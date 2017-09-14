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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 12 кві, 2025 16:25
ЛАД написав: stm написав:
......
. І куди вони їх 900 у місяць складають? Кількість шахедів на нас летить нижча. Вважаєте, що склади шахедів по всьому оркостану просто лежать? Щось в цифрах у вас з Миколою не б'ється.
Ви погано рахуєте.
Все, на жаль, б'ється.
++
Доволі багато збивається з феєрверками навіть над Києвом та на околицях.
Не вірити своїм очам у те що якраз шахедів стало в рази більше за рік... ну така собі казочка. Імітатори просто пропускають, частину ребом відхиляють, буває збивають якщо йде безпосередньо у секторі обстрілу МВГ, але вони николи не дають феерверків при збитті та ї вже їх ідентифікація у силах ППО доволі добре працює.
stm
ЛАД написав: stm написав:
Микола взагалі моє розчарування, абсолютно не стратегічне мислення. Хоча хто Арестовича починають дивитися тупіють на очах - це науковий факт.
Вы слишком легко разочаровываетесь.
Возможно, это вообще свойственно женщинам.
А слушать можно кого угодно. Тупеют не от того, кого
слушают, а от того, как
слушают.
Можно слушать даже врага, если он умный и у него есть здравые мысли. Это гораздо полезнее, чем слушать дурака, даже если он 100 раз друг.
, Дякую.
Розчарування від деяких людей звучить як похвала.
Ваші дописи тільки через цитати іншими... На сим adios.
+Стратегія яка веде до поразки, і ніяк не реагує на зміни зовнішніх та внутрішніх факторів, ну таке собі лузерське заняття.
Будь-яка система без зворотнього зв'язку накопичує помилки і веде її до неминучого розвалу, це інженери добре знають, але коли гуманітаріям вказуєш та таку "дрібничку" сильно дивуються... одкровення...
Лапай просто випередив час, так же як і Арестович своїм вказанням на необхідність РВП і переговорів, задовго до того, як смажений півень клюнув у дупу, але це у той час принесло тонни бруду та хейту, хоча могло зберегти купу життів, і незалежності без грошового рабства з ресурсами...
Якби збулось оте його дві-три тижні, і все-таки було узгоджено перемир'я та мирний договір весною 2022 (навіть пуйло у інтервєю цвизнавав що залишався один пункт щодо чисельності військ), то півмільйона вбитих та поранених, інвалідів, не було б, отака висока ціна, і наразі йдемо до того ж самого, або гіршого... Зараз їмо повною ложкою результати неприйнятих вчасно державницьких рішень...
+Флеш, у себе в каналі та перевіреному чаті, викладає багато вдалих, або небезпечних для нас кацапських рішень які взяті з ворожих каналів чи захоплених трофеїв, і вони доволі добре та професійно зроблені, щоб про це не казали прихильники теорій "лишньохромосомних", "чмобіків", "нездатних"...
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Додано: Суб 12 кві, 2025 16:29
budivelnik написав: detroytred написав:
Коли предметами було зовсім інше.
Предметом є суперечка між твоїм
Ринок створюють законодавці шляхом видачі правильних указів
і моїм
Ринок створюють люди , шляхом накопичення капіталу...
І тому
І тому ти банально збрехав і на цьому будуєш.
По буквах: в мене і близько нема дурні, що законодавці створюють ринок.
В мене: регулятори ринку створюють сприятливі або несприятливі умови для подальшого розвитку ринку.
Регулятори. Умови. Розвиток.
До регуляторів ринку відносяться не тільки законодавці, а й чиновники виконавчої влади, судової, місцеві органи, монополісти, олігархи, комісії, організації.
Тобто всі, хто має вплив на умови в ринку.
Не будуй на брехні..
Вивчай фахівців.
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Додано: Суб 12 кві, 2025 16:33
Vadim_ написав: Shaman написав:
-----------------------------ЛАДthenewepic
Много "красивых" слов, но, как и следовало ожидать, на последние вопросы вы, как и шаман, не ответили:
Простите, можно вопрос к вам - вы уже на фронте? или хотя бы обратились в рекрутинговый центр? освоили хотя бы какую-то воинскую специальность?
Без ответа на эти вопросы все "красивые" слова не имеют никакого смысла.
-----------------------------
багато аргументів було наведено - ЛАДу
відповісти нема чого. й що він робить? - ігнорує - ЛАД
такий ЛАД
.
й вважає, що знайшов універсальний аргумент - всі, хто не хоче здаватися, мають воювати. тому якщо такі аргументи наведе Hotab
- то ЛАД
йому відповість - ти ж вже не воюєш. якщо Banderlog
- то ЛАД
скаже ти ж при штабі, ти ж не штурмовик. а штурмовики ЛАДа
слухати не стануть - вони й так знають, хто ворог й що буває, коли здаєшся.
тому ЛАД
зустрічна пропозиція - хочеш здатися, вперед, в окупацію, рузькій мір чекає на тебе. Або просто на Рашу, під милі твоєму серцю кумачеві стяги. Не треба ховатися за спинами тих, хто воює а ВОС в мене є, й непростий. тому у піхоту я не потраплю,
якби ти мені цього не бажав.
Тому ти тут такий херой?
Вот поэтому я пишу, что шаман - типичный инструктор райкома по идеологии. Если не найдёт аргументов, то соврёт.
Я хоть раз что-то написал в адрес Hotab
"а или Banderlog
"а? Или даже в адрес холяви
или Успіха
, которые сегодня уже не в армии?
Они честно выполняют/выполнили свой долг.
А "рузькій мір чекає на" шамана. Сменить лозунги проще простого.
Во время ВОВ тоже было достаточно инструкторов по идеологии, которые говорили красивые и громкие слова, произносили лозунги, но на фронте показывали себя трусами.
У начальника Берёзкина
Ох и гонор, ох и понт!
И душа — крест-накрест досками
Но и он пошёл на фронт
Лучше было сразу в тыл его
Он и раньше не был смел
Высшей мерой наградил его
Трибунал за самострел
Сейчас, правда, нет "высшей меры".
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 12 кві, 2025 16:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 12 кві, 2025 16:34
_Mykola_ написав:
Лапай просто випередив час, так же як і Арестович своїм вказанням на необхідність РВП і переговорів, задовго до того, як смажений півень клюнув у дупу, але це у той час принесло тонни бруду та хейту, хоча могло зберегти купу життів, і незалежності без грошового рабства з ресурсами... Але, зараз їмо повною ложкою результати неприйнятих вчасно державницьких рішень...
Ще раз, поціновувач лапая і Арестовича
Путін згодився на РПВ ? А на РПВ від Трампа ?
Ні
Тому, висовуй голову з дупи і починай дивитись на реальність
І не тринди, про "їмо повною ложкою результати неприйнятих вчасно державницьких рішень"
Востаннє редагувалось pesikot
в Суб 12 кві, 2025 16:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 12 кві, 2025 16:38
detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Коли предметами було зовсім інше.
Предметом є суперечка між твоїм
Ринок створюють законодавці шляхом видачі правильних указів
і моїм
Ринок створюють люди , шляхом накопичення капіталу...
І тому
І тому ти банально збрехав і на цьому будуєш.
По буквах: в мене і близько нема дурні, що законодавці створюють ринок.
В мене: регулятори ринку створюють сприятливі або несприятливі умови для подальшого розвитку ринку.
Регулятори. Умови. Розвиток.
До регуляторів ринку відносяться не тільки законодавці, а й чиновники виконавчої влади, судової, місцеві органи, монополісти, олігархи, комісії, організації.
Тобто всі, хто має вплив на умови в ринку.
Не будуй на брехні..
Вивчай фахівців.
Ти просто додав до перших 100 чиновників ще наступних 100 000...
І все-нічого більшого
Тому ще раз
Чиновники(те що ти називаєш регулятори) РЕГУЛЮЮТЬ вже створена, а не СТВОРЮЮТЬ щось для регулювання.
Тому
Спочатку зявляється Рокфелер , потім шериф з кольтом і тільки після того чиновник з регуляторним актом ( а акт цей написав куплений Рокфеллером юрист).
От і все що тобі треба розуміти про сьогоднішні реалії.
Те що в інших умовах , працюють інші закони і правила - мені до пятої точки(до речі тобі так само)
Бо якщо ми знаходимось на Землі - то на нас діє атмосфера Землі
А якщо на Марсі - то марсіанська..
Тому
Маркс - з його капіталом -вже застарий для наших умов
Сміт - з горем по полам підійшов би ( з його тезою про те що Держава не повинна регулювати ринок), але совки не пропустять , хоча в найближчих 50 років -тези Сміта нам би підійшли
Кейнс з його інфляційним впливом державних вкладень -нам не підходить - в Держави відсутні капітали які вона може вкласти.
Бальцерович - не підходить - ментальність населення...
А так-ти правий, можна мріяти про рікардо чи ще когось... але скільки халва не кажи-в роті солодко не стане.
Тому зніми рожеві окуляри , і перставай пропогандувати совкову чухню
ПС
демократи(лейбористи) це совки в порівнянні з республіканцями , але совки на наступні, більш багатому витку розвитку...поки ми на нижніх витках-нам нафік не потрібні верхні...
На пальцях
Якщо тільки що з горем пополам навчився керувати кобилою - інструкція для електровоза - тобі не допоможе, по тій простій причині що в тебе ні рейок ні паровоза ні розкладу руху....
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Додано: Суб 12 кві, 2025 16:39
budivelnik написав:
Чи ти здурі як голодний люмпен думаєш що людина яка заощадила в 5 разів більше ніж зможе витратити до смерті - буде працювати щоб створити в 6 разів більше?
Тоді ти просто дурень.
Я, наверно, полный дурень, но я почти ничего не понимаю.
Не понимаю, а что тогда заставляет активно заниматься бизнесом миллиардеров? Им то уж точно на пару тысяч лет хватит, даже с учётом возможного обесценивания активов.
Не понимаю, почему, создав успешный бизнес, Вы говорите об экономии, а не о доходах? Честь и хвала, что не промотали всю прибыль, но основа капитала не в экономии. Даже с учётом первоначального накопления капитала, роль бизнеса все равно больше.
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Додано: Суб 12 кві, 2025 16:39
ЛАД написав:
Я хоть раз что-то написал в адрес Hotab
"а или Banderlog
"а? Или даже в адрес холяви
или Успіха
, которые сегодня уже не в армии?
Они честно выполняют/выполнили свой долг.
Достаточно того, что ты молчал, когда писали в адрес Hotab
"а
Всегда защищал Banderlog
"а, этого любителя кагора от РПЦ
Чесал за ушком Успіха
Ты свой опыт парторга-сексота всегда используешь
И думаешь, что это никто не замечает )
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Додано: Суб 12 кві, 2025 16:43
ЛАД написав:
Во время ВОВ тоже было достаточно инструкторов по идеологии, которые говорили красивые и громкие слова, произносили лозунги, но на фронте показывали себя трусами.
Тобто під час війни заклики сойтісь посерєдінє і подивитись в очі пуйлу
з паралельнимУкраїна винувата що не врахувала потребу людожера
- це не ідеологія а реальність
а заклики зачмирити тих хто пропонують капітулювати - це проява боягузництва?
Парторг - чи не забагато ти на себе взяв?
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Додано: Суб 12 кві, 2025 16:45
budivelnik написав: ЛАД написав:
Во время ВОВ тоже было достаточно инструкторов по идеологии, которые говорили красивые и громкие слова, произносили лозунги, но на фронте показывали себя трусами.
Тобто під час війни заклики сойтісь посерєдінє і подивитись в очі пуйлу
з паралельнимУкраїна винувата що не врахувала потребу людожера
- це не ідеологія а реальність
а заклики зачмирити тих хто пропонують капітулювати - це проява боягузництва?
Парторг - чи не забагато ти на себе взяв?
Парторг-сексот вкрай ох... загубив береги ...
Востаннє редагувалось pesikot
в Суб 12 кві, 2025 16:45, всього редагувалось 1 раз.
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