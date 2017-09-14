Додано: Суб 12 кві, 2025 22:11

ЛАД написав: Они искали варианты как сохранить независимость. Хотя бы ограниченную Они искали варианты как сохранить независимость. Хотя бы ограниченную

ЛАД написав: Так, може, треба виконувати підписані "папірці"? Так, може, треба виконувати підписані "папірці"?

ЛАД написав: В 2022 не йшла В 2022 не йшла

ЛАД написав: Але ви ж обговорюєте, що "фінляндізація" = окупація Але ви ж обговорюєте, що "фінляндізація" = окупація

ЛАД написав: Если вы считаете, что ради того, чтобы не допустить русский язык в качестве второго языка Если вы считаете, что ради того, чтобы не допустить русский язык в качестве второго языка

справа в тому, срср був не проти хоч і обмеженого, проте суверенітету Фінляндії. З яких причин - не знаю. Може, щодо Фінляндії були окремі домовленості з західними державами, може, після радянсько-фінської війни совєти вирішили, що фіни надто буйні і з ними краще зайвий раз не воювати.Чого не можна сказати про інші країни. Наприклад, Угорщина або Чехословаччина. Може вони подали заявку в НАТО, через що туди прийшли радянські війська "наводити порядок"? Ні. Цим країнам не положено було навіть того суверенітету, який мала Фінляндія.Для України так само - була б воля пуйла, він би нам дав менше свободи, ніж, наприклад, Грузії. Тому що це наші землі - "подаровані", тому що саме тут живуть "русскіє люді". Ви або не розумієте, або вдаєте, що не розумієте цього.Проблема не в тому, що Україна хоче в НАТО або хоче в ЄС. Незалежна Україна для російських імперців - як червона ганчірка для бика. Ви не знайдете статей російських шовіністів, де б пропонувалось остаточно вирішити грузинське питання, або вірменське питання, або казахське питання. А щодо "українського питання" - такі ідеї є.підписані під дулом пістолета?в 22 йшла мова про демілітаризацію і росію як гаранта безпеки. Це означає те саме - втрату територій, проте трохи пізніше.зараз ви відверто брешете. Я ніде не писав, що "фінляндизація" = окупація. Я писав, що нам не пропонують "фінляндізацію", а пропонують окупацію. Якщо назвати окупацію іншим словом, наприклад "перемогою", вона все одно залишається окупацією. Я всього лише пропоную називати речі своїми істинними іменами.суть не просто в мові. Мова окупанта йде в комплекті з усіма іншими "радощами" окупації. Чи ви сподіваєтесь, що Україна залишиться демократичною країною, будучи під щільним впливом диктатури? Є в історії приклади такого? Я не знаю і саме тому не бажаю Україні такого майбутнього.