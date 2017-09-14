RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13556135571355813559
Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 19:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Український пілот Павло Іванов, який 12 квітня загинув під час виконання бойового завдання, дуже радів, коли дізнався, що вчитиметься літати на американському винищувачі F-16.
prodigy
 
Повідомлень: 12215
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3286 раз.
Подякували: 3324 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 19:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Саме тут і не тільки доводилося, що виконання Мінських було б зрадою зрадною, вело до краху України.
І нічьо ж. Підписали

підписали, але не виконували. Думаєте, такий трюк спрацював би вдруге, пуйло урок би не засвоїв? Сумніваюсь. В будь-якому випадку, перевірити вже не зможемо.
  detroytred написав:натівці прямо говорили, що між повномасштабним нападом рфії і Україною знаходиться лише тонкий папірчик - Мінські
ще, пригадую, перед вторгненням був якийсь ультиматум для Штатів, з вимогою, щоб країни сходу Європи вийшли з НАТО.
  detroytred написав:Навіщо пики ламати тут
та ніби пику ще нікому тут не зламали))
thenewepic
 
Повідомлень: 203
З нами з: 03.09.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 19:32

  anduzenko написав:
Представляете такой диалог рядового с комвзвода?
Собственно, поэтому женщин в патриархальном обществе нет смысла мобилизовать на солдатские должности.
Любой приказ с вероятностью 50% будет не выполнен, а встречен недовольной тирадой.
Мужчинам в таком случае обычно помогает внушение с внесением в грудную клетку.
Если гипотетически применять этот метод к женщинам, на выходе получат полностью деморализованный контингент в состоянии перманентной истерики.
Дело вовсе не во врождённых физических ограничениях, а отсутствии склонности к накоплению и перенаправлению агрессии.

у вас гендерні стереотипи не гірше чим в стм
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39171
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1598 раз.
Подякували: 2818 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 19:57

  thenewepic написав:
  ЛАД написав:А здесь бойцы диванного фронта против финляндизации
проти капітуляції, скільки ще можна повторювати? Фінляндизація - це невідомо що, ніхто нам її не пропонує. Фінляндія зберегла свою національну ідентичність і була незалежна у внутрішній політиці та великою мірою (хоч і не на 100%) у зовнішній.
Зовнішній нейтралітет - то не проблема. Від нас же вимагають російську як державну мову (у Фінляндії хтось цього вимагав?), змін до вже прийнятих законів та ще багато чого. Саме у внутрішній політиці.
Це вже якийсь треш, що треба це розжовувати тут.

Я не знаю, що Друзенко має на увазі під "фінляндизацією". Може хтось у нього спитає і переповість нам?
Финнам тоже никто не пропонував.
Они искали варианты как сохранить независимость. Хотя бы ограниченную.
А мы ищем доказательства того, что мир невозможен.
У финнов для этого было не меньше оснований.
Я уже давал разные ссылки.
Если бы вы с шаманом хотели, могли почитать их подробнее, чтобы лучше понимать, что такое "финляндизация". Но вы предпочитаете сразу назвать это капитуляцией, повторить в 1000-й раз, что мир с Россией невозможен и отвергнуть с порога и этот вариант. Если бы вы почитали, то понимали бы, что были ограничения и во внутренней политике, хотя, возможно, и не записанные на бумаге. Вот что пишет англ. Вики:
В течение нескольких десятилетий после 1944 года коммунисты были сильной политической партией. Более того, Советский Союз убедил Финляндию отказаться от помощи по плану Маршалла ......
С 1956 года президент Урхо Кекконен имел фактическую монополию на отношения с Советским Союзом, что имело решающее значение для его постоянной популярности. В политике наблюдалась тенденция избегать любой политики или заявления, которые могли быть истолкованы как антисоветские. Это явление было названо западногерманской прессой « финляндизацией »
https://en.wikipedia.org/wiki/Finland
С 1944 по 1979 компартия обладала довольно большим влиянием и временами даже участвовали в правительстве (до 1944 была вообще запрещена).
Можете почитать о "Нотном кризисе" 1961 года - https://en.wikipedia.org/wiki/Note_Crisis. Цитировать не буду, чтобы не превращать пост в статью. Только одно фраза из выступления президента 26 ноября 1961 г.:
Кекконен говорит, что Советский Союз доверяет политике Финляндии, но добавляет, что «если мы своими действиями подорвем это доверие, то вина будет на нас».

А вот из Британники:
Парижский договор (1947), заключенный с союзными державами после Второй мировой войны, позволил Финляндии содержать армию численностью 34 400 человек, военно-воздушные силы численностью 3 000 человек и 60 боевых самолетов, а также военно-морской флот численностью 4 500 человек с судами общим водоизмещением 10 000 тонн.
https://www.britannica.com/place/Finland/Justice
Как вы думаете, при таких ограничениях, боялись финны Советского Союза?
Наверное, да. И сейчас боятся РФ. Недаром срочно вступили в НАТО.
Но нас, к сожалению в НАТО не принимают.

От нас не вимагають отказываться от украинского языка.
Если вы считаете, что ради того, чтобы не допустить русский язык в качестве второго языка, можно/нужно жертвовать жизнями и здоровьем сотен тысяч людей, ради этого можно согласиться на сотни тысяч инвалидов, на миллионы беженцев, которые уже прижились в новых местах и не вернутся, можно пойти на разрушение страны, то, конечно... Но тогда, тем более, вы должны пойти в армию. И не когда-то, а уже давно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33935
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5299 раз.
Подякували: 4833 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 20:12

  thenewepic написав:
  detroytred написав:Саме тут і не тільки доводилося, що виконання Мінських було б зрадою зрадною, вело до краху України.
І нічьо ж. Підписали

підписали, але не виконували. Думаєте, такий трюк спрацював би вдруге, пуйло урок би не засвоїв? Сумніваюсь. В будь-якому випадку, перевірити вже не зможемо.
......
Так, може, треба виконувати підписані "папірці"?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33935
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5299 раз.
Подякували: 4833 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 20:15

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Об оккупации речь не идёт.
Як мінімум про окупацію навіть не захопленої частини Херсонської і Запоріжської областей - йде
+ купа обмежувальних зобовязань з нашого боку без ЖОДНИХ гарантій з сторони окупанта.
В 2022 не йшла.
Зараз йде.
Про що буде мова ще через рік чи 2?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33935
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5299 раз.
Подякували: 4833 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 20:23

  thenewepic написав:Бляха-муха, це якийсь сюр. Ніяких умов "фінляндизації" нема, проте дописувачі активно обговорюють цей варіант.
Нема.
І не буде, поки ми не запропонуємо.
Але ви ж обговорюєте, що "фінляндизація" = окупація.
І впевнені, що РФ ні на які умови не згодна і єдиний вихід це продовження війни "до останньої верби". А там вже як вийде, де буде та остання верба - на східному кордоні чи на західному.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33935
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5299 раз.
Подякували: 4833 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 13556135571355813559
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 93304
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 268612
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 919438
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3296)
12.04.2025 20:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.