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Додано: Суб 12 кві, 2025 17:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
мені дуже не хочеться продовження війни. Але, на відміну від вас, я розумію, що інший варіант, який є на даний момент не кращий. Він означає окупацію України. А я не хочу окупації. У вашу голову не вкладається, що хтось не хоче бути окупованим русскім міром?
зараз це не я. Що буде у майбутньому, я не знаю. Я не жінка і не пенсіонер, тому гарантій, що колись не потраплю на фронт, нема.
Але так само знаю, що у разі капітуляції України мені доведеться виїхати за кордон, бо нормального життя тут не буде. Тому я не хочу здійснення цього варіанту, на відміну від вас.
раніше мені здавалось, що ви мисляча людина, хоч і з своїми приколами. Тепер я не розумію - ви працюєте на ворога чи просто відключили мисленнєвий процес? Перефразую написане вами:
"при підході, коли Україна не погоджується на капітуляцію, мир з рф неможливий". Ну, блін, ТАК І Є! Якщо рф вимагає виключно капітуляції і безумовного виконання всіх своїх вимог, який є вибір в України? Напишіть прямо - "сопротивление бесполезно, нужно сдаваться". До вас буде менше питань. Але ви вдаєте із себе проукраїнського громадянина і при цьому пропонуєте здатися. Трохи дивно, чи не так?
не тільки. Як мінімум, залишалися не вирішені питання територій і гарантій. І по цих питаннях не схоже, що кремль у 22 році був готовий на поступки. Відтак питання - як можна було підписати компроміс тоді, якщо компромісу не було? Навіщо пуйло вимагав урізання української армії і рф як гаранта? Ніяк не складете 2+2? Очевидно, що це має сенс лише при одному варіанті - коли рф збирається з силами і завершує почате. У варіант, коли українська армія, не маючи обмежень, йде війною на росію, повірити може лише дурень.
Додано: Суб 12 кві, 2025 17:34
Додано: Суб 12 кві, 2025 17:37
Re: Напад росії і білорусі на Україну
1 Є різні люди , які отримали(або не отримали) різні капітали
2 Є різне розуміння правильності (доцільності/розміру) відсотка на капітал.
Те що питав Сибарит - чому я описую тільки алгоритм економії...
Все просто
Припустимо що розміщення капіталу дає від 0 до 10% (реальних а не інфляційних доходів)
А тепер прикиньте дві цифри
а - яким повинен бути накопиченим капітал щоб задовільнити захцянки його власника
б - в яких межах захцянки власника можна назвати адекватними...
І відразу отримаєте відповідь на запитання
1 чому частина підприємців пішла працювати ?
Значить в цієї частини прибуток на капітал МЕНШИЙ ніж їм ПОТРІБНО.
2 Чому власники капіталу шукають куди його приткнути...
так може вони хочуть +30% .. а їм дають +5%.. а вони навіть маючи наприклад 10 млн грн - жити за 5% (500 000грн/рік=1000 доларів/місяць) - не можуть , того й бігають.
До речі - 10 млн грн- це 50 середньорічних доходів - такої сумою володіє не більше 2,5 млн осіб
З одного боку сума дико велика
З другого -мала ( якщо пробувати жити на відсотки і за кордоном)
При цьому розміщення цих 10 млн за кордоном(якихось 250 000) під стандартних тамешніх 2-8%.. це взагалі ні про що..
Тепер розумієш чому я писав
ВЛАСНОГО капіталу в Україні-мало.
І суми в розмірі 2-10 млн грн - це первинне накопичення, і це первинне накопичення повинні зробити як мінімум 10-15 млн осіб(при населенні в 40 млн) , тільки тоді можна буде ОБЕРЕЖНО заявляти про наявність НЕОБХІДНОЇ(по мінімальній оцінці) Капіталу ...
Що в цьому не зрозумілого?
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 12 кві, 2025 17:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 12 кві, 2025 17:39
мене не треба захищати, я і сам кому хочеш носа відкушу і кагором запю, будете як поросята через 2 дирки шморгати
Ти думаєш я не помічаю, що ти та й дехто чуть шо перестаєш на державні писати?
Асвабадітєлєй ждеш?
Додано: Суб 12 кві, 2025 17:39
Не надо "перефразировать".
Почитайте, что такое финляндизация и как жила Финляндия после 1944. Об оккупации речь не идёт.
Додано: Суб 12 кві, 2025 17:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
проти капітуляції, скільки ще можна повторювати? Фінляндизація - це невідомо що, ніхто нам її не пропонує. Фінляндія зберегла свою національну ідентичність і була незалежна у внутрішній політиці та великою мірою (хоч і не на 100%) у зовнішній.
Зовнішній нейтралітет - то не проблема. Від нас же вимагають російську як державну мову (у Фінляндії хтось цього вимагав?), змін до вже прийнятих законів та ще багато чого. Саме у внутрішній політиці.
Це вже якийсь треш, що треба це розжовувати тут.
Я не знаю, що Друзенко має на увазі під "фінляндизацією". Може хтось у нього спитає і переповість нам?
Додано: Суб 12 кві, 2025 17:43
Покличете мене, коли почнеться справжня весна, персонаж сяде за комбайн, і припинись ковтати ханку.
Бо мені навіть не цікаво, з ким він сплутав мене, який не знає жодного музичного педагога, так само як і рівень їх доходів.
Додано: Суб 12 кві, 2025 17:44
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 12 кві, 2025 17:44
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Бляха-муха, це якийсь сюр. Ніяких умов "фінляндизації" нема, проте дописувачі активно обговорюють цей варіант.
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