тільки за відсотки з капіталу , чи може захочеш ще й попрацювати бо скічно.. або капіталу мало...
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budivelnik
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Додано: Суб 12 кві, 2025 16:05
budivelnik написав:
1 Сам дурницю придумав, сам в неї повірив-сам тепер її використовуєш
хто тобі сказав що я УНІКАЛЬНИЙ? . я ж чітко написав
- програв 5% ( тобто є 2 млн більш УНІКАЛЬНИХ)
- виграв у 98% це 38 млн ( це вже менш унікальні)2
2 Є море дурнів, які шукають чарівні палички і ці свої чарівні палички видають як за таємне знання...
Єдине що роблю я - це ломаю теорії дурнів про чарівні палички і пояснюю ОЧЕВИДНІ речі
Перше - Кожен коваль свого щастя
Друге - навіть якщо не народився з золотою ложкою в роті ( чи в кабмінівському кріслі) - то все одно це не кінець життя
Є шанс його покращити своїми власними силами.
При цьому
ці покращення навіть не погіршать ні середнє споживання по життю , ні середній обєм праці витрачений на це споживання.
Треба просто зробити ПРИМІТИВНУ річ
Перших десять-двадцять років-накопичити капітал , щоб наступних 40 років вибирати як і за що будеш жити ... тільки за відсотки з капіталу , чи може захочеш ще й попрацювати бо скічно.. або капіталу мало...
Унікальний!!!
Це факт.
Бо отак про свої досягнення голосиш тільки ти.
Бо отак з місією виступаєш саме ти.
Бо отаке (про кожен підійде до дзеркала...) відчебучив саме ти.
Бо на весь форум тільки ти допетрив визначити для інших в своїй темі правила:
1. Будівельник завжди правий.
2. Якщо Б. не правий, дивись п.1.
Тільки ти відсеб'ятиной сфери Кіосакі власного бізнесу намагаєшся замінити кейнсів-бальцеровичів-і т.д. сфери ринків країни. Такої дурні я ще ні в кого не зустрічав.
Ти унікальний в цьому.
На Новбеля давай... Або продай комусь ідею рівня Нобелівської.
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detroytred
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Додано: Суб 12 кві, 2025 16:13
detroytred написав: budivelnik написав:
1 Сам дурницю придумав, сам в неї повірив-сам тепер її використовуєш
хто тобі сказав що я УНІКАЛЬНИЙ? . я ж чітко написав
- програв 5% ( тобто є 2 млн більш УНІКАЛЬНИХ)
- виграв у 98% це 38 млн ( це вже менш унікальні)2
2 Є море дурнів, які шукають чарівні палички і ці свої чарівні палички видають як за таємне знання...
Єдине що роблю я - це ломаю теорії дурнів про чарівні палички і пояснюю ОЧЕВИДНІ речі
Перше - Кожен коваль свого щастя
Друге - навіть якщо не народився з золотою ложкою в роті ( чи в кабмінівському кріслі) - то все одно це не кінець життя
Є шанс його покращити своїми власними силами.
При цьому
ці покращення навіть не погіршать ні середнє споживання по життю , ні середній обєм праці витрачений на це споживання.
Треба просто зробити ПРИМІТИВНУ річ
Перших десять-двадцять років-накопичити капітал , щоб наступних 40 років вибирати як і за що будеш жити ... тільки за відсотки з капіталу , чи може захочеш ще й попрацювати бо скічно.. або капіталу мало...
Унікальний!!!
Це факт.
Бо отак про свої досягнення голосиш тільки ти.
Бо отак з місією виступаєш саме ти.
Бо отаке (про кожен підійде до дзеркала...) відчебучив саме ти.
Бо на весь форум тільки ти допетрив визначити для інших в своїй темі правила:
1. Будівельник завжди правий.
2. Якщо Б. не правий, дивись п.1.
1 На цих сторінках ніхто краще від мене ( з більшою кількістю деталей і реальним кейсом виконаного0 -не описав те як можна з нуля дійти туди куди дійшов
В цьому випадку-мені треба дякувати а не хаїти
Точно так само як треба дякувати за тези( проти частини яких ти виступаєш але які є такими які можна назвати загальними або очевидними)Працювати краще
тоді коли за роботу платять більше(грубо у святкові або вихідні) а відпочивати тоді коли відпочинок дешевший(грубо в робочі дні)Створити капітал
може кожен, адже капітал створюється коли створюєш більше ніж споживаєш ( проти цього ти й до зараз виступаєш , для тебе капітал створювати не треба, бо його багато , а значить можновладці повинні це багато-справедливо розділитиВитрати на чиновників
становлять 1-3%, а тому навіть обнулення чиновників-не зробитьлюдей багатшими...Основним вигодонабувачем корупційних
дій є населення , з єдиним уточненням , хоча корупціонери і отримують 3% від суми , але цих отримувачів 0,0001% від загальної кількості населення, але населення отримує 97% від корупційних дій(наприклад несплата на митниці) бо отримує доступ до більш дешевого імпорту.
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budivelnik
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Додано: Суб 12 кві, 2025 16:16
budivelnik написав: detroytred написав:
Унікальний!!!
Це факт.
Бо отак про свої досягнення голосиш тільки ти.
Бо отак з місією виступаєш саме ти.
Бо отаке (про кожен підійде до дзеркала...) відчебучив саме ти.
Бо на весь форум тільки ти допетрив визначити для інших в своїй темі правила:
1. Будівельник завжди правий.
2. Якщо Б. не правий, дивись п.1.
1 На цих сторінках ніхто краще від мене ( з більшою кількістю деталей і реальним кейсом виконаного0 -не описав те як можна з нуля дійти туди куди дійшов
В цьому випадку-мені треба дякувати а не хаїти
Точно так само як треба дякувати за тези( проти частини яких ти виступаєш але які є такими які можна назвати загальними або очевидними)Працювати краще
тоді коли за роботу платять більше(грубо у святкові або вихідні) а відпочивати тоді коли відпочинок дешевший(грубо в робочі дні)Створити капітал
може кожен, адже капітал створюється коли створюєш більше ніж споживаєш ( проти цього ти й до зараз виступаєш , для тебе капітал створювати не треба, бо його багато , а значить можновладці повинні це багато-справедливо розділитиВитрати на чиновників
становлять 1-3%, а тому навіть обнулення чиновників-не зробитьлюдей багатшими...Основним вигодонабувачем корупційних
дій є населення , з єдиним уточненням , хоча корупціонери і отримують 3% від суми , але цих отримувачів 0,0001% від загальної кількості населення, але населення отримує 97% від корупційних дій(наприклад несплата на митниці) бо отримує доступ до більш дешевого імпорту.
Да.
Але до чого ти перелічив ці кеп-очевидності?
Коли предметами було зовсім інше.
Щоб після 2*2-4 притулити висновок, який тобі хочеться...))
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detroytred
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Додано: Суб 12 кві, 2025 16:17
thenewepic написав: ЛАД написав:thenewepic
Много "красивых" слов, но, как и следовало ожидать, на последние вопросы вы, как и шаман, не ответили:
Простите, можно вопрос к вам - вы уже на фронте? или хотя бы обратились в рекрутинговый центр? освоили хотя бы какую-то воинскую специальность?
Без ответа на эти вопросы все "красивые" слова не имеют никакого смысла.
ну тобто ви все зводите до "якщо ти не на фронті, то нічого іншого, ніж мир на будь-яких умовах, в тому числі пряму капітуляцію, розглядати не маєш права
". А треба бути саме на фронті? Тобто думка військовослужбовців, що працюють в тилу або в штабах також не рахується? Думаю, для вас не рахується, бо я можу привести Деніка як приклад і він вас 100% не задовольнить
Треба бути штурмовиком з окопів, бажано ще й бусифікованим, думка виключно цієї категорії має значення, так?
Неверно.
Розглядати маєш право любые варианты. Но если выбираешь продолжение войны, то должен быть готов подтвердить такое решение личным участием. И не обязательно штурмовиком. Чтобы "росіяни не ... пішли далі", их кто-то должен остановить.
Кто? Кто-то другой, а не вы? Вот против таких "решений" я возражаю.
Против Деника я потому, что он уже очень давно предрекает близкий крах РФ. Так же "обоснованно", как российские "эксперты" предрекают близкий крах доллара.
Проте, є нюанс - ворог не буде проводити голосування серед своїх Z-штурмовиків, чи хочуть вони миру. Він буде грати їх на забій, щоб вони продовжували тиснути на фронті. І якщо Україна складе зброю, росіяни не зупиняться по нинішній лінії фронту, вони підуть далі, але вже без опору. Але ви, я бачу, окупації рашистами зовсім не боїтеся. Для вас краще зараз підписати будь-який папірець, віддати все, що вони хочуть і сподіватися, що тепер-то Україна пуйлу вже не буде цікава, тепер-то все закінчилося.
Проблема в тому, що "Украина - это даже не государсво, половина их территории (а не лише Крим та 4 області) подарена нами". Якщо ми хочемо зупинити опір зараз - то краще зразу віддати всю цю половину, навіщо ці полуміри, навіщо нам ще одна війна в майбутньому?
Не надо мне рассказывать, чего я боюсь или не боюсь.
Но при таком вашем подходе никакой мир с РФ в принципе невозможен. Тогда тем более вы вместе с шаманом (и не только) должны если не уже быть в армии, то хотя бы готовы пойти на фронт завтра. Ни у вас, ни у шамана такая готовность не просматривается даже на словах.
Хотя на фронте людей уже давно не хватает, все пишут о существенном некомплекте в действующей армии и планы по мобилизации выполняются с большим трудом (или не выполняются?).
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ЛАД
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Додано: Суб 12 кві, 2025 16:20
detroytred написав:
Коли предметами було зовсім інше.
Предметом є суперечка між твоїм
Ринок створюють законодавці шляхом видачі правильних указів
і моїм
Ринок створюють люди , шляхом накопичення капіталу...
І тому
я показую як капітал створюється
ти молишся на можновладців і цим пробуєш нівелювати вплив окремої людини на кінцевий результат
Для тебе -папір це основа - а люди прикладен
Для мене
Люди створюють основу, і потім на прикладах створеного -пишеться узагальнюючий папір.
ПС
спеціально для тебе
Єдиним папером який потрібен капіталу щоб він ПРИЙШОВ -є гарантія про недоторканість...
А вже як цей капітал збільшити - власники капіталу самі вирішать
А в тебе
капітал -фігня
власники-фігня
головне щоб правильно поділили, те що ділити нічого -фігня, бо ділити є що просто можновладці недопрацьовують.
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Додано: Суб 12 кві, 2025 16:21
ЛАД написав: Shaman написав:
........
знову брехня й перекручування. трохи раніше ви назвали мої пропозиції нереальними, а тепер знову перейшли - нічого не пропонував. забули?
Не забыл.
Давайте я предложу - будем ждать прилёта марсиан, которые скоро, может быть, прилетят и наведут порядок.
Это будет считаться ценным предложением?
Ваши примерно такие же.
те, що вам підказав Арестович. насправді, якщо ми кажемо про реальний варіант Фінляндії - то це один з варіантів мого мир в обмін на гарантії. тобто ми гарантуємо не вступ в НАТО, але ведемо самостійну політику. й це теж можна обговорити.
Финляндия не вела такую уж "самостійну політику".
...
Вы даже не посмотрели, что означает термин "финляндизация" и как это было в реальности.
термін та пропозиція запропонували ви (почувши її у Арестовича). вам й пояснювати, що мається на увазі. я свої пропозиції обгрунтовую.
й так, сформулюю, чого я в неї не вірю - фінляндізація базується лише на добрій волі Раші. ми вже мали 2014, 2022, ми маємо безперервний потік брехні про цю війну - ще раз повірити цим людям? це те саме коли у вас в подворотні забрали всі гроші, пригрозили - ніяких друзів, поліції, зброї, але через місяць з новою зп знову йти через цю подворотню. цікаво, скільки б вам знадобилося разів. чи ваше кредо - забирайте 50-90%, але залишайте хоч щось - й буду ходити. хоча, як ви розхвалюєте совок - може так й є.
мої пропозиції є. мета не переконати особисто вас, а зайвий раз показати, що реальних перемовин не хоче Раша. й подивимось, чим все закінчиться
тому треба постійно повторювати, щоб підкреслити брехню ЛАДа та інших капітулянтів - пропозиція моя, яку підтримають й інші патріоти, - це змушення Раші до перемовин про реальні умови (зараз розмова про кордони 91 року не йде). Раша досі фактично вимагає капітуляції - ви не наведете жодного прикладу, де вони б пропонували хоч якісь розумні умови.
Я уже писал fler
- полностью поддерживаю такое решение. Теперь расскажите, как этого добиться.
ні, ЛАД, тепер ваша черга - на нас напали, ми тримаємося, готові вести перемовини, навіть почути агресора (хоча це нонсенс) - а він продовжує нападати, ще й тероризує цивільне населення. ЩО РОБИТИ?
от поки не відповісте - не треба тут ля-ля. ще раз, ми готові до перемовин - Раша не хоче чути про них.
й щоб ви краще зрозумілі - більш особистий приклад, хоча це не є коректним - але по-іншому ви схоже не розумієте. так от, якщо колись ваша донька прийде згвалтованою, то ви не біжить з обрізом шукати того виродка й не дзвоніть в поліцію, а краще розпитайте - як так сталося? може хлопчик був трохи збуджений, а у вашій доньці була надто коротка юбка? треба ж розібратися. саме це ви й пропонуєте у випадки війни України та Раші.
"про останню вербу" - це ваша чергова вигадка. я такого ніде не писав. й якщо війна дійсно дійде до такої стадії, то воювати дійсно будуть всі. я на відміну від вас за вік ховатися не буду. але я розумію, що Раша теж виснажена (що ви теж вдаєте чи дійсно не бачите), тому ніяких до останньої верби на поточний момент не буде.
Вот. Наконец вы прямо высказались - вы рассчитываете, что до вас дело не дойдёт, Россия развалится/виснажеться и война обойдётся без вас.
Насчёт "за вік ховатися". Мальчик, когда тебе будет 74 года, я посмотрю, за что ты будешь ховатися.
дідусь, я ще в 74 роки планую активно працювати. на відміну від тебе
Всё остальное п... , ой, балабольство.
Я уже несколько раз обещал, что на ваши упражнения в патриотизме отвечать не буду. Но каждый раз срываюсь, надеясь, что вы способны что-то понять.
Теперь окончательно убедился что вы элементарная гнида. Были и такие инструктора райкомов. Причём по идеологии чаще всего.
Так что (п...)балабольте дальше.
й знову перехід на особистості. я так розумію, аргументи закінчилися. дідусь, давай так - я поки на це не прореагую, спишу це на вікові зміни свідомості. але ще раз нагадую - якщо ти так бундючно пишеш, який ти правильний, то тримай себе в руках. бо можуть відповісти. й відповідь тобі не сподобається
Аргументы закончились, потому что вы их не воспринимаете и перекручиваете. Или просто игнорируете. Вы рассказываете "про вікові зміни свідомості", так у меня хоть меняться есть чему, а у вас кроме лозунгов в голове ничего нет и меняться нечему. Мальчик, "ти так бундючно пишеш, який ти правильний", и чем же ты мне угрожаешь? Ты же элементарный трус, на что ты способен. Разве что, на удар из подворотни.
ти очікував, я що тобі погрожувати буду?
в мене підхід - коли бачиш місцевого дурника - то його краще не чіпати, його можна лише пожаліти. коли на тебе повісять відповідну табличку - чи всі будуть розуміти хто ти є - віриш, навіть не буду звертати уваги. а так треба слідкувати - бо пропагувати оці оманливі популістські лозунги ти вмієш, й не всі можуть відразу це зрозуміти.
нема там чому змінюватися - як вбили в голову в срср, що не треба думати, держава за тебе все вирішить, так й живеш з цією думкою. я змушений думати й покладатися на себе. ось й вся різниця;)
а взагалі оці особистості мені не цікаві - подивимось, чим закінчаться перемовини, й хто був ближче до істини
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Додано: Суб 12 кві, 2025 16:25
Shaman написав:
ні, ЛАД, тепер ваша черга - на нас напали, ми тримаємося, готові вести перемовини, навіть почути агресора (хоча це нонсенс) - а він продовжує нападати, ще й тероризує цивільне населення. ЩО РОБИТИ? от поки не відповісте - не треба тут ля-ля. ще раз, ми готові до перемовин - Раша не хоче чути про них.
Педерація чує..
Просто в неї свої умови які для нас =капітуляція без надії на майбутнє.
Так якщо ми зараз маємо підтримку і відбиваємось то навіщо нам капітулювати без права на майбутнє?
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