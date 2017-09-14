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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 12 кві, 2025 21:50
detroytred написав:
Можливі лише два лебеді - Трампоній і пу. Кожен може щось відчебучити.
А так --- повільно, але впевнено. До ...
Я бы не сбрасывал со счетов Китай.
Они для нас ещё менее предсказуемы, а сил что-нибудь отчебучить хватает.
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Додано: Суб 12 кві, 2025 21:56
ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Об оккупации речь не идёт.
Як мінімум про окупацію навіть не захопленої частини Херсонської і Запоріжської областей - йде
+ купа обмежувальних зобовязань з нашого боку без ЖОДНИХ гарантій з сторони окупанта.
В 2022 не йшла.
Зараз йде.Про що буде мова ще через рік чи 2
?
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Додано: Суб 12 кві, 2025 22:00
Был разговор о количестве росс. дронов.
https://www.unian.ua/war/shahedi-analitiki-pokazali-yak-za-rik-zminilasya-kilkist-droniv-yakimi-rf-atakuye-ukrajinu-12974856.html
з 1 січня по 10 квітня 2024 року окупанти застосували проти України 1418 ударних та імітаційних дронів. За цей же період 2025-го вони використали 11367 БПЛА.
Зазначимо, зріс і відсоток збитих або знешкоджених за допомогою РЕБ дронів – з 83,3% у минулому році до 94,1% цьогоріч.
Що стосується ворожих ракет, то їх застосування впало. З початку року росіяни запустили 296 ракет, тоді як за понад три місяці минулого року проти України ворогом було використано 693 ракети.
Однак відсоток збиття російських ракет зменшився. Якщо торік українська ППО знищувала 46,8% ракет, то цього року – 35,5%.
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Додано: Суб 12 кві, 2025 22:00
Был разговор о количестве росс. дронов.
https://www.unian.ua/war/shahedi-analitiki-pokazali-yak-za-rik-zminilasya-kilkist-droniv-yakimi-rf-atakuye-ukrajinu-12974856.html
з 1 січня по 10 квітня 2024 року окупанти застосували проти України 1418 ударних та імітаційних дронів. За цей же період 2025-го вони використали 11367 БПЛА.
Зазначимо, зріс і відсоток збитих або знешкоджених за допомогою РЕБ дронів – з 83,3% у минулому році до 94,1% цьогоріч.
Що стосується ворожих ракет, то їх застосування впало. З початку року росіяни запустили 296 ракет, тоді як за понад три місяці минулого року проти України ворогом було використано 693 ракети.
Однак відсоток збиття російських ракет зменшився. Якщо торік українська ППО знищувала 46,8% ракет, то цього року – 35,5%.
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