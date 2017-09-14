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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1355713558135591356013561>
Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 19:57

  thenewepic написав:
  ЛАД написав:А здесь бойцы диванного фронта против финляндизации
проти капітуляції, скільки ще можна повторювати? Фінляндизація - це невідомо що, ніхто нам її не пропонує. Фінляндія зберегла свою національну ідентичність і була незалежна у внутрішній політиці та великою мірою (хоч і не на 100%) у зовнішній.
Зовнішній нейтралітет - то не проблема. Від нас же вимагають російську як державну мову (у Фінляндії хтось цього вимагав?), змін до вже прийнятих законів та ще багато чого. Саме у внутрішній політиці.
Це вже якийсь треш, що треба це розжовувати тут.

Я не знаю, що Друзенко має на увазі під "фінляндизацією". Може хтось у нього спитає і переповість нам?
Финнам тоже никто не пропонував.
Они искали варианты как сохранить независимость. Хотя бы ограниченную.
А мы ищем доказательства того, что мир невозможен.
У финнов для этого было не меньше оснований.
Я уже давал разные ссылки.
Если бы вы с шаманом хотели, могли почитать их подробнее, чтобы лучше понимать, что такое "финляндизация". Но вы предпочитаете сразу назвать это капитуляцией, повторить в 1000-й раз, что мир с Россией невозможен и отвергнуть с порога и этот вариант. Если бы вы почитали, то понимали бы, что были ограничения и во внутренней политике, хотя, возможно, и не записанные на бумаге. Вот что пишет англ. Вики:
В течение нескольких десятилетий после 1944 года коммунисты были сильной политической партией. Более того, Советский Союз убедил Финляндию отказаться от помощи по плану Маршалла ......
С 1956 года президент Урхо Кекконен имел фактическую монополию на отношения с Советским Союзом, что имело решающее значение для его постоянной популярности. В политике наблюдалась тенденция избегать любой политики или заявления, которые могли быть истолкованы как антисоветские. Это явление было названо западногерманской прессой « финляндизацией »
https://en.wikipedia.org/wiki/Finland
С 1944 по 1979 компартия обладала довольно большим влиянием и временами даже участвовали в правительстве (до 1944 была вообще запрещена).
Можете почитать о "Нотном кризисе" 1961 года - https://en.wikipedia.org/wiki/Note_Crisis. Цитировать не буду, чтобы не превращать пост в статью. Только одно фраза из выступления президента 26 ноября 1961 г.:
Кекконен говорит, что Советский Союз доверяет политике Финляндии, но добавляет, что «если мы своими действиями подорвем это доверие, то вина будет на нас».

А вот из Британники:
Парижский договор (1947), заключенный с союзными державами после Второй мировой войны, позволил Финляндии содержать армию численностью 34 400 человек, военно-воздушные силы численностью 3 000 человек и 60 боевых самолетов, а также военно-морской флот численностью 4 500 человек с судами общим водоизмещением 10 000 тонн.
https://www.britannica.com/place/Finland/Justice
Как вы думаете, при таких ограничениях, боялись финны Советского Союза?
Наверное, да. И сейчас боятся РФ. Недаром срочно вступили в НАТО.
Но нас, к сожалению в НАТО не принимают.

От нас не вимагають отказываться от украинского языка.
Если вы считаете, что ради того, чтобы не допустить русский язык в качестве второго языка, можно/нужно жертвовать жизнями и здоровьем сотен тысяч людей, ради этого можно согласиться на сотни тысяч инвалидов, на миллионы беженцев, которые уже прижились в новых местах и не вернутся, можно пойти на разрушение страны, то, конечно... Но тогда, тем более, вы должны пойти в армию. И не когда-то, а уже давно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 20:12

  thenewepic написав:
  detroytred написав:Саме тут і не тільки доводилося, що виконання Мінських було б зрадою зрадною, вело до краху України.
І нічьо ж. Підписали

підписали, але не виконували. Думаєте, такий трюк спрацював би вдруге, пуйло урок би не засвоїв? Сумніваюсь. В будь-якому випадку, перевірити вже не зможемо.
......
Так, може, треба виконувати підписані "папірці"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 20:15

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Об оккупации речь не идёт.
Як мінімум про окупацію навіть не захопленої частини Херсонської і Запоріжської областей - йде
+ купа обмежувальних зобовязань з нашого боку без ЖОДНИХ гарантій з сторони окупанта.
В 2022 не йшла.
Зараз йде.
Про що буде мова ще через рік чи 2?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 20:23

  thenewepic написав:Бляха-муха, це якийсь сюр. Ніяких умов "фінляндизації" нема, проте дописувачі активно обговорюють цей варіант.
Нема.
І не буде, поки ми не запропонуємо.
Але ви ж обговорюєте, що "фінляндізація" = окупація.
І впевнені, що РФ ні на які умови не згодна і єдиний вихід це продовження війни "до останньої верби". А там вже як вийде, де буде та остання верба - на східному кордоні чи на західному.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 21:22

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Про те, що для розвитку місцевого ринку добрим буде і захід зовнішнього капіталу.
Дурень думкою багатіє.
Навіть Трамп і то пробує захистити США від зовнішнього впливу...
А ти фантазуєш що захід іноземного капіталу в сотні трильонів доларів зробить добре для Українського в трлн гривень....

Старий, ти вже зовсім під вечір здав. Повним дурнем став.
Сплутав протекціонізм Трампа захист від іноземних товарів митами з заходом іноземного капіталу в свій ринок.

Наприклад, стосовно інвестування диви, як заголосив Макрон:
*Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на запровадження президентом США Дональдом Трампом штрафних мит на товари з Європейського Союзу, закликавши бізнес найбільшого у світі торговельного блоку припинити інвестиції в американську економіку. Про це інформує Bloomberg.
https://fintechinsider.com.ua/makron-za ... fy-trampa/

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detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 21:37

Какой интересный прогрев пошел...
Служити повинні всі. Це визначено Конституцією України, — заступник керівника Офісу Президента Паліса
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 21:43

  _hunter написав:Какой интересный прогрев пошел...
Служити повинні всі. Це визначено Конституцією України, — заступник керівника Офісу Президента Паліса

Конституція на паузі.
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 21:50

  detroytred написав:Можливі лише два лебеді - Трампоній і пу. Кожен може щось відчебучити.
А так --- повільно, але впевнено. До ...

Я бы не сбрасывал со счетов Китай.
Они для нас ещё менее предсказуемы, а сил что-нибудь отчебучить хватает.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 21:56

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Об оккупации речь не идёт.
Як мінімум про окупацію навіть не захопленої частини Херсонської і Запоріжської областей - йде
+ купа обмежувальних зобовязань з нашого боку без ЖОДНИХ гарантій з сторони окупанта.
В 2022 не йшла.
Зараз йде.
Про що буде мова ще через рік чи 2?

Про Кубань 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 12 кві, 2025 22:00

Был разговор о количестве росс. дронов.
з 1 січня по 10 квітня 2024 року окупанти застосували проти України 1418 ударних та імітаційних дронів. За цей же період 2025-го вони використали 11367 БПЛА.

Зазначимо, зріс і відсоток збитих або знешкоджених за допомогою РЕБ дронів – з 83,3% у минулому році до 94,1% цьогоріч.

Що стосується ворожих ракет, то їх застосування впало. З початку року росіяни запустили 296 ракет, тоді як за понад три місяці минулого року проти України ворогом було використано 693 ракети.

Однак відсоток збиття російських ракет зменшився. Якщо торік українська ППО знищувала 46,8% ракет, то цього року – 35,5%.
https://www.unian.ua/war/shahedi-analitiki-pokazali-yak-za-rik-zminilasya-kilkist-droniv-yakimi-rf-atakuye-ukrajinu-12974856.html
ЛАД
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