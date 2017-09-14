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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13556135571355813559>
Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 17:23

Херої . пошлі нахер
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 17:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Розглядати маєш право любые варианты. Но если выбираешь продолжение войны
мені дуже не хочеться продовження війни. Але, на відміну від вас, я розумію, що інший варіант, який є на даний момент не кращий. Він означає окупацію України. А я не хочу окупації. У вашу голову не вкладається, що хтось не хоче бути окупованим русскім міром?
  ЛАД написав:Кто? Кто-то другой, а не вы?
зараз це не я. Що буде у майбутньому, я не знаю. Я не жінка і не пенсіонер, тому гарантій, що колись не потраплю на фронт, нема.
Але так само знаю, що у разі капітуляції України мені доведеться виїхати за кордон, бо нормального життя тут не буде. Тому я не хочу здійснення цього варіанту, на відміну від вас.
  ЛАД написав:Но при таком вашем подходе никакой мир с РФ в принципе невозможен
раніше мені здавалось, що ви мисляча людина, хоч і з своїми приколами. Тепер я не розумію - ви працюєте на ворога чи просто відключили мисленнєвий процес? Перефразую написане вами:
"при підході, коли Україна не погоджується на капітуляцію, мир з рф неможливий". Ну, блін, ТАК І Є! Якщо рф вимагає виключно капітуляції і безумовного виконання всіх своїх вимог, який є вибір в України? Напишіть прямо - "сопротивление бесполезно, нужно сдаваться". До вас буде менше питань. Але ви вдаєте із себе проукраїнського громадянина і при цьому пропонуєте здатися. Трохи дивно, чи не так?
  _Mykola_ написав:Якби збулось оте його дві-три тижні, і все-таки було узгоджено перемир'я та мирний договір весною 2022 (навіть пуйло у інтервєю цвизнавав що залишався один пункт щодо чисельності військ)
не тільки. Як мінімум, залишалися не вирішені питання територій і гарантій. І по цих питаннях не схоже, що кремль у 22 році був готовий на поступки. Відтак питання - як можна було підписати компроміс тоді, якщо компромісу не було? Навіщо пуйло вимагав урізання української армії і рф як гаранта? Ніяк не складете 2+2? Очевидно, що це має сенс лише при одному варіанті - коли рф збирається з силами і завершує почате. У варіант, коли українська армія, не маючи обмежень, йде війною на росію, повірити може лише дурень.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 17:34

  Vadim_ написав:Херої . пошлі нахер

Панове адміни, мені дуже дивно

Чому оця знахабніла-алкоголічна особа ще не забанена навічно

З ним відбувається все по одному сценарію - воно заливає пику, потім починає хамити )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 17:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Чому оті бувші підприємці подались в заробітчани, наймані і т.д.
Чому власники капіталу пижаться на гілках нерухомості та ін. над отриманням прибутку на капітал.
Тобто чому капітал є, але отак важко дається його оборот з прибутком.
1 Є різні люди , які отримали(або не отримали) різні капітали
2 Є різне розуміння правильності (доцільності/розміру) відсотка на капітал.
Те що питав Сибарит - чому я описую тільки алгоритм економії...
Все просто
Припустимо що розміщення капіталу дає від 0 до 10% (реальних а не інфляційних доходів)
А тепер прикиньте дві цифри
а - яким повинен бути накопиченим капітал щоб задовільнити захцянки його власника
б - в яких межах захцянки власника можна назвати адекватними...
І відразу отримаєте відповідь на запитання
1 чому частина підприємців пішла працювати ?
Значить в цієї частини прибуток на капітал МЕНШИЙ ніж їм ПОТРІБНО.
2 Чому власники капіталу шукають куди його приткнути...
так може вони хочуть +30% .. а їм дають +5%.. а вони навіть маючи наприклад 10 млн грн - жити за 5% (500 000грн/рік=1000 доларів/місяць) - не можуть , того й бігають.
До речі - 10 млн грн- це 50 середньорічних доходів - такої сумою володіє не більше 2,5 млн осіб
З одного боку сума дико велика
З другого -мала ( якщо пробувати жити на відсотки і за кордоном)
При цьому розміщення цих 10 млн за кордоном(якихось 250 000) під стандартних тамешніх 2-8%.. це взагалі ні про що..
Тепер розумієш чому я писав
ВЛАСНОГО капіталу в Україні-мало.
І суми в розмірі 2-10 млн грн - це первинне накопичення, і це первинне накопичення повинні зробити як мінімум 10-15 млн осіб(при населенні в 40 млн) , тільки тоді можна буде ОБЕРЕЖНО заявляти про наявність НЕОБХІДНОЇ(по мінімальній оцінці) Капіталу ...

Що в цьому не зрозумілого?
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 12 кві, 2025 17:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 17:39

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Я хоть раз что-то написал в адрес Hotab"а или Banderlog"а? Или даже в адрес холяви или Успіха, которые сегодня уже не в армии?
Они честно выполняют/выполнили свой долг.


Достаточно того, что ты молчал, когда писали в адрес Hotab

Всегда защищал Banderlog"а, этого любителя кагора от РПЦ

Чесал за ушком Успіха

Ты свой опыт парторга-сексота всегда используешь
И думаешь, что это никто не замечает )
мене не треба захищати, я і сам кому хочеш носа відкушу і кагором запю, будете як поросята через 2 дирки шморгати :lol:
Ти думаєш я не помічаю, що ти та й дехто чуть шо перестаєш на державні писати? :lol:
Асвабадітєлєй ждеш?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 17:39

  thenewepic написав:.......
Перефразую написане вами:
"при підході, коли Україна не погоджується на капітуляцію, мир з рф неможливий". Ну, блін, ТАК І Є! Якщо рф вимагає виключно капітуляції і безумовного виконання всіх своїх вимог, який є вибір в України? Напишіть прямо - "сопротивление бесполезно, нужно сдаваться". До вас буде менше питань. Але ви вдаєте із себе проукраїнського громадянина і при цьому пропонуєте здатися.
Не надо "перефразировать".
Почитайте, что такое финляндизация и как жила Финляндия после 1944. Об оккупации речь не идёт.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 17:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А здесь бойцы диванного фронта против финляндизации
проти капітуляції, скільки ще можна повторювати? Фінляндизація - це невідомо що, ніхто нам її не пропонує. Фінляндія зберегла свою національну ідентичність і була незалежна у внутрішній політиці та великою мірою (хоч і не на 100%) у зовнішній.
Зовнішній нейтралітет - то не проблема. Від нас же вимагають російську як державну мову (у Фінляндії хтось цього вимагав?), змін до вже прийнятих законів та ще багато чого. Саме у внутрішній політиці.
Це вже якийсь треш, що треба це розжовувати тут.

Я не знаю, що Друзенко має на увазі під "фінляндизацією". Може хтось у нього спитає і переповість нам?
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 17:43

  Vadim_ написав:Hotab
Ти, на днях намагався сперечати, зі слів твоєї знаьомої,про зарплати викладачів музичних закладів освіти України , у мене дитина вчилася 9 років у музичній школі , наразі на 4 курсі музичного коледжа, ти міркуєш шо я не патраю які у них там зарплати і мені потрібно слухати тебе зі слів твоєї знаёмої?

Покличете мене, коли почнеться справжня весна, персонаж сяде за комбайн, і припинись ковтати ханку.
Бо мені навіть не цікаво, з ким він сплутав мене, який не знає жодного музичного педагога, так само як і рівень їх доходів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 17:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Об оккупации речь не идёт.
Як мінімум про окупацію навіть не захопленої частини Херсонської і Запоріжської областей - йде
+ купа обмежувальних зобовязань з нашого боку без ЖОДНИХ гарантій з сторони окупанта.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 17:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бляха-муха, це якийсь сюр. Ніяких умов "фінляндизації" нема, проте дописувачі активно обговорюють цей варіант.
thenewepic
 
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