RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13557135581355913560
Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 21:50

  detroytred написав:Можливі лише два лебеді - Трампоній і пу. Кожен може щось відчебучити.
А так --- повільно, але впевнено. До ...

Я бы не сбрасывал со счетов Китай.
Они для нас ещё менее предсказуемы, а сил что-нибудь отчебучить хватает.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7995
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6414 раз.
Подякували: 21447 раз.
 
Профіль
 
129
82
38
2
Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 21:56

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Об оккупации речь не идёт.
Як мінімум про окупацію навіть не захопленої частини Херсонської і Запоріжської областей - йде
+ купа обмежувальних зобовязань з нашого боку без ЖОДНИХ гарантій з сторони окупанта.
В 2022 не йшла.
Зараз йде.
Про що буде мова ще через рік чи 2?

Про Кубань 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8592
З нами з: 29.09.19
Подякував: 743 раз.
Подякували: 1602 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 22:00

Был разговор о количестве росс. дронов.
з 1 січня по 10 квітня 2024 року окупанти застосували проти України 1418 ударних та імітаційних дронів. За цей же період 2025-го вони використали 11367 БПЛА.

Зазначимо, зріс і відсоток збитих або знешкоджених за допомогою РЕБ дронів – з 83,3% у минулому році до 94,1% цьогоріч.

Що стосується ворожих ракет, то їх застосування впало. З початку року росіяни запустили 296 ракет, тоді як за понад три місяці минулого року проти України ворогом було використано 693 ракети.

Однак відсоток збиття російських ракет зменшився. Якщо торік українська ППО знищувала 46,8% ракет, то цього року – 35,5%.
https://www.unian.ua/war/shahedi-analitiki-pokazali-yak-za-rik-zminilasya-kilkist-droniv-yakimi-rf-atakuye-ukrajinu-12974856.html
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33938
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5299 раз.
Подякували: 4833 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 22:00

Был разговор о количестве росс. дронов.
з 1 січня по 10 квітня 2024 року окупанти застосували проти України 1418 ударних та імітаційних дронів. За цей же період 2025-го вони використали 11367 БПЛА.

Зазначимо, зріс і відсоток збитих або знешкоджених за допомогою РЕБ дронів – з 83,3% у минулому році до 94,1% цьогоріч.

Що стосується ворожих ракет, то їх застосування впало. З початку року росіяни запустили 296 ракет, тоді як за понад три місяці минулого року проти України ворогом було використано 693 ракети.

Однак відсоток збиття російських ракет зменшився. Якщо торік українська ППО знищувала 46,8% ракет, то цього року – 35,5%.
https://www.unian.ua/war/shahedi-analitiki-pokazali-yak-za-rik-zminilasya-kilkist-droniv-yakimi-rf-atakuye-ukrajinu-12974856.html
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33938
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5299 раз.
Подякували: 4833 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 13557135581355913560
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 93319
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 268627
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 919463
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3297)
12.04.2025 21:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.