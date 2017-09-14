Згоден, що сил в нього навіть більше, ніж достатньо.
А от стосовно різких рішень не дуже якось. Все по-техеньку і плавно.
Може бути плавний лебідь.
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Додано: Суб 12 кві, 2025 22:05
Згоден, що сил в нього навіть більше, ніж достатньо.
А от стосовно різких рішень не дуже якось. Все по-техеньку і плавно.
Може бути плавний лебідь.
Додано: Суб 12 кві, 2025 22:10
Додано: Суб 12 кві, 2025 22:10
Ну то ясно.
Ви завтра підете в армію і вороги так перелякаються вашого таємного ВОСа, що одразу накивають п'ятами і навряд чи зупиняться навіть на Кубані. А там ще й кубанські казаки повстануть проти москалів за неньку-Україну.
Додано: Суб 12 кві, 2025 22:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
справа в тому, срср був не проти хоч і обмеженого, проте суверенітету Фінляндії. З яких причин - не знаю. Може, щодо Фінляндії були окремі домовленості з західними державами, може, після радянсько-фінської війни совєти вирішили, що фіни надто буйні і з ними краще зайвий раз не воювати.
Чого не можна сказати про інші країни. Наприклад, Угорщина або Чехословаччина. Може вони подали заявку в НАТО, через що туди прийшли радянські війська "наводити порядок"? Ні. Цим країнам не положено було навіть того суверенітету, який мала Фінляндія.
Для України так само - була б воля пуйла, він би нам дав менше свободи, ніж, наприклад, Грузії. Тому що це наші землі - "подаровані", тому що саме тут живуть "русскіє люді". Ви або не розумієте, або вдаєте, що не розумієте цього.
Проблема не в тому, що Україна хоче в НАТО або хоче в ЄС. Незалежна Україна для російських імперців - як червона ганчірка для бика. Ви не знайдете статей російських шовіністів, де б пропонувалось остаточно вирішити грузинське питання, або вірменське питання, або казахське питання. А щодо "українського питання" - такі ідеї є.
підписані під дулом пістолета?
в 22 йшла мова про демілітаризацію і росію як гаранта безпеки. Це означає те саме - втрату територій, проте трохи пізніше.
зараз ви відверто брешете. Я ніде не писав, що "фінляндизація" = окупація. Я писав, що нам не пропонують "фінляндізацію", а пропонують окупацію. Якщо назвати окупацію іншим словом, наприклад "перемогою", вона все одно залишається окупацією. Я всього лише пропоную називати речі своїми істинними іменами.
суть не просто в мові. Мова окупанта йде в комплекті з усіма іншими "радощами" окупації. Чи ви сподіваєтесь, що Україна залишиться демократичною країною, будучи під щільним впливом диктатури? Є в історії приклади такого? Я не знаю і саме тому не бажаю Україні такого майбутнього.
Додано: Суб 12 кві, 2025 22:15
Дик повним ходом...
ШВАЙКА місяць тому:
А сьогодні свіжачок:
""Закрили зараз свої ротики на тему демобілізації і не поширюємо цю тему. Друге: донесли суспільству, що служити повинен кожен", — заявив він. Швайка пояснив, що українців не питають про ставлення до мобілізації, бо воно буде "за визначенням негативним". Крім того, питання виконання громадянами їхніх обов'язків не повинно обговорюватися.
Заступник голови центру рекрутингу сил тероборони також запропонував, щоб кожен військовозобов'язаний протягом терміну від трьох до шести місяців "знайшов собі місце" у військах, а тих, хто цього не зробить, мають примусово розподілити військкоми.
На цю заяву відреагував нардеп Олексій Гончаренко. "Ну реально, класна ідея: давайте мовчати. Поки одні вже третій рік сидять в окопі, а інші — п’ють латте на кокосовому, тримаючи позиції ОСУВ "Ідеаліст" на Ярвалу. Повісток не отримують, критику не пишуть — живуть ідеально", — відзначив нардеп. Політик звинуватив владу в тому, що вона провалила загальну мобілізацію, перетворивши її на "бусифікацію". На його переконання у питанні мобілізації та демобілізації має бути справедливість.
"Мали б бути однакові правила. Чіткі терміни служби. Людина має знати, скільки їй служити. Якщо хоче залишатися — має право. Але це має бути свідоме рішення, а не рабство. Я вже сто разів казав: не було б цієї кризи, якби були чіткі, чесні й мотивуючі умови", — переконаний нардеп. Він також заявив, що ТЦК вже треба було б давно розформувати і побудувати на їх місці рекрутингові центри.
Джерело:
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Заступник голови центру рекрутингу ... суворий.
Невже не знає оті нещодавні дані по 49 центрам.
Додано: Суб 12 кві, 2025 22:24
переконувати ЛАДа - марна праця. а от казати про його побрехеньки треба
знову його класичне - не бачу так ЛАД, демократії, як й бюрократії довго розкачуються. тут незаперечна перевага диктатур. захоче диктатор почати будь-яку безглузду війну - й вся країна починає, ніхто не питає населення, чи хоче воно воювати.
але три роки пройшло. що сталося - збройні компанії мають замовлення на роки вперед, будують нові заводи. з останніх досягнень - Німеччина зняла обмеження на фінансування оборони. вермахт починає відроджуватися - путін знову всіх переграв зі своєю денацифікацією
США поставки ще не припинили. так збройна галузь в США набагато більш розвинена, тому повноцінно замінити Європа ще не може. але протистояти "м'ясним" штурмам на ішках та "буханках" цього вистачить.
можливо просяде ППО - нас чекають певний час терору (а це реальний терор - як араби в Ізраілі). що роблять з терористами? питання риторичне - ЛАД пропонує домовлятися...
й так, йдуть рохмови про миротворців. так, поки розмови - але вони йдуть, раніше про це намагалися не згадувати (й нагадую про бюрократію). а коли миротворці з'являться - от тоді подивимось на Рашу. Раша смілива заявами - реалії зі збитим літаком в Туреччині показують, що тоді мужності у Раші вистачило лише почавити помідори
Додано: Суб 12 кві, 2025 22:29
всі так всі, але деякі скотиняки рівніші (Орвел, "Колгосп тварин")
Востаннє редагувалось flyman в Суб 12 кві, 2025 22:32, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 12 кві, 2025 22:30
Федеральный реестр США:
Трамп на один год продлил действие указов Байдена, которые вводили чрезвычайное положение в отношениях с Россией и позволяли вводить санкции против РФ.
"Вредная внешняя деятельность правительства Российской Федерации... продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. По этой причине чрезвычайное положение должно продолжать действовать после 15 апреля 2025 года"...
Додано: Суб 12 кві, 2025 22:35
Отправляйтесь в компанию к шаману.
"зараз ви відверто брешете." Нам, вообще-то, пока никто ничего не пропонує.
Ни финляндизацию, ни оккупацию. А вы как раз писали, что "фінляндизація" = окупація. Поиск не работает, а тратить время листать страницы не буду.
Можно "теоретизировать" бесконечно долго, но от этого ничего не изменится.
Нельзя узнать вкус яблока, не попробовав его.
Возможно, РФ не согласится на финляндизацию. Но прежде, чем говорить об этом, сначала надо самим решиться на такой вариант и попробовать предложить его.
Пока что вы с шаманом (и, наверное, не только вы) приравниваете его к оккупации и не хотите даже думать об этом.
Вон шаман даже рассказывает, что через 2 года мы будем говорить о Кубани. Странно, почему не о Владивостоке. Там довольно много украинцев, получили бы выход к Тихому океану и границу с Китаем - такие перспективы развития! Или это немного позже? Через 3 года?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 12 кві, 2025 22:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 12 кві, 2025 22:36
вирішив ще трошки особистих образ замість аргументів? давай дідусь, не можна тримати в собі
про Hotab та Banderlog - ти знаєш, що таке "сослагательное наклонение"? чи мені тебе ще й російській мові треба вчити? а якщо скажеш, що розумієш - перечитай ще раз мій текст - може зрозумієш з підказками
я ідейний ЛАД. тому так легко не перекинуся, як ти звик. ні, в окупації під дулом автомату розмовляти буду лише російською - можеш починати глузувати а от в тебе відчувається добра радянська закалка - кажемо про одне, робимо інше. тому в нашому випадку, хто буде у правильному кашкеті зустрічати окупантів - варіантів немає
гадаю, й з творчістю Висоцького я знайомий краще за тебе
там про тебе теж є ЛАД - де про конвой. отам ти б розвернувся. дивно, що ти в житті не став вертухаєм - там й квартири давали не через 20 років, а через 2-3 роки
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 12 кві, 2025 23:00, всього редагувалось 1 раз.
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