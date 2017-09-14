anduzenko написав: Представляете такой диалог рядового с комвзвода? Собственно, поэтому женщин в патриархальном обществе нет смысла мобилизовать на солдатские должности. Любой приказ с вероятностью 50% будет не выполнен, а встречен недовольной тирадой. Мужчинам в таком случае обычно помогает внушение с внесением в грудную клетку. Если гипотетически применять этот метод к женщинам, на выходе получат полностью деморализованный контингент в состоянии перманентной истерики. Дело вовсе не во врождённых физических ограничениях, а отсутствии склонности к накоплению и перенаправлению агрессии.
ЛАД написав:А здесь бойцы диванного фронта против финляндизации
проти капітуляції, скільки ще можна повторювати? Фінляндизація - це невідомо що, ніхто нам її не пропонує. Фінляндія зберегла свою національну ідентичність і була незалежна у внутрішній політиці та великою мірою (хоч і не на 100%) у зовнішній. Зовнішній нейтралітет - то не проблема. Від нас же вимагають російську як державну мову (у Фінляндії хтось цього вимагав?), змін до вже прийнятих законів та ще багато чого. Саме у внутрішній політиці. Це вже якийсь треш, що треба це розжовувати тут.
Я не знаю, що Друзенко має на увазі під "фінляндизацією". Може хтось у нього спитає і переповість нам?
Финнам тоже никто не пропонував. Они искали варианты как сохранить независимость. Хотя бы ограниченную. А мы ищем доказательства того, что мир невозможен. У финнов для этого было не меньше оснований. Я уже давал разные ссылки. Если бы вы с шаманом хотели, могли почитать их подробнее, чтобы лучше понимать, что такое "финляндизация". Но вы предпочитаете сразу назвать это капитуляцией, повторить в 1000-й раз, что мир с Россией невозможен и отвергнуть с порога и этот вариант. Если бы вы почитали, то понимали бы, что были ограничения и во внутренней политике, хотя, возможно, и не записанные на бумаге. Вот что пишет англ. Вики:
В течение нескольких десятилетий после 1944 года коммунисты были сильной политической партией. Более того, Советский Союз убедил Финляндию отказаться от помощи по плану Маршалла ...... С 1956 года президент Урхо Кекконен имел фактическую монополию на отношения с Советским Союзом, что имело решающее значение для его постоянной популярности. В политике наблюдалась тенденция избегать любой политики или заявления, которые могли быть истолкованы как антисоветские. Это явление было названо западногерманской прессой « финляндизацией »
Кекконен говорит, что Советский Союз доверяет политике Финляндии, но добавляет, что «если мы своими действиями подорвем это доверие, то вина будет на нас».
А вот из Британники:
Парижский договор (1947), заключенный с союзными державами после Второй мировой войны, позволил Финляндии содержать армию численностью 34 400 человек, военно-воздушные силы численностью 3 000 человек и 60 боевых самолетов, а также военно-морской флот численностью 4 500 человек с судами общим водоизмещением 10 000 тонн.
От нас не вимагають отказываться от украинского языка. Если вы считаете, что ради того, чтобы не допустить русский язык в качестве второго языка, можно/нужно жертвовать жизнями и здоровьем сотен тысяч людей, ради этого можно согласиться на сотни тысяч инвалидов, на миллионы беженцев, которые уже прижились в новых местах и не вернутся, можно пойти на разрушение страны, то, конечно... Но тогда, тем более, вы должны пойти в армию. И не когда-то, а уже давно.
thenewepic написав:Бляха-муха, це якийсь сюр. Ніяких умов "фінляндизації" нема, проте дописувачі активно обговорюють цей варіант.
Нема. І не буде, поки ми не запропонуємо. Але ви ж обговорюєте, що "фінляндізація" = окупація. І впевнені, що РФ ні на які умови не згодна і єдиний вихід це продовження війни "до останньої верби". А там вже як вийде, де буде та остання верба - на східному кордоні чи на західному.
detroytred написав:Про те, що для розвитку місцевого ринку добрим буде і захід зовнішнього капіталу.
Дурень думкою багатіє. Навіть Трамп і то пробує захистити США від зовнішнього впливу... А ти фантазуєш що захід іноземного капіталу в сотні трильонів доларів зробить добре для Українського в трлн гривень....
Старий, ти вже зовсім під вечір здав. Повним дурнем став. Сплутав протекціонізм Трампа захист від іноземних товарів митами з заходом іноземного капіталу в свій ринок.
Наприклад, стосовно інвестування диви, як заголосив Макрон: *Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на запровадження президентом США Дональдом Трампом штрафних мит на товари з Європейського Союзу, закликавши бізнес найбільшого у світі торговельного блоку припинити інвестиції в американську економіку. Про це інформує Bloomberg. https://fintechinsider.com.ua/makron-za ... fy-trampa/