Додано: Суб 12 кві, 2025 19:57

thenewepic написав: ЛАД написав: А здесь бойцы диванного фронта против финляндизации А здесь бойцы диванного фронта против финляндизации проти капітуляції, скільки ще можна повторювати? Фінляндизація - це невідомо що, ніхто нам її не пропонує. Фінляндія зберегла свою національну ідентичність і була незалежна у внутрішній політиці та великою мірою (хоч і не на 100%) у зовнішній.

Зовнішній нейтралітет - то не проблема. Від нас же вимагають російську як державну мову (у Фінляндії хтось цього вимагав?), змін до вже прийнятих законів та ще багато чого. Саме у внутрішній політиці.

Це вже якийсь треш, що треба це розжовувати тут.



Я не знаю, що Друзенко має на увазі під "фінляндизацією". Може хтось у нього спитає і переповість нам? проти, скільки ще можна повторювати? Фінляндизація - це невідомо що, ніхто нам її не пропонує. Фінляндія зберегла свою національну ідентичність і була незалежна у внутрішній політиці та великою мірою (хоч і не на 100%) у зовнішній.Зовнішній нейтралітет - то не проблема. Від нас же вимагають російську як державну мову (у Фінляндії хтось цього вимагав?), змін до вже прийнятих законів та ще багато чого. Саме уполітиці.Це вже якийсь треш, що треба це розжовувати тут.Я не знаю, що Друзенко має на увазі під "фінляндизацією". Може хтось у нього спитає і переповість нам?

В течение нескольких десятилетий после 1944 года коммунисты были сильной политической партией. Более того, Советский Союз убедил Финляндию отказаться от помощи по плану Маршалла ......

С 1956 года президент Урхо Кекконен имел фактическую монополию на отношения с Советским Союзом, что имело решающее значение для его постоянной популярности. В политике наблюдалась тенденция избегать любой политики или заявления, которые могли быть истолкованы как антисоветские. Это явление было названо западногерманской прессой « финляндизацией »

Кекконен говорит, что Советский Союз доверяет политике Финляндии, но добавляет, что «если мы своими действиями подорвем это доверие, то вина будет на нас».

Парижский договор (1947), заключенный с союзными державами после Второй мировой войны, позволил Финляндии содержать армию численностью 34 400 человек, военно-воздушные силы численностью 3 000 человек и 60 боевых самолетов, а также военно-морской флот численностью 4 500 человек с судами общим водоизмещением 10 000 тонн.

Финнам тоже никто не пропонував.искали варианты как сохранить независимость. Хотя бы ограниченную.А мы ищем доказательства того, что мир невозможен.У финнов для этого было не меньше оснований.Я уже давал разные ссылки.Если бы вы с шаманом хотели, могли почитать их подробнее, чтобы лучше понимать, что такое "финляндизация". Но вы предпочитаете сразу назвать это капитуляцией, повторить в 1000-й раз, что мир с Россией невозможен и отвергнуть с порога и этот вариант. Если бы вы почитали, то понимали бы, что были ограничения и во внутренней политике, хотя, возможно, и не записанные на бумаге. Вот что пишет англ. Вики:С 1944 по 1979 компартия обладала довольно большим влиянием и временами даже участвовали в правительстве (до 1944 была вообще запрещена).Можете почитать о "Нотном кризисе" 1961 года -. Цитировать не буду, чтобы не превращать пост в статью. Только одно фраза из выступления президента 26 ноября 1961 г.:А вот из Британники:Как вы думаете, при таких ограничениях, боялись финны Советского Союза?Наверное, да. И сейчас боятся РФ. Недаром срочно вступили в НАТО.Но нас, к сожалению в НАТО не принимают.От нас не вимагають отказываться от украинского языка.Если вы считаете, что ради того, чтобы не допустить русский язык в качествеязыка, можно/нужно жертвовать жизнями и здоровьем сотен тысяч людей, ради этого можно согласиться на сотни тысяч инвалидов, на миллионы беженцев, которые уже прижились в новых местах и не вернутся, можно пойти на разрушение страны, то, конечно... Но тогда, тем более, вы должны пойти в армию. И не когда-то, а уже давно.