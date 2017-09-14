Додано: Суб 12 кві, 2025 22:49

ЛАД написав: thenewepic написав: ..........

ЛАД написав: В 2022 не йшла В 2022 не йшла в 22 йшла мова про демілітаризацію і росію як гаранта безпеки. Це означає те саме - втрату територій, проте трохи пізніше.

ЛАД написав: Але ви ж обговорюєте, що "фінляндізація" = окупація Але ви ж обговорюєте, що "фінляндізація" = окупація зараз ви відверто брешете. Я ніде не писав, що "фінляндизація" = окупація. Я писав, що нам не пропонують "фінляндізацію", а пропонують окупацію. Якщо назвати окупацію іншим словом, наприклад "перемогою", вона все одно залишається окупацією. Я всього лише пропоную називати речі своїми істинними іменами.

ЛАД написав: Если вы считаете, что ради того, чтобы не допустить русский язык в качестве второго языка Если вы считаете, что ради того, чтобы не допустить русский язык в качестве второго языка суть не просто в мові. Мова окупанта йде в комплекті з усіма іншими "радощами" окупації. Чи ви сподіваєтесь, що Україна залишиться демократичною країною, будучи під щільним впливом диктатури? Є в історії приклади такого? Я не знаю і саме тому не бажаю Україні такого майбутнього. ..........в 22 йшла мова про демілітаризацію і росію як гаранта безпеки. Це означає те саме - втрату територій, проте трохи пізніше.зараз ви відверто брешете. Я ніде не писав, що "фінляндизація" = окупація. Я писав, що нам не пропонують "фінляндізацію", а пропонують окупацію. Якщо назвати окупацію іншим словом, наприклад "перемогою", вона все одно залишається окупацією. Я всього лише пропоную називати речі своїми істинними іменами.суть не просто в мові. Мова окупанта йде в комплекті з усіма іншими "радощами" окупації. Чи ви сподіваєтесь, що Україна залишиться демократичною країною, будучи під щільним впливом диктатури? Є в історії приклади такого? Я не знаю і саме тому не бажаю Україні такого майбутнього.

Отправляйтесь в компанию к шаману.

"зараз ви відверто брешете." Нам, вообще-то, пока никто ничего не пропонує.

Ни финляндизацию, ни оккупацию. А вы как раз писали, что "фінляндизація" = окупація. Поиск не работает, а тратить время листать страницы не буду.



Можно "теоретизировать" бесконечно долго, но от этого ничего не изменится.

Нельзя узнать вкус яблока, не попробовав его.

Возможно, РФ не согласится на финляндизацию. Но прежде, чем говорить об этом, сначала надо самим решиться на такой вариант и попробовать предложить его.

Пока что вы с шаманом (и, наверное, не только вы) приравниваете его к оккупации и не хотите даже думать об этом.



Вон шаман даже рассказывает, что через 2 года мы будем говорить о Кубани. Странно, почему не о Владивостоке. Там довольно много украинцев, получили бы выход к Тихому океану и границу с Китаем - такие перспективы развития! Или это немного позже? Через 3 года? Отправляйтесь в компанию к шаману."зараз ви відверто брешете." Нам, вообще-то, пока никто ничего не пропонує.Ни финляндизацию, ни оккупацию. А вы как раз писали, что "фінляндизація" = окупація. Поиск не работает, а тратить время листать страницы не буду.Можно "теоретизировать" бесконечно долго, но от этого ничего не изменится.Нельзя узнать вкус яблока, не попробовав его.Возможно, РФ не согласится на финляндизацию. Но прежде, чем говорить об этом, сначала надо самим решиться на такой вариант и попробовать предложить его.Пока что вы с шаманом (и, наверное, не только вы) приравниваете его к оккупации и не хотите даже думать об этом.Вон шаман даже рассказывает, что через 2 года мы будем говорить о Кубани. Странно, почему не о Владивостоке. Там довольно много украинцев, получили бы выход к Тихому океану и границу с Китаем - такие перспективы развития! Или это немного позже? Через 3 года?

таки марна праця,не визнає. в мене вже є три очевидні речі, які він не хоче визнаватиколи аргументи. закінчуються, він просто голослівно каже, що все це не вважає аргументами - дуже зручнопро фінляндизацію - він вчепився в реальну Фінляндію, а чому тоді було саме так - не має різницю, бо з нами цього не станеться, це розмови ні про що. але чого він так мусолить - бо я й не лише я питав ЛАДа та його посіпак - що робити? мовчали, мугикали - нічого не могли вичавити з себе. тепер їм підкинули, як можна замаскувати капітуляцію - тому деякий час будуть носитися з фінляндізацією, як дурень з торбоюй головне, це ми маємо пропонувати - чомусь від Рашінічого не очікує...а з приводу Владіка -, треба бути реалістами. Владік та Сахалін - це Японії. Саха-Якутія (напевне, найцінніший регіон Раши) - це Китай. ні збрехав - це якутам, які сформують кілька мільйонів народного вузькоокого ополчення.а нам Кубань. чивважає, що там мають царювати цапки, а руські таким чином будуть спокутувати свої гріхи - в філіалі пекла на землі?