Додано: Суб 12 кві, 2025 16:51

Сибарит написав: budivelnik написав: Чи ти здурі як голодний люмпен думаєш що людина яка заощадила в 5 разів більше ніж зможе витратити до смерті - буде працювати щоб створити в 6 разів більше?

Тоді ти просто дурень. Чи ти здурі як голодний люмпен думаєш що людина яка заощадила в 5 разів більше ніж зможе витратити до смерті - буде працювати щоб створити в 6 разів більше?Тоді ти просто дурень. Я, наверно, полный дурень, но я почти ничего не понимаю.

Не понимаю, а что тогда заставляет активно заниматься бизнесом миллиардеров? Им то уж точно на пару тысяч лет хватит, даже с учётом возможного обесценивания активов. Я, наверно, полный дурень, но я почти ничего не понимаю.Не понимаю, а что тогда заставляет активно заниматься бизнесом миллиардеров? Им то уж точно на пару тысяч лет хватит, даже с учётом возможного обесценивания активов.

Сибарит написав: Не понимаю, почему, создав успешный бизнес, Вы говорите об экономии, а не о доходах? Честь и хвала, что не промотали всю прибыль, но основа капитала не в экономии. Даже с учётом первоначального накопления капитала, роль бизнеса все равно больше. Не понимаю, почему, создав успешный бизнес, Вы говорите об экономии, а не о доходах? Честь и хвала, что не промотали всю прибыль, но основа капитала не в экономии. Даже с учётом первоначального накопления капитала, роль бизнеса все равно больше.

Тому що Трамп мільярдер -керуючи США і своїм бізнесом - на площадці для гольфу провів на порядок більше часу ніж розглядаючи Державні чи корпоративні папери..А так дійсно - ми вважаємо що він спить і бачить щоб покерувати...ПояснюВсе що описував - це описання того як створював з нуля з 1990....ТобтоМаючи нуль + навколо розруха - іншого варіанту як заробити все що можеш -а жити по мінімуму - НЕ БУЛО.Ще раз розгляньте те що писавПерших 10 років - працюєш споживаючи на 20% менше ніж створюєш(перша стадія накопичення капіталу) -за 10 років -накопичено 2 річних капіталиНаступних 10 років - споживаєш стільки ж скільки й створюєш ( друга стадія накопичення капіталу, де збільшення капіталу йде виключно не за рахунок праці а за рахунок вже наявного капіталу), так як капітал був 2 річних*10% в рік*10років=4 річнихТретіх 10 років - споживаєш на 20% більше ніж створюєш( скомпенсовуєш те що зекономив по споживанню в перших 10 років, за рахунок відсотків по накопиченому капіталу( в тебе є4 річних*10%=0,4 рісних з яких 0,2 річних(+20%) споживаєш а 0,2 річних-запускаєш в накопичення=6річних накопичив..Тепер можна виходити на пенсію маючи 6 річних капіталів з яких 10% =0,6 річного доходу коли працював...можна жити на відсотки.ПСмаючи еквівалент 70річних доходів по Державі - в мене відсутнє як бажання працювати так і бажання керувати накопиченим, тому пів-року=60 років=виїзний= наздожену те чого недоотримав за перших 60 років життя.( а точніше 40 років бізнесу, хоча й цих 40 років (особливо останніх 15-20) жив точно не гірше ніж оточуючі середньостатистичні)