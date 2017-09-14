Финнам тоже никто не пропонував.thenewepic написав:проти капітуляції, скільки ще можна повторювати? Фінляндизація - це невідомо що, ніхто нам її не пропонує. Фінляндія зберегла свою національну ідентичність і була незалежна у внутрішній політиці та великою мірою (хоч і не на 100%) у зовнішній.
Зовнішній нейтралітет - то не проблема. Від нас же вимагають російську як державну мову (у Фінляндії хтось цього вимагав?), змін до вже прийнятих законів та ще багато чого. Саме у внутрішній політиці.
Це вже якийсь треш, що треба це розжовувати тут.
Я не знаю, що Друзенко має на увазі під "фінляндизацією". Може хтось у нього спитає і переповість нам?
Они искали варианты как сохранить независимость. Хотя бы ограниченную.
А мы ищем доказательства того, что мир невозможен.
У финнов для этого было не меньше оснований.
Я уже давал разные ссылки.
Если бы вы с шаманом хотели, могли почитать их подробнее, чтобы лучше понимать, что такое "финляндизация". Но вы предпочитаете сразу назвать это капитуляцией, повторить в 1000-й раз, что мир с Россией невозможен и отвергнуть с порога и этот вариант. Если бы вы почитали, то понимали бы, что были ограничения и во внутренней политике, хотя, возможно, и не записанные на бумаге. Вот что пишет англ. Вики:
В течение нескольких десятилетий после 1944 года коммунисты были сильной политической партией. Более того, Советский Союз убедил Финляндию отказаться от помощи по плану Маршалла ......
С 1956 года президент Урхо Кекконен имел фактическую монополию на отношения с Советским Союзом, что имело решающее значение для его постоянной популярности. В политике наблюдалась тенденция избегать любой политики или заявления, которые могли быть истолкованы как антисоветские. Это явление было названо западногерманской прессой « финляндизацией »
С 1944 по 1979 компартия обладала довольно большим влиянием и временами даже участвовали в правительстве (до 1944 была вообще запрещена).
Можете почитать о "Нотном кризисе" 1961 года -
Кекконен говорит, что Советский Союз доверяет политике Финляндии, но добавляет, что «если мы своими действиями подорвем это доверие, то вина будет на нас».
А вот из Британники:
Парижский договор (1947), заключенный с союзными державами после Второй мировой войны, позволил Финляндии содержать армию численностью 34 400 человек, военно-воздушные силы численностью 3 000 человек и 60 боевых самолетов, а также военно-морской флот численностью 4 500 человек с судами общим водоизмещением 10 000 тонн.
Как вы думаете, при таких ограничениях, боялись финны Советского Союза?
Наверное, да. И сейчас боятся РФ. Недаром срочно вступили в НАТО.
Но нас, к сожалению в НАТО не принимают.
От нас не вимагають отказываться от украинского языка.
Если вы считаете, что ради того, чтобы не допустить русский язык в качестве второго языка, можно/нужно жертвовать жизнями и здоровьем сотен тысяч людей, ради этого можно согласиться на сотни тысяч инвалидов, на миллионы беженцев, которые уже прижились в новых местах и не вернутся, можно пойти на разрушение страны, то, конечно... Но тогда, тем более, вы должны пойти в армию. И не когда-то, а уже давно.