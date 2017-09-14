в 22 йшла мова про демілітаризацію і росію як гаранта безпеки. Це означає те саме - втрату територій, проте трохи пізніше.
ЛАД написав:Але ви ж обговорюєте, що "фінляндізація" = окупація
зараз ви відверто брешете. Я ніде не писав, що "фінляндизація" = окупація. Я писав, що нам не пропонують "фінляндізацію", а пропонують окупацію. Якщо назвати окупацію іншим словом, наприклад "перемогою", вона все одно залишається окупацією. Я всього лише пропоную називати речі своїми істинними іменами.
ЛАД написав:Если вы считаете, что ради того, чтобы не допустить русский язык в качестве второго языка
суть не просто в мові. Мова окупанта йде в комплекті з усіма іншими "радощами" окупації. Чи ви сподіваєтесь, що Україна залишиться демократичною країною, будучи під щільним впливом диктатури? Є в історії приклади такого? Я не знаю і саме тому не бажаю Україні такого майбутнього.
Отправляйтесь в компанию к шаману. "зараз ви відверто брешете." Нам, вообще-то, пока никто ничего не пропонує. Ни финляндизацию, ни оккупацию. А вы как раз писали, что "фінляндизація" = окупація. Поиск не работает, а тратить время листать страницы не буду.
Можно "теоретизировать" бесконечно долго, но от этого ничего не изменится. Нельзя узнать вкус яблока, не попробовав его. Возможно, РФ не согласится на финляндизацию. Но прежде, чем говорить об этом, сначала надо самим решиться на такой вариант и попробовать предложить его. Пока что вы с шаманом (и, наверное, не только вы) приравниваете его к оккупации и не хотите даже думать об этом.
Вон шаман даже рассказывает, что через 2 года мы будем говорить о Кубани. Странно, почему не о Владивостоке. Там довольно много украинцев, получили бы выход к Тихому океану и границу с Китаем - такие перспективы развития! Или это немного позже? Через 3 года?
таки марна праця, thenewepic. ЛАД не визнає. в мене вже є три очевидні речі, які він не хоче визнавати
коли аргументи. закінчуються, він просто голослівно каже, що все це не вважає аргументами - дуже зручно
про фінляндизацію - він вчепився в реальну Фінляндію, а чому тоді було саме так - не має різницю, бо з нами цього не станеться, це розмови ні про що. але чого він так мусолить - бо я й не лише я питав ЛАДа та його посіпак - що робити? мовчали, мугикали - нічого не могли вичавити з себе. тепер їм підкинули, як можна замаскувати капітуляцію - тому деякий час будуть носитися з фінляндізацією, як дурень з торбою
й головне, це ми маємо пропонувати - чомусь від Раші ЛАД нічого не очікує...
а з приводу Владіка - ЛАД, треба бути реалістами. Владік та Сахалін - це Японії. Саха-Якутія (напевне, найцінніший регіон Раши) - це Китай. ні збрехав - це якутам, які сформують кілька мільйонів народного вузькоокого ополчення.
а нам Кубань. чи ЛАД вважає, що там мають царювати цапки, а руські таким чином будуть спокутувати свої гріхи - в філіалі пекла на землі?
Shaman написав:з останніх досягнень - Німеччина зняла обмеження на фінансування оборони. вермахт починає відроджуватися - путін знову всіх переграв зі своєю денацифікацією
О-БО-РО-НИ, Карл! Тобто, ВЛАСНОЇ, а НЕ України!
Shaman написав: США поставки ще не припинили. так збройна галузь в США набагато більш розвинена, тому повноцінно замінити Європа ще не може. але протистояти "м'ясним" штурмам на ішках та "буханках" цього вистачить.
ЧИМ? Європа НЕ готувалася до війни, до оборони, розраховуючи на "парасольку" Штатів, яку Трамп склав ТА сховав від Європи!
Shaman написав: можливо просяде ППО - нас чекають певний час терору (а це реальний терор - як араби в Ізраілі). що роблять з терористами? питання риторичне - ЛАД пропонує домовлятися...
Напевне просяде! - нещодавна атака балістикою це продемонструвала. А балістику більш-менш відбивати здатні лише "Петріоти"! Недолуге порівняння примітивних ракет з водогонних труб та балістики раші!
Shaman написав: й так, йдуть рохмови про миротворців. так, поки розмови - але вони йдуть, раніше про це намагалися не згадувати (й нагадую про бюрократію). а коли миротворці з'являться - от тоді подивимось на Рашу...
НЕ з'являться: для цього потрібне рішення РБ ООН, ДЕ у раші є право вєто! Та і інші члени РБ - НЕ факт, що проголосують "за"! А нафік раші війська НАТО "під боком" всупереч їх вимозі перед 22-им до НАТО забиратися геть на рік об'єднання Германії! І з'явитися можуть виключно під гарантії захисту від Штатів цих миротворців (на яку розраховувати марна справа)! Та й розміщення тут військ БУДЬ-якої країни НАТО - це перший крок вступу цієї крраїни у війну з рашею на стороні України, ХТО в Європі до цього готовий, Карл?!
ПІДСУМОК: "дурень - думкою багатіє", менше дивіться телемарафон!
"Або "фінляндизація", або мобілізація країни. Ми ж зараз живемо в двох паралельних реальностях. Тобто, є фронт, на якому тисяч 300 – воює, вигоріли, стомлені, покручені. Є до мільйона тих, хто фронту допомагає. І є величезна частина країни, яка просто живе в паралельній реальності – поки їх не впіймає ТЦК. І знову ж, це як було так і лишається – податком на бідність та чесність", – міркує Друзенко.
цікаво, ЛАД читає те, що цитує? бо там саме те, про що я кажу, а ЛАД в черговий раз не помічає
"Або "фінляндизація", або мобілізація країни. Ми ж зараз живемо в двох паралельних реальностях. Тобто, є фронт, на якому тисяч 300 – воює, вигоріли, стомлені, покручені. Є до мільйона тих, хто фронту допомагає. І є величезна частина країни, яка просто живе в паралельній реальності – поки їх не впіймає ТЦК. І знову ж, це як було так і лишається – податком на бідність та чесність", – міркує Друзенко.
Він переконаний – в України, попри поширену думку, є всі необхідні ресурси. ... Але сьогодні 9/10 України живе в реаліях мирного часу, обурився він.
чи може ЛАД не зрозумів, що для Друзенко "фінляндизація" - теж синонім капітуляції?..
Департамент транспорту перевірив танкер Kiwala і виявив 40 порушень. У зв'язку із цим судну заборонено продовжувати шлях до усунення всіх недоліків, повідомляє ERR із посиланням на пресслужбу департаменту. ... Наразі судно знаходиться у Муузі під охороною Військово-морських сил. Після усунення як документальних, так і технічних порушень та повторної перевірки Департамент транспорту видасть танкеру дозвіл на продовження шляху.
Танкер, про затримання якого стало відомо напередодні, прямував до російської порту Усть-Луга, згідно з підозрами, йдеться про судно російського тіньового флоту.
з почином. а заодно подивимось, яка ж буде реакція Раші?
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 12 кві, 2025 23:17, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Нам, вообще-то, пока никто ничего не пропонує. Ни финляндизацию, ни оккупацию
жартуєте? росія пропонує віддати 4 області (окупація) а решті України пропонує роззброїтися (капітуляція з перспективою окупації). Ви щось зовсім "попливли". Раніше ви писали адекватніші речі.
ЛАД написав:А вы как раз писали, что "фінляндизація" = окупація. Поиск не работает, а тратить время листать страницы не буду
ні, так не піде. Якщо ви щось заявляєте, то потрудіться знайти конкретну цитату. Я писав, що не треба називати капітуляцію іншими термінами. Так. Умови, як були у Фінляндії - не перемога, але й не поразка, тому я не міг назвати їх капітуляцією. Знайдіть мої точні слова, а поки що "поздравляю вас, гражданин, соврамши".
ЛАД написав:Но прежде, чем говорить об этом, сначала надо самим решиться на такой вариант и попробовать предложить его
так що конкретно запропонувати? Я досі не розумію. Нейтралітет? Так він і так буде, скоріш за все, бо в НАТО нас не беруть. Що ще? Відмову від деокупації окупованих регіонів військовим способом? Про це також вже мовилось, ми на це згодні. Миротворців на лінію зіткнення? Україна згодна. Що ще конкретно ми можемо запропонувати? Хочу почути від вас, раз ви так агітуєте за цей варіант.
Шаманчик (на шамана вы не тянете), когда-то я поддавался на ваши провокации, встревал в бесконечные и бесполезные споры с вами и зарабатывал бан. Я немного подзабыл о том, что инструкторы райкома часто бывали ещё и провокаторами, и у вас это хорошо отработано, но вовремя вспомнил. Я признаю, что вы всё знаете лучше меня, даже то, чего вы вообще не знаете. Вас устраивает? Отвяньте.