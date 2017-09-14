budivelnik написав:Чи ти здурі як голодний люмпен думаєш що людина яка заощадила в 5 разів більше ніж зможе витратити до смерті - буде працювати щоб створити в 6 разів більше? Тоді ти просто дурень.
Не понимаю, почему, создав успешный бизнес, Вы говорите об экономии, а не о доходах? Честь и хвала, что не промотали всю прибыль, но основа капитала не в экономии. Даже с учётом первоначального накопления капитала, роль бизнеса все равно больше.
Все просто: купить у оптовика подешевле и продать в подвальчике подороже - это не бизнес - банально потому, что не масштабируется. Бизнес - это Амазон/Тэму...
_Mykola_ написав:........... +Флеш, у себе в каналі та перевіреному чаті, викладає багато вдалих, або небезпечних для нас кацапських рішень які взяті з ворожих каналів чи захоплених трофеїв, і вони доволі добре та професійно зроблені...
budivelnik написав:Чи ти здурі як голодний люмпен думаєш що людина яка заощадила в 5 разів більше ніж зможе витратити до смерті - буде працювати щоб створити в 6 разів більше? Тоді ти просто дурень.
Я, наверно, полный дурень, но я почти ничего не понимаю. Не понимаю, а что тогда заставляет активно заниматься бизнесом миллиардеров? Им то уж точно на пару тысяч лет хватит, даже с учётом возможного обесценивания активов.
Тому що Трамп мільярдер -керуючи США і своїм бізнесом - на площадці для гольфу провів на порядок більше часу ніж розглядаючи Державні чи корпоративні папери.. А так дійсно - ми вважаємо що він спить і бачить щоб покерувати...
Сибарит написав:Не понимаю, почему, создав успешный бизнес, Вы говорите об экономии, а не о доходах? Честь и хвала, что не промотали всю прибыль, но основа капитала не в экономии. Даже с учётом первоначального накопления капитала, роль бизнеса все равно больше.
Поясню Все що описував - це описання того як створював з нуля з 1990.... Тобто Маючи нуль + навколо розруха - іншого варіанту як заробити все що можеш -а жити по мінімуму - НЕ БУЛО. Ще раз розгляньте те що писав Перших 10 років - працюєш споживаючи на 20% менше ніж створюєш(перша стадія накопичення капіталу) -за 10 років -накопичено 2 річних капітали Наступних 10 років - споживаєш стільки ж скільки й створюєш ( друга стадія накопичення капіталу, де збільшення капіталу йде виключно не за рахунок праці а за рахунок вже наявного капіталу), так як капітал був 2 річних*10% в рік*10років=4 річних Третіх 10 років - споживаєш на 20% більше ніж створюєш( скомпенсовуєш те що зекономив по споживанню в перших 10 років, за рахунок відсотків по накопиченому капіталу( в тебе є4 річних*10%=0,4 рісних з яких 0,2 річних(+20%) споживаєш а 0,2 річних-запускаєш в накопичення=6річних накопичив..
Тепер можна виходити на пенсію маючи 6 річних капіталів з яких 10% =0,6 річного доходу коли працював...можна жити на відсотки. ПС маючи еквівалент 70річних доходів по Державі - в мене відсутнє як бажання працювати так і бажання керувати накопиченим, тому пів-року=60 років=виїзний= наздожену те чого недоотримав за перших 60 років життя.( а точніше 40 років бізнесу, хоча й цих 40 років (особливо останніх 15-20) жив точно не гірше ніж оточуючі середньостатистичні)
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 12 кві, 2025 16:54, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Ти просто додав до перших 100 чиновників ще наступних 100 000... І все-нічого більшого Тому ще раз Чиновники(те що ти називаєш регулятори) РЕГУЛЮЮТЬ вже створена, а не СТВОРЮЮТЬ щось для регулювання. Тому
Тому ти знов продовжуєш будувати на брехні.
В мене так і вказано, що чиновники (а точніше вони і всі інші РЕГУЛЯТОРИ ринку) створюють УМОВИ для розвитку (або стагнації) ВЖЕ СТВОРЕНОГО (капіталу) в РИНКУ.
В те, що печерний капіталізм давно минув, тебе макав ще Лепей та Пуенте. Тобто часи, коли для розвитку капіталу в ринку, було достатньо лише умов недоторканності капіталу.
Неадертальцем тоді хтось з них тебе ще називав)) Ти застяг і в совдепі, і в печерному капіталізмі.
3 в 1 (прапорщик-совок-капіталіст) --- вийшов печерний гібрид з відсеб'ятиною.
detroytred написав:В мене так і вказано, що чиновники (а точніше вони і всі інші РЕГУЛЯТОРИ ринку) створюють УМОВИ для розвитку (або стагнації) ВЖЕ СТВОРЕНОГО (капіталу) в РИНКУ.
Тоді я не розумію проти чого ти виступаєш Адже все що я показував-це як не маючи нічого , не очікуючи допомоги від Держави -створити первинний капітал.
А те що капітал потребує захисту в Україні - показали два Президенти Підприємець Порошенко в 2014-2019 роках , довів Президенту Порошенко 2014-2019 років-що навіть Бізнес Президента України існувати без офшорів-не може. Так само і дискохлопчик Зеленський в 2019-2025 роках , довів Президенту Зеленському в 2019-2025 роках - що бізнес Президента в Україні може існувати тільки в тому випадку коли він знаходиться в офшорах...
Тобто те що там якийсь штимп заявив - так і ти заявляй а от як поясниш чому Президенти ( і ОЛІГАРХИ) свої бізнеси повиводили в офшори ? я розумію почнеш лепетати про оподаткування... але ж умови для ринку це і оподаткування. Тому йди читай наступного гуру економіки...
detroytred написав:В мене так і вказано, що чиновники (а точніше вони і всі інші РЕГУЛЯТОРИ ринку) створюють УМОВИ для розвитку (або стагнації) ВЖЕ СТВОРЕНОГО (капіталу) в РИНКУ.
Тоді я не розумію проти чого ти виступаєш Адже все що я показував-це як не маючи нічого , не очікуючи допомоги від Держави -створити первинний капітал.
То й не зрозумієш... Чому оті бувші підприємці подались в заробітчани, наймані і т.д.
Чому власники капіталу пижаться на гілках нерухомості та ін. над отриманням прибутку на капітал.
Тобто чому капітал є, але отак важко дається його оборот з прибутком.
Не тужся. Знач тобі не дано.. Розуміти суть речей. Тільки --- що бачу, про те й співаю. Про важко працювати та економити (тобто менше споживати, ніж заробив), як єдине рішення проблеми розвитку ринку. На Нобеля подай! Там призові... Або продай ідею з дисконтом.
_Mykola_ написав:........... +Флеш, у себе в каналі та перевіреному чаті, викладає багато вдалих, або небезпечних для нас кацапських рішень які взяті з ворожих каналів чи захоплених трофеїв, і вони доволі добре та професійно зроблені...
"Або "фінляндизація", або мобілізація країни. Ми ж зараз живемо в двох паралельних реальностях. Тобто, є фронт, на якому тисяч 300 – воює, вигоріли, стомлені, покручені. Є до мільйона тих, хто фронту допомагає. І є величезна частина країни, яка просто живе в паралельній реальності – поки їх не впіймає ТЦК. І знову ж, це як було так і лишається – податком на бідність та чесність", – міркує Друзенко.
_Mykola_ написав:........... +Флеш, у себе в каналі та перевіреному чаті, викладає багато вдалих, або небезпечних для нас кацапських рішень які взяті з ворожих каналів чи захоплених трофеїв, і вони доволі добре та професійно зроблені...