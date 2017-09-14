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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13555135561355713558>
Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 16:45

  Сибарит написав:
  budivelnik написав:Чи ти здурі як голодний люмпен думаєш що людина яка заощадила в 5 разів більше ніж зможе витратити до смерті - буде працювати щоб створити в 6 разів більше?
Тоді ти просто дурень.


Не понимаю, почему, создав успешный бизнес, Вы говорите об экономии, а не о доходах? Честь и хвала, что не промотали всю прибыль, но основа капитала не в экономии. Даже с учётом первоначального накопления капитала, роль бизнеса все равно больше.

Все просто: купить у оптовика подешевле и продать в подвальчике подороже - это не бизнес - банально потому, что не масштабируется. Бизнес - это Амазон/Тэму...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 16:51

  _hunter написав:Все просто: купить у оптовика подешевле и продать в подвальчике подороже - это не бизнес - банально потому, что не масштабируется. Бизнес - это Амазон/Тэму...

Ты и в бизнесе полный ноль. Как можно быть таким недалёким

Хотя все недалёкие - всегда шумные, суетливые.

Амазон с этого и начался - купить у оптовика подешевле и продать в подвальчике подороже

А Тэму, это вообще твоя личная мечта - купить фигню за три копейки
Бо 500 ойро на всё не хватает, а ещё и пиво нужно купить )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 16:51

  _Mykola_ написав:...........
+Флеш, у себе в каналі та перевіреному чаті, викладає багато вдалих, або небезпечних для нас кацапських рішень які взяті з ворожих каналів чи захоплених трофеїв, і вони доволі добре та професійно зроблені...

Если не сложно, дайте, пожалуйста, ссылку.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 16:51

  Сибарит написав:
  budivelnik написав:Чи ти здурі як голодний люмпен думаєш що людина яка заощадила в 5 разів більше ніж зможе витратити до смерті - буде працювати щоб створити в 6 разів більше?
Тоді ти просто дурень.
Я, наверно, полный дурень, но я почти ничего не понимаю.
Не понимаю, а что тогда заставляет активно заниматься бизнесом миллиардеров? Им то уж точно на пару тысяч лет хватит, даже с учётом возможного обесценивания активов.

Тому що Трамп мільярдер -керуючи США і своїм бізнесом - на площадці для гольфу провів на порядок більше часу ніж розглядаючи Державні чи корпоративні папери..
А так дійсно - ми вважаємо що він спить і бачить щоб покерувати...
  Сибарит написав:Не понимаю, почему, создав успешный бизнес, Вы говорите об экономии, а не о доходах? Честь и хвала, что не промотали всю прибыль, но основа капитала не в экономии. Даже с учётом первоначального накопления капитала, роль бизнеса все равно больше.
Поясню
Все що описував - це описання того як створював з нуля з 1990....
Тобто
Маючи нуль + навколо розруха - іншого варіанту як заробити все що можеш -а жити по мінімуму - НЕ БУЛО.
Ще раз розгляньте те що писав
Перших 10 років - працюєш споживаючи на 20% менше ніж створюєш(перша стадія накопичення капіталу) -за 10 років -накопичено 2 річних капітали
Наступних 10 років - споживаєш стільки ж скільки й створюєш ( друга стадія накопичення капіталу, де збільшення капіталу йде виключно не за рахунок праці а за рахунок вже наявного капіталу), так як капітал був 2 річних*10% в рік*10років=4 річних
Третіх 10 років - споживаєш на 20% більше ніж створюєш( скомпенсовуєш те що зекономив по споживанню в перших 10 років, за рахунок відсотків по накопиченому капіталу( в тебе є4 річних*10%=0,4 рісних з яких 0,2 річних(+20%) споживаєш а 0,2 річних-запускаєш в накопичення=6річних накопичив..

Тепер можна виходити на пенсію маючи 6 річних капіталів з яких 10% =0,6 річного доходу коли працював...можна жити на відсотки.
ПС
маючи еквівалент 70річних доходів по Державі - в мене відсутнє як бажання працювати так і бажання керувати накопиченим, тому пів-року=60 років=виїзний= наздожену те чого недоотримав за перших 60 років життя.( а точніше 40 років бізнесу, хоча й цих 40 років (особливо останніх 15-20) жив точно не гірше ніж оточуючі середньостатистичні)
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 12 кві, 2025 16:54, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 16:52

  budivelnik написав:Ти просто додав до перших 100 чиновників ще наступних 100 000...
І все-нічого більшого
Тому ще раз
Чиновники(те що ти називаєш регулятори) РЕГУЛЮЮТЬ вже створена, а не СТВОРЮЮТЬ щось для регулювання.
Тому

Тому ти знов продовжуєш будувати на брехні.

В мене так і вказано, що чиновники (а точніше вони і всі інші РЕГУЛЯТОРИ ринку) створюють УМОВИ для розвитку (або стагнації) ВЖЕ СТВОРЕНОГО (капіталу) в РИНКУ.

В те, що печерний капіталізм давно минув, тебе макав ще Лепей та Пуенте.
Тобто часи, коли для розвитку капіталу в ринку, було достатньо лише умов недоторканності капіталу.

Неадертальцем тоді хтось з них тебе ще називав))
Ти застяг і в совдепі, і в печерному капіталізмі.

3 в 1 (прапорщик-совок-капіталіст) --- вийшов печерний гібрид з відсеб'ятиною.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 16:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:В мене так і вказано, що чиновники (а точніше вони і всі інші РЕГУЛЯТОРИ ринку) створюють УМОВИ для розвитку (або стагнації) ВЖЕ СТВОРЕНОГО (капіталу) в РИНКУ.
Тоді я не розумію проти чого ти виступаєш
Адже все що я показував-це як не маючи нічого , не очікуючи допомоги від Держави -створити первинний капітал.

А те що капітал потребує захисту в Україні - показали два Президенти
Підприємець Порошенко в 2014-2019 роках , довів Президенту Порошенко 2014-2019 років-що навіть Бізнес Президента України існувати без офшорів-не може.
Так само і
дискохлопчик Зеленський в 2019-2025 роках , довів Президенту Зеленському в 2019-2025 роках - що бізнес Президента в Україні може існувати тільки в тому випадку коли він знаходиться в офшорах...

Тобто те що там якийсь штимп заявив - так і ти заявляй
а от як поясниш чому Президенти ( і ОЛІГАРХИ) свої бізнеси повиводили в офшори ?
я розумію почнеш лепетати про оподаткування... але ж умови для ринку це і оподаткування.
Тому йди читай наступного гуру економіки...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 17:05

  budivelnik написав:
  detroytred написав:В мене так і вказано, що чиновники (а точніше вони і всі інші РЕГУЛЯТОРИ ринку) створюють УМОВИ для розвитку (або стагнації) ВЖЕ СТВОРЕНОГО (капіталу) в РИНКУ.
Тоді я не розумію проти чого ти виступаєш
Адже все що я показував-це як не маючи нічого , не очікуючи допомоги від Держави -створити первинний капітал.

То й не зрозумієш...
Чому оті бувші підприємці подались в заробітчани, наймані і т.д.

Чому власники капіталу пижаться на гілках нерухомості та ін. над отриманням прибутку на капітал.

Тобто чому капітал є, але отак важко дається його оборот з прибутком.

Не тужся.
Знач тобі не дано..
Розуміти суть речей.
Тільки --- що бачу, про те й співаю. Про важко працювати та економити (тобто менше споживати, ніж заробив), як єдине рішення проблеми розвитку ринку.
На Нобеля подай! Там призові...
Або продай ідею з дисконтом.
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 17:08

  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:...........
+Флеш, у себе в каналі та перевіреному чаті, викладає багато вдалих, або небезпечних для нас кацапських рішень які взяті з ворожих каналів чи захоплених трофеїв, і вони доволі добре та професійно зроблені...

Если не сложно, дайте, пожалуйста, ссылку.

загальний, https://t.me/serhii_flash, у перевірений так просто не попадете. :|
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 17:14

Тут уже ссылались на Друзенко.
"Або "фінляндизація", або мобілізація країни. Ми ж зараз живемо в двох паралельних реальностях. Тобто, є фронт, на якому тисяч 300 – воює, вигоріли, стомлені, покручені. Є до мільйона тих, хто фронту допомагає. І є величезна частина країни, яка просто живе в паралельній реальності – поки їх не впіймає ТЦК. І знову ж, це як було так і лишається – податком на бідність та чесність", – міркує Друзенко.
https://www.unian.ua/war/nas-chekaye-abo-finlyandizaciya-abo-mobilizaciya-kerivnik-dobrovolchogo-shpitalyu-12973275.html
А здесь бойцы диванного фронта против финляндизации.
Но за мобилизацию для других.
А они лично будут писать лозунги и искать врагов на форуме.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 17:15

  _Mykola_ написав:
  ЛАД написав:
  _Mykola_ написав:...........
+Флеш, у себе в каналі та перевіреному чаті, викладає багато вдалих, або небезпечних для нас кацапських рішень які взяті з ворожих каналів чи захоплених трофеїв, і вони доволі добре та професійно зроблені...

Если не сложно, дайте, пожалуйста, ссылку.

загальний, https://t.me/serhii_flash, у перевірений так просто не попадете. :|

Спасибо!
ЛАД
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