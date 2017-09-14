Додано: Суб 12 кві, 2025 18:22

detroytred написав: Не зрозуміло, чому до тебе ніяк не дійде --- проблема саме в тому, щоб були сприятливі умови для подальшого розвитку того капіталу, що ВЖЕ Є.

А також у створенні сприятливих умов для заходу зовнішнього капіталу з технологіями і подальшого його розвитку тут. Не зрозуміло, чому до тебе ніяк не дійде --- проблема саме в тому, щоб були сприятливі умови для подальшого розвитку того капіталу, що ВЖЕ Є.А також у створенні сприятливих умов для заходу зовнішнього капіталу з технологіями і подальшого його розвитку тут.

1 Не діли капітали-це маразм2 Якщо хочеш щоб люди/країна були багатими - то умови для життєдіяльності ВНУТРІШНЬОГО капіталу повинні бути кращими ніж для зовнішньогоБо зовнішній зайде і вийде, але при виході забере ще й відсоткиВнутрішній залишиться3 Є трошки різниця міжКапіталом в 1 млн осіб по наприклад 2 млн грн=2трл грні 1000 осіб по 2 млрд грн= тих самих 2 трлн грнЯ за те Щоб було 1 млн з 2 млн грнАле створення 1 млн - по 2 млн грн -можливе тільки по моєму рецепту.Бо з 1000 осіб по 2 млрд грн - 950 осіб ВИВЕДУТЬ цей капітал за кордонТому ти й залишаєшся в таборі фантазерів , які думають що знають що добре а що погано...Різницю міждумаєш що знаєш бо читавІ знаєш бо робивВ стані побачити?І тепер про ідеїТи не в стані зрозуміти те що капітал можуть заощаджувати(створювати) не тільки підприємці, а й будь які інші (в тому числі і наймані ) працівники.Тому твій брєд про Нобелівську - це брєд.Ми відстаємо від інших країн(по менталітету/капіталам/технологіям) на 100+ років.Те що пропоную я-це те що РОБИЛИ в США на початку становлення США.До тебе ж ніяк не дійдене можна перескакувати етапи.Не можна будучи ментально совком - будувати американську чи шведську моделі економіки...При цьому можна(треба) пришвидшено проходити етапи.Те що описую я - це пришвидшене проходження, якого не оминутиТе що пропонуєш ти -це модно і потрібно .. але не сьогодні і не в нас.Ми ще примітиви(економічні) при чому наш примітивізм навіть більший ніж в совковому китаї чи вєтнамі...Це наша бідаАле спроба посадити на трактор людей які його не бачили -приведуть тільки до поломки трактора.Так само й у насТак є люди які розуміють що таке капітал і фондовий ринок(ти до них не належиш , ти читав.. але не розумієш) , але цих розуміючих -менше 1% ....Тому треба використати тих 10%, які в станів ЗРОЗУМІТИ те що пишу я, а не порвати штани забігаючи вперед і світити голим задом.