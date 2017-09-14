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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13556135571355813559>
Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 17:43

  Vadim_ написав:Hotab
Ти, на днях намагався сперечати, зі слів твоєї знаьомої,про зарплати викладачів музичних закладів освіти України , у мене дитина вчилася 9 років у музичній школі , наразі на 4 курсі музичного коледжа, ти міркуєш шо я не патраю які у них там зарплати і мені потрібно слухати тебе зі слів твоєї знаёмої?

Покличете мене, коли почнеться справжня весна, персонаж сяде за комбайн, і припинись ковтати ханку.
Бо мені навіть не цікаво, з ким він сплутав мене, який не знає жодного музичного педагога, так само як і рівень їх доходів.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 17:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Об оккупации речь не идёт.
Як мінімум про окупацію навіть не захопленої частини Херсонської і Запоріжської областей - йде
+ купа обмежувальних зобовязань з нашого боку без ЖОДНИХ гарантій з сторони окупанта.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 17:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бляха-муха, це якийсь сюр. Ніяких умов "фінляндизації" нема, проте дописувачі активно обговорюють цей варіант.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 17:51

  thenewepic написав:Відтак питання - як можна було підписати компроміс тоді, якщо компромісу не було? Навіщо пуйло вимагав урізання української армії і рф як гаранта? Ніяк не складете 2+2? Очевидно, що це має сенс лише при одному варіанті - коли рф збирається з силами і завершує почате.

Саме тут і не тільки доводилося, що виконання Мінських було б зрадою зрадною, вело до краху України.
І нічьо ж. Підписали.

Вже не пам'ятаю хто з експертів розповідав, що натівці прямо говорили, що між повномасштабним нападом рфії і Україною знаходиться лише тонкий папірчик - Мінські.

Тобто тоді треба або "вставай страна огромная..." (Тобто реальні плани Перемоги та Стійкості), "всё для фронта, всё для победы" і знов ціль -- Перемога.
Або фінляндізація-хрєнація тощо. І чим раніше, тим краще. Поки вимоги рфії ще не зросли більше.
Або рулєтка і продовження в тому ж дусі, як є, ... з відповідними невеличкими шансами.

Навіщо пики ламати тут.
Вже видно, що обрано 3 варіант.
І для його підтримки будуть потроху закручувати гайки, потроху.
Є сенс лише прогнозувати-обговорювати, як це буде відбуватися.

Можливі лише два лебеді - Трампоній і пу. Кожен може щось відчебучити.
А так --- повільно, але впевнено. До ...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 18:04

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Чому оті бувші підприємці подались в заробітчани, наймані і т.д.
Чому власники капіталу пижаться на гілках нерухомості та ін. над отриманням прибутку на капітал.
Тобто чому капітал є, але отак важко дається його оборот з прибутком.
1 Є різні люди , які отримали(або не отримали) різні капітали
2 Є різне розуміння правильності (доцільності/розміру) відсотка на капітал.
Те що питав Сибарит - чому я описую тільки алгоритм економії...
Все просто
Припустимо що розміщення капіталу дає від 0 до 10% (реальних а не інфляційних доходів)
А тепер прикиньте дві цифри
а - яким повинен бути накопиченим капітал щоб задовільнити захцянки його власника
б - в яких межах захцянки власника можна назвати адекватними...
І відразу отримаєте відповідь на запитання
1 чому частина підприємців пішла працювати ?
Значить в цієї частини прибуток на капітал МЕНШИЙ ніж їм ПОТРІБНО.
2 Чому власники капіталу шукають куди його приткнути...
так може вони хочуть +30% .. а їм дають +5%.. а вони навіть маючи наприклад 10 млн грн - жити за 5% (500 000грн/рік=1000 доларів/місяць) - не можуть , того й бігають.
До речі - 10 млн грн- це 50 середньорічних доходів - такої сумою володіє не більше 2,5 млн осіб
З одного боку сума дико велика
З другого -мала ( якщо пробувати жити на відсотки і за кордоном)
При цьому розміщення цих 10 млн за кордоном(якихось 250 000) під стандартних тамешніх 2-8%.. це взагалі ні про що..
Тепер розумієш чому я писав
ВЛАСНОГО капіталу в Україні-мало.
І суми в розмірі 2-10 млн грн - це первинне накопичення, і це первинне накопичення повинні зробити як мінімум 10-15 млн осіб(при населенні в 40 млн) , тільки тоді можна буде ОБЕРЕЖНО заявляти про наявність НЕОБХІДНОЇ(по мінімальній оцінці) Капіталу ...

Що в цьому не зрозумілого?

Не зрозуміло, чому до тебе ніяк не дійде --- проблема саме в тому, щоб були сприятливі умови для подальшого розвитку того капіталу, що ВЖЕ Є.
А також у створенні сприятливих умов для заходу зовнішнього капіталу з технологіями і подальшого його розвитку тут.

Кеп-очевидне.
Про те, що і кому треба робити для цього, для своїх ринків писал кейнси-бальцеровичі і т.д.
По буквах --- що робити для цього регуляторам ринку.
Для них рішення.

А ти поради сунеш підприємцям. Кіосаківські.
Теж кеп-очевидні.
В тому і цирк наших спорів --- ти заперечуєш очевидне очевидним.
От тільки твоє очевидне з іншої опери (сфери). З кіосаківської - порад, рішень, як богатіти окремому комусь.

Подавай на Нобеля.
Утреш пику кейнсам-фрідменам-бальцеровичам-куаням і Ко))))
Правда є загадка загадок --- як оцю твою конгеніальну ідею ще ніхто в тебе не вкрав?
Ну чому ще хтось сам до неї не допетрив?
Геніально ж. І рівень не нижче Нобелівської.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 12 кві, 2025 18:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 18:18

  thenewepic написав:
  ЛАД написав:А здесь бойцы диванного фронта против финляндизации
проти капітуляції, скільки ще можна повторювати? Фінляндизація - це невідомо що, ніхто нам її не пропонує. Фінляндія зберегла свою національну ідентичність і була незалежна у внутрішній політиці та великою мірою (хоч і не на 100%) у зовнішній.
Зовнішній нейтралітет - то не проблема. Від нас же вимагають російську як державну мову (у Фінляндії хтось цього вимагав?), змін до вже прийнятих законів та ще багато чого. Саме у внутрішній політиці.
Це вже якийсь треш, що треба це розжовувати тут.

Я не знаю, що Друзенко має на увазі під "фінляндизацією". Може хтось у нього спитає і переповість нам?

То йдіть на фронт і воюйте. ) а так те що ви там проти нікого не цікавить, під час війни вибори не роблять під час війни чути тільки голос озброєних.
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 18:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Не зрозуміло, чому до тебе ніяк не дійде --- проблема саме в тому, щоб були сприятливі умови для подальшого розвитку того капіталу, що ВЖЕ Є.
А також у створенні сприятливих умов для заходу зовнішнього капіталу з технологіями і подальшого його розвитку тут.
1 Не діли капітали-це маразм
2 Якщо хочеш щоб люди/країна були багатими - то умови для життєдіяльності ВНУТРІШНЬОГО капіталу повинні бути кращими ніж для зовнішнього
Бо зовнішній зайде і вийде, але при виході забере ще й відсотки
Внутрішній залишиться
3 Є трошки різниця між
Капіталом в 1 млн осіб по наприклад 2 млн грн=2трл грн
і 1000 осіб по 2 млрд грн= тих самих 2 трлн грн
Я за те Щоб було 1 млн з 2 млн грн
Але створення 1 млн - по 2 млн грн -можливе тільки по моєму рецепту.
Бо з 1000 осіб по 2 млрд грн - 950 осіб ВИВЕДУТЬ цей капітал за кордон

Тому ти й залишаєшся в таборі фантазерів , які думають що знають що добре а що погано...
Різницю між
думаєш що знаєш бо читав
І знаєш бо робив
В стані побачити?

І тепер про ідеї
Ти не в стані зрозуміти те що капітал можуть заощаджувати(створювати) не тільки підприємці, а й будь які інші (в тому числі і наймані ) працівники.
Тому твій брєд про Нобелівську - це брєд.
Ми відстаємо від інших країн(по менталітету/капіталам/технологіям) на 100+ років.
Те що пропоную я-це те що РОБИЛИ в США на початку становлення США.

До тебе ж ніяк не дійде
не можна перескакувати етапи.
Не можна будучи ментально совком - будувати американську чи шведську моделі економіки...
При цьому можна(треба) пришвидшено проходити етапи.
Те що описую я - це пришвидшене проходження, якого не оминути
Те що пропонуєш ти -це модно і потрібно .. але не сьогодні і не в нас.
Ми ще примітиви(економічні) при чому наш примітивізм навіть більший ніж в совковому китаї чи вєтнамі...
Це наша біда
Але спроба посадити на трактор людей які його не бачили -приведуть тільки до поломки трактора.
Так само й у нас
Так є люди які розуміють що таке капітал і фондовий ринок(ти до них не належиш , ти читав.. але не розумієш) , але цих розуміючих -менше 1% ....
Тому треба використати тих 10%, які в станів ЗРОЗУМІТИ те що пишу я, а не порвати штани забігаючи вперед і світити голим задом.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 12 кві, 2025 18:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 18:26

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Не зрозуміло, чому до тебе ніяк не дійде --- проблема саме в тому, щоб були сприятливі умови для подальшого розвитку того капіталу, що ВЖЕ Є.
А також у створенні сприятливих умов для заходу зовнішнього капіталу з технологіями і подальшого його розвитку тут.
1 Не діли капітали-це маразм
2 Якщо хочеш щоб люди/країна були багатими - то умови для життєдіяльності ВНУТРІШНЬОГО капіталу повинні бути кращими ніж для зовнішнього
Бо зовнішній зайде і вийде, але при виході забере ще й відсотки
Внутрішній залишиться
3 Є трошки різниця між
Капіталом в 1 млн осіб по наприклад 2 млн грн=2трл грн
і 1000 осіб по 2 млрд грн= тих самих 2 трлн грн
Я за те Щоб було 1 млн з 2 млн грн
Але створення 1 млн - по 2 млн грн -можливе тільки по моєму рецепту.
Бо з 1000 осіб по 2 млрд грн - 950 осіб ВИВЕДУТЬ цей капітал за кордон

Тому ти й залишаєшся в таборі фантазерів , які думають що знають що добре а що погано...
Різницю між
думаєш що знаєш бо читав
І знаєш бо робив
В стані побачити?

Маразм - це те, що ти знов дурню вигадав. Про поділ капіталів за умовами.

Я вказав лише на поділ за місцем.
Про те, що для розвитку місцевого ринку добрим буде і захід зовнішнього капіталу.

Подавай на Нобеля, чудаче.
Замість спорів зі мною.
В яких ти лише постійно те і робиш - якусь дурню мені приписуєш.

Я залишаюсь в таборі кейнсів-бальцеровичів. А не в шнобелівщиках відсеб'ятинниках.
Ще й фантазерах а-ля "якщо кожен підійде до дзеркала...".
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 18:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Про те, що для розвитку місцевого ринку добрим буде і захід зовнішнього капіталу.
Дурень думкою багатіє.
Навіть Трамп і то пробує захистити США від зовнішнього впливу...
А ти фантазуєш що захід іноземного капіталу в сотні трильонів доларів зробить добре для Українського в трлн гривень....
Ти хоч раз бачив щоб боксер вагою в 100 кг на рівних бився з боксером вагою в 50 кг?
Не бачив а чому? бо це неможливо
а чому тобі здається що це можливо у нашому випадку?
Тому ще раз
Ввійти в економічний союз -можна , бо правила будуть однакові і тоді ЗОВНІШНІЙ де-юре капітал буде де-факто спільним.
А будучи економічно окремим- і відкрити двері для іноземного капіталу- це задавити свій...

Просто згадай
Як педерація нас давила СВОЇМ капіталом...
І подумай - а чого інший іноземний буде себе поводити краще від педераційного? в пелдераційному станом до 2014 року - була дуже велика частка іноземного

Тому ще раз
не лізь туди в чому не розумієш ні бельмеса..
ПС
якщо хочеш - то можеш подати мою теорію в Нобелівський комітет.. тільки перед подачею пройди тренінг у правовласника по питанню чи ти розумієш суть того що хочеш подавати.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 19:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:наздожену те чого недоотримав за перших 60 років життя.


головне, це жити в гармонії з собою
для цього навіть і грошей багато не потрібне, якщо в кінці робочого тижня вважаєш,
цей тиждень вдалось прожити недаремно, то з цього і починається гармонія

з роками ми багато втрачаємо фізично, вже не поганяєш в футбол(бо живіт не дає), чи від гучної рок-музики швидко заболить голова(а в молодості так хотілось щоб дуже гучно, щоб вся вулиця чула Scorpions - Still Loving You (після першої ночі)

тому раджу, не треба наздоженати, потихесеньку як в анекдоті (коли старий бик каже молодому, ми потихесеньку спустимось з гори і ***** все стадо)
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