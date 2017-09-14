Додано: Суб 12 кві, 2025 16:25

ЛАД написав: stm написав: ......

. І куди вони їх 900 у місяць складають? Кількість шахедів на нас летить нижча. Вважаєте, що склади шахедів по всьому оркостану просто лежать? Щось в цифрах у вас з Миколою не б'ється. ....... І куди вони їх 900 у місяць складають? Кількість шахедів на нас летить нижча. Вважаєте, що склади шахедів по всьому оркостану просто лежать? Щось в цифрах у вас з Миколою не б'ється. Ви погано рахуєте.

Все, на жаль, б'ється.

Ви погано рахуєте.Все, на жаль, б'ється.

ЛАД написав: stm написав: Микола взагалі моє розчарування, абсолютно не стратегічне мислення. Хоча хто Арестовича починають дивитися тупіють на очах - це науковий факт. Вы слишком легко разочаровываетесь.

Возможно, это вообще свойственно женщинам.

А слушать можно кого угодно. Тупеют не от того, кого слушают, а от того, как слушают.

Можно слушать даже врага, если он умный и у него есть здравые мысли. Это гораздо полезнее, чем слушать дурака, даже если он 100 раз друг. Вы слишком легко разочаровываетесь.Возможно, это вообще свойственно женщинам.А слушать можно кого угодно. Тупеют не от того,слушают, а от того,слушают.Можно слушать даже врага, если он умный и у него есть здравые мысли. Это гораздо полезнее, чем слушать дурака, даже если он 100 раз друг.

++Доволі багато збивається з феєрверками навіть над Києвом та на околицях.Не вірити своїм очам у те що якраз шахедів стало в рази більше за рік... ну така собі казочка. Імітатори просто пропускають, частину ребом відхиляють, буває збивають якщо йде безпосередньо у секторі обстрілу МВГ, але вони николи не дають феерверків при збитті та ї вже їх ідентифікація у силах ППО доволі добре працює., Дякую.Розчарування від деяких людей звучить як похвала.Ваші дописи тільки через цитати іншими... На сим adios.+Стратегія яка веде до поразки, і ніяк не реагує на зміни зовнішніх та внутрішніх факторів, ну таке собі лузерське заняття.Будь-яка система без зворотнього зв'язку накопичує помилки і веде її до неминучого розвалу, це інженери добре знають, але коли гуманітаріям вказуєш та таку "дрібничку" сильно дивуються... одкровення...Лапай просто випередив час, так же як і Арестович своїм вказанням на необхідність РВП і переговорів, задовго до того, як смажений півень клюнув у дупу, але це у той час принесло тонни бруду та хейту, хоча могло зберегти купу життів, і незалежності без грошового рабства з ресурсами...Якби збулось оте його дві-три тижні, і все-таки було узгоджено перемир'я та мирний договір весною 2022 (навіть пуйло у інтервєю цвизнавав що залишався один пункт щодо чисельності військ), то півмільйона вбитих та поранених, інвалідів, не було б, отака висока ціна, і наразі йдемо до того ж самого, або гіршого... Зараз їмо повною ложкою результати неприйнятих вчасно державницьких рішень...+Флеш, у себе в каналі та перевіреному чаті, викладає багато вдалих, або небезпечних для нас кацапських рішень які взяті з ворожих каналів чи захоплених трофеїв, і вони доволі добре та професійно зроблені, щоб про це не казали прихильники теорій "лишньохромосомних", "чмобіків", "нездатних"...