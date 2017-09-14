Додано: Суб 12 кві, 2025 17:32

ЛАД написав: Розглядати маєш право любые варианты. Но если выбираешь продолжение войны Розглядати маєш право любые варианты. Но если выбираешь продолжение войны

ЛАД написав: Кто? Кто-то другой, а не вы? Кто? Кто-то другой, а не вы?

ЛАД написав: Но при таком вашем подходе никакой мир с РФ в принципе невозможен Но при таком вашем подходе никакой мир с РФ в принципе невозможен

_Mykola_ написав: Якби збулось оте його дві-три тижні, і все-таки було узгоджено перемир'я та мирний договір весною 2022 (навіть пуйло у інтервєю цвизнавав що залишався один пункт щодо чисельності військ) Якби збулось оте його дві-три тижні, і все-таки було узгоджено перемир'я та мирний договір весною 2022 (навіть пуйло у інтервєю цвизнавав що залишався один пункт щодо чисельності військ)

меніне хочеться продовження війни. Але, на відміну від вас, я розумію, що інший варіант, який єне кращий. Він означає окупацію України. А я не хочу окупації. У вашу голову не вкладається, що хтось не хоче бути окупованим русскім міром?зараз це не я. Що буде у майбутньому, я не знаю. Я не жінка і не пенсіонер, тому гарантій, що колись не потраплю на фронт, нема.Але так само знаю, що у разі капітуляції України мені доведеться виїхати за кордон, бо нормального життя тут не буде. Тому я не хочу здійснення цього варіанту, на відміну від вас.раніше мені здавалось, що ви мисляча людина, хоч і з своїми приколами. Тепер я не розумію - ви працюєте на ворога чи просто відключили мисленнєвий процес? Перефразую написане вами:"при підході, коли Україна не погоджується на капітуляцію, мир з рф неможливий". Ну, блін, ТАК І Є! Якщо рф вимагає виключно капітуляції і безумовного виконання всіх своїх вимог, який є вибір в України? Напишіть прямо - "сопротивление бесполезно, нужно сдаваться". До вас буде менше питань. Але ви вдаєте із себе проукраїнського громадянина і при цьому пропонуєте здатися. Трохи дивно, чи не так?не тільки. Як мінімум, залишалися не вирішені питання територій і гарантій. І по цих питаннях не схоже, що кремль у 22 році був готовий на поступки. Відтак питання - як можна було підписати компроміс тоді, якщо компромісу не було? Навіщо пуйло вимагав урізання української армії і рф як гаранта? Ніяк не складете 2+2? Очевидно, що це має сенс лише приваріанті - коли рф збирається з силами і завершує почате. У варіант, коли українська армія, не маючи обмежень, йде війною на росію, повірити може лише дурень.