Український пілот Павло Іванов, який 12 квітня загинув під час виконання бойового завдання, дуже радів, коли дізнався, що вчитиметься літати на американському винищувачі F-16.
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Додано: Суб 12 кві, 2025 19:05
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 12 кві, 2025 19:20
Re: Напад росії і білорусі на Україну
підписали, але не виконували. Думаєте, такий трюк спрацював би вдруге, пуйло урок би не засвоїв? Сумніваюсь. В будь-якому випадку, перевірити вже не зможемо.
ще, пригадую, перед вторгненням був якийсь ультиматум для Штатів, з вимогою, щоб країни сходу Європи вийшли з НАТО.
та ніби пику ще нікому тут не зламали))
Додано: Суб 12 кві, 2025 19:32
у вас гендерні стереотипи не гірше чим в стм
Додано: Суб 12 кві, 2025 19:57
Финнам тоже никто не пропонував.
Они искали варианты как сохранить независимость. Хотя бы ограниченную.
А мы ищем доказательства того, что мир невозможен.
У финнов для этого было не меньше оснований.
Я уже давал разные ссылки.
Если бы вы с шаманом хотели, могли почитать их подробнее, чтобы лучше понимать, что такое "финляндизация". Но вы предпочитаете сразу назвать это капитуляцией, повторить в 1000-й раз, что мир с Россией невозможен и отвергнуть с порога и этот вариант. Если бы вы почитали, то понимали бы, что были ограничения и во внутренней политике, хотя, возможно, и не записанные на бумаге. Вот что пишет англ. Вики:
С 1944 по 1979 компартия обладала довольно большим влиянием и временами даже участвовали в правительстве (до 1944 была вообще запрещена).
Можете почитать о "Нотном кризисе" 1961 года -
А вот из Британники:
Как вы думаете, при таких ограничениях, боялись финны Советского Союза?
Наверное, да. И сейчас боятся РФ. Недаром срочно вступили в НАТО.
Но нас, к сожалению в НАТО не принимают.
От нас не вимагають отказываться от украинского языка.
Если вы считаете, что ради того, чтобы не допустить русский язык в качестве второго языка, можно/нужно жертвовать жизнями и здоровьем сотен тысяч людей, ради этого можно согласиться на сотни тысяч инвалидов, на миллионы беженцев, которые уже прижились в новых местах и не вернутся, можно пойти на разрушение страны, то, конечно... Но тогда, тем более, вы должны пойти в армию. И не когда-то, а уже давно.
Додано: Суб 12 кві, 2025 20:12
Так, може, треба виконувати підписані "папірці"?
Додано: Суб 12 кві, 2025 20:15
Додано: Суб 12 кві, 2025 20:23
Нема.
І не буде, поки ми не запропонуємо.
Але ви ж обговорюєте, що "фінляндизація" = окупація.
І впевнені, що РФ ні на які умови не згодна і єдиний вихід це продовження війни "до останньої верби". А там вже як вийде, де буде та остання верба - на східному кордоні чи на західному.
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