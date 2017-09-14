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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1355413555135561355713558>
Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 16:25

  ЛАД написав:
  stm написав:......
. І куди вони їх 900 у місяць складають? Кількість шахедів на нас летить нижча. Вважаєте, що склади шахедів по всьому оркостану просто лежать? Щось в цифрах у вас з Миколою не б'ється.
Ви погано рахуєте.
Все, на жаль, б'ється.

++
Доволі багато збивається з феєрверками навіть над Києвом та на околицях.
Не вірити своїм очам у те що якраз шахедів стало в рази більше за рік... ну така собі казочка. Імітатори просто пропускають, частину ребом відхиляють, буває збивають якщо йде безпосередньо у секторі обстрілу МВГ, але вони николи не дають феерверків при збитті та ї вже їх ідентифікація у силах ППО доволі добре працює.
  ЛАД написав:
  stm написав:
Микола взагалі моє розчарування, абсолютно не стратегічне мислення. Хоча хто Арестовича починають дивитися тупіють на очах - це науковий факт.
Вы слишком легко разочаровываетесь.
Возможно, это вообще свойственно женщинам.
А слушать можно кого угодно. Тупеют не от того, кого слушают, а от того, как слушают.
Можно слушать даже врага, если он умный и у него есть здравые мысли. Это гораздо полезнее, чем слушать дурака, даже если он 100 раз друг.

stm, Дякую.
Розчарування від деяких людей звучить як похвала.
Ваші дописи тільки через цитати іншими... На сим adios. :D

+Стратегія яка веде до поразки, і ніяк не реагує на зміни зовнішніх та внутрішніх факторів, ну таке собі лузерське заняття.

Будь-яка система без зворотнього зв'язку накопичує помилки і веде її до неминучого розвалу, це інженери добре знають, але коли гуманітаріям вказуєш та таку "дрібничку" сильно дивуються... одкровення...

Лапай просто випередив час, так же як і Арестович своїм вказанням на необхідність РВП і переговорів, задовго до того, як смажений півень клюнув у дупу, але це у той час принесло тонни бруду та хейту, хоча могло зберегти купу життів, і незалежності без грошового рабства з ресурсами...
Якби збулось оте його дві-три тижні, і все-таки було узгоджено перемир'я та мирний договір весною 2022 (навіть пуйло у інтервєю цвизнавав що залишався один пункт щодо чисельності військ), то півмільйона вбитих та поранених, інвалідів, не було б, отака висока ціна, і наразі йдемо до того ж самого, або гіршого... Зараз їмо повною ложкою результати неприйнятих вчасно державницьких рішень... :lol:

+Флеш, у себе в каналі та перевіреному чаті, викладає багато вдалих, або небезпечних для нас кацапських рішень які взяті з ворожих каналів чи захоплених трофеїв, і вони доволі добре та професійно зроблені, щоб про це не казали прихильники теорій "лишньохромосомних", "чмобіків", "нездатних"... :)
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Суб 12 кві, 2025 16:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 16:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 16:29

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Коли предметами було зовсім інше.

Предметом є суперечка між твоїм
Ринок створюють законодавці шляхом видачі правильних указів
і моїм
Ринок створюють люди , шляхом накопичення капіталу...

І тому

І тому ти банально збрехав і на цьому будуєш.

По буквах: в мене і близько нема дурні, що законодавці створюють ринок.
В мене: регулятори ринку створюють сприятливі або несприятливі умови для подальшого розвитку ринку.
Регулятори. Умови. Розвиток.

До регуляторів ринку відносяться не тільки законодавці, а й чиновники виконавчої влади, судової, місцеві органи, монополісти, олігархи, комісії, організації.
Тобто всі, хто має вплив на умови в ринку.

Не будуй на брехні..
Вивчай фахівців.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 16:33

  Vadim_ написав:
  Shaman написав:-----------------------------
ЛАД
thenewepic
Много "красивых" слов, но, как и следовало ожидать, на последние вопросы вы, как и шаман, не ответили:
Простите, можно вопрос к вам - вы уже на фронте? или хотя бы обратились в рекрутинговый центр? освоили хотя бы какую-то воинскую специальность?

Без ответа на эти вопросы все "красивые" слова не имеют никакого смысла.
-----------------------------
багато аргументів було наведено - ЛАДу відповісти нема чого. й що він робить? - ігнорує - ЛАД такий ЛАД.

й вважає, що знайшов універсальний аргумент - всі, хто не хоче здаватися, мають воювати. тому якщо такі аргументи наведе Hotab - то ЛАД йому відповість - ти ж вже не воюєш. якщо Banderlog - то ЛАД скаже ти ж при штабі, ти ж не штурмовик. а штурмовики ЛАДа слухати не стануть - вони й так знають, хто ворог й що буває, коли здаєшся.

тому ЛАД зустрічна пропозиція - хочеш здатися, вперед, в окупацію, рузькій мір чекає на тебе. Або просто на Рашу, під милі твоєму серцю кумачеві стяги. Не треба ховатися за спинами тих, хто воює 8)

а ВОС в мене є, й непростий. тому у піхоту я не потраплю, якби ти мені цього не бажав.

Тому ти тут такий херой?

Вот поэтому я пишу, что шаман - типичный инструктор райкома по идеологии. Если не найдёт аргументов, то соврёт.
Я хоть раз что-то написал в адрес Hotab"а или Banderlog"а? Или даже в адрес холяви или Успіха, которые сегодня уже не в армии?
Они честно выполняют/выполнили свой долг.

А "рузькій мір чекає на" шамана. Сменить лозунги проще простого.
Во время ВОВ тоже было достаточно инструкторов по идеологии, которые говорили красивые и громкие слова, произносили лозунги, но на фронте показывали себя трусами.
У начальника Берёзкина
Ох и гонор, ох и понт!
И душа — крест-накрест досками
Но и он пошёл на фронт
Лучше было сразу в тыл его
Он и раньше не был смел
Высшей мерой наградил его
Трибунал за самострел

Сейчас, правда, нет "высшей меры".
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 12 кві, 2025 16:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 16:34

  _Mykola_ написав:Лапай просто випередив час, так же як і Арестович своїм вказанням на необхідність РВП і переговорів, задовго до того, як смажений півень клюнув у дупу, але це у той час принесло тонни бруду та хейту, хоча могло зберегти купу життів, і незалежності без грошового рабства з ресурсами... Але, зараз їмо повною ложкою результати неприйнятих вчасно державницьких рішень... :lol:

Ще раз, поціновувач лапая і Арестовича

Путін згодився на РПВ ? А на РПВ від Трампа ?

Ні

Тому, висовуй голову з дупи і починай дивитись на реальність
І не тринди, про "їмо повною ложкою результати неприйнятих вчасно державницьких рішень"
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 12 кві, 2025 16:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 16:38

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Коли предметами було зовсім інше.

Предметом є суперечка між твоїм
Ринок створюють законодавці шляхом видачі правильних указів
і моїм
Ринок створюють люди , шляхом накопичення капіталу...

І тому
І тому ти банально збрехав і на цьому будуєш.

По буквах: в мене і близько нема дурні, що законодавці створюють ринок.
В мене: регулятори ринку створюють сприятливі або несприятливі умови для подальшого розвитку ринку.
Регулятори. Умови. Розвиток.

До регуляторів ринку відносяться не тільки законодавці, а й чиновники виконавчої влади, судової, місцеві органи, монополісти, олігархи, комісії, організації.
Тобто всі, хто має вплив на умови в ринку.

Не будуй на брехні..
Вивчай фахівців.
Ти просто додав до перших 100 чиновників ще наступних 100 000...
І все-нічого більшого
Тому ще раз
Чиновники(те що ти називаєш регулятори) РЕГУЛЮЮТЬ вже створена, а не СТВОРЮЮТЬ щось для регулювання.
Тому
Спочатку зявляється Рокфелер , потім шериф з кольтом і тільки після того чиновник з регуляторним актом ( а акт цей написав куплений Рокфеллером юрист).
От і все що тобі треба розуміти про сьогоднішні реалії.

Те що в інших умовах , працюють інші закони і правила - мені до пятої точки(до речі тобі так само)
Бо якщо ми знаходимось на Землі - то на нас діє атмосфера Землі
А якщо на Марсі - то марсіанська..

Тому
Маркс - з його капіталом -вже застарий для наших умов
Сміт - з горем по полам підійшов би ( з його тезою про те що Держава не повинна регулювати ринок), але совки не пропустять , хоча в найближчих 50 років -тези Сміта нам би підійшли
Кейнс з його інфляційним впливом державних вкладень -нам не підходить - в Держави відсутні капітали які вона може вкласти.
Бальцерович - не підходить - ментальність населення...

А так-ти правий, можна мріяти про рікардо чи ще когось... але скільки халва не кажи-в роті солодко не стане.
Тому зніми рожеві окуляри , і перставай пропогандувати совкову чухню
ПС
демократи(лейбористи) це совки в порівнянні з республіканцями , але совки на наступні, більш багатому витку розвитку...поки ми на нижніх витках-нам нафік не потрібні верхні...
На пальцях
Якщо тільки що з горем пополам навчився керувати кобилою - інструкція для електровоза - тобі не допоможе, по тій простій причині що в тебе ні рейок ні паровоза ні розкладу руху....
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 16:39

  budivelnik написав:Чи ти здурі як голодний люмпен думаєш що людина яка заощадила в 5 разів більше ніж зможе витратити до смерті - буде працювати щоб створити в 6 разів більше?
Тоді ти просто дурень.

Я, наверно, полный дурень, но я почти ничего не понимаю.
Не понимаю, а что тогда заставляет активно заниматься бизнесом миллиардеров? Им то уж точно на пару тысяч лет хватит, даже с учётом возможного обесценивания активов.
Не понимаю, почему, создав успешный бизнес, Вы говорите об экономии, а не о доходах? Честь и хвала, что не промотали всю прибыль, но основа капитала не в экономии. Даже с учётом первоначального накопления капитала, роль бизнеса все равно больше.
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 16:39

  ЛАД написав:Я хоть раз что-то написал в адрес Hotab"а или Banderlog"а? Или даже в адрес холяви или Успіха, которые сегодня уже не в армии?
Они честно выполняют/выполнили свой долг.


Достаточно того, что ты молчал, когда писали в адрес Hotab

Всегда защищал Banderlog"а, этого любителя кагора от РПЦ

Чесал за ушком Успіха

Ты свой опыт парторга-сексота всегда используешь
И думаешь, что это никто не замечает )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 16:43

  ЛАД написав:Во время ВОВ тоже было достаточно инструкторов по идеологии, которые говорили красивые и громкие слова, произносили лозунги, но на фронте показывали себя трусами.
Тобто під час війни заклики
сойтісь посерєдінє і подивитись в очі пуйлу
з паралельним
Україна винувата що не врахувала потребу людожера - це не ідеологія а реальність
а заклики зачмирити тих хто пропонують капітулювати - це проява боягузництва?

Парторг - чи не забагато ти на себе взяв?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 16:45

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Во время ВОВ тоже было достаточно инструкторов по идеологии, которые говорили красивые и громкие слова, произносили лозунги, но на фронте показывали себя трусами.
Тобто під час війни заклики
сойтісь посерєдінє і подивитись в очі пуйлу
з паралельним
Україна винувата що не врахувала потребу людожера - це не ідеологія а реальність
а заклики зачмирити тих хто пропонують капітулювати - це проява боягузництва?

Парторг - чи не забагато ти на себе взяв?

Парторг-сексот вкрай ох... загубив береги ...
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 12 кві, 2025 16:45, всього редагувалось 1 раз.
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