ЛАД написав:Тут пару дней назад flyman выкладывал: Я всё ждал, когда хоть кто-то из "патриотов" обратит внимание на это и в очередной раз "разоблачит" меня. Не дождался. А это имеет в 1000 раз большее значение, чем все лозунги и крики "ура-ура". Если Савромат прав, то это, действительно, революционное изменение способов ведения военных действий и коренным образом меняет ситуацию. И реальное усиление переговорных позиций Украины. Это, кстати, и против "всёпропалистов" типа Шмита, которые рассказывали, что государство ничего не делает, и смеялись над "миллионом дронов" Зеленского. Теперь Савромат говорит о реальности 4 млн. дронов в этом году. Он, правда, отмечает последний козырь Путина - баллистика и шахеды, которые могут уничтожить нашу энергосистему. Не буду комментировать видео. Желающим рекомендую посмотреть (с титрами можно и на скорости 1,75, и даже 2). Надо, конечно, немного подождать, чтобы убедиться в том, что практически остановка росс. наступления связана с дронами, а не с зимне-весенними условиями. Это примерно месяц-1,5. Интересными были бы комментарии участников БД. И ещё раз. Это видео "хорошего русского" с его "на Украине" в 1000 раз полезнее и интереснее криков ура-патриотов на ветке.
дякую за підтримку, бо тут одні всепропальщики і путіннападісти
Letusrock написав:стосовно обстрілу в Сумах прочитав одним оком вашу дискусію, незрозумів бажання ігнорити тупість самого рішення проводити там нагородження. Тим більше це не перші граблі і не 10-ті. Хіба наявність по сусідству країни-терориста дає привід влаштовувати якісь зібрання з нагородженнями в самому центрі прикордонного міста? Я думав що навпаки - це мало б спонукати до подвійної пильності.. Це мироприємство взагалі небуло обовязковим, можна було б поштою розіслати нагороди. Якщо вибирати між: а) кожен на форумі напише по 100 разів "це путін винен", "клята русня" б) нарешті покарати винних і припинити всі зайві збори, урочистості, нагородження, сімпозіуми за участю всл, особливо в місцях скупчення цивільних. Цікаво який з варіантів буде дієвіший?
То ти на цьому форумі, як тільки 9-та година ранку. Як на роботу
А тут, майже дві доби мовчав. Мабуть знову, портки засрані прав та прасував
Тепер, по пунктах
1) Ти так і не засудив Путіна і русню. Для тебе, важливіше, засудити Україну
2) Для тебе, Україна в усьому винувата, що захищається, що громадяни платять податки, що донатять А русня ні в чому не винувата для тебе
3) Для тебе, не потрібно засуджувати русню. І тоді ... русня побачить, що їхні дії тут не засуджують, то їм можно продовжувати обстріли мирних жителів
4) В Чернігові, 15 березня, не було ніяких зборів, а шахеди були. Будинки пошкоджені В Кривому Розі, не було ніяких зборів, а загиблі мирні громадяни були
5) Рашисти застосували касетну балістику, це зброя для ураження на відкритого простору, не для ураження всередині будівель. І навмисно це зробили, щоб гинули мирні громадяни
Попалось видео с паном Ю.Костенко, депутатом ВРУ, ставшим невольным свидетелем государственной измены Леонида Кравчука в контексте вопроса тотальной передачи ядерного оружия из Украины в росию в 90-х.
Он озвучил то, что я подозревал еще в 90-х. Л.Кравчук - предатель украинского народа. И в дальнейшем Л.Кучма с его Будапештским меморандумом активно и можно сказать патриотично пытался хоть как-то сгладить последствия сдачи ядерного арсенала.
Надеюсь, теперь станет ясным тот важный момент, что каждый украинский президент должен иметь юридическое образование чтобы не допустить предательства Украины под влиянием кремля или прочей мафиозной структуры.
Немає понад дві сотні вікон, пошкоджені дах та стіни. Семенівську лікарню, що на прикордонні Чернігівщини, росіяни регулярно обстрілюють артилерією, дронами, мінами та КАБами. Під час останнього обстрілу 13 квітня пошкодило реанімаційне та стоматологічне відділення
Мабуть там, також, були "збори" військових А Путін і русня ні до чого ...
buratinyo написав:каждый украинский президент должен иметь юридическое образование
по перше, треба мати голову, а не макітру
по друге, Володимир Зеленський мріяв швидко закінчити війну(яку розпочав Порошенко)
він думав, що для цього треба зустрітись з Путіним і лагідно подивитись в очі один одному...нічого з цього не вийшло (і розведення в Золотому було тільки нам на шкоду)
після трьох років війни ми чуємо від Трампа: не починай війну з тим, у кого потужності в 20 раз більше (тобто, з логіки Трампа -це саме Зеленський почав війну під керівництвом Байдена), от така гримаса від гольфіста
- Порошенко. Так, за словами парламентаря, влада вже 15-й раз пропонує продовжити дію воєнного стау.
"Ми точно знаємо, що це треба робити, але чому за місяць до закінчення?
А вот и ответ подоспел:
Letusrock написав:
Завтра я буду голосувати ПРОТИ продовження мобілізації та воєнного стану. На це є дві ключові причини", - сказав Гончаренко. "Перша. Демобілізації та термінів служби досі немає. Схоже і не буде. Місяцями обіцяли - ні**ра не зробили. Зараз наші військові, які захищають свою країну від окупантів — найменш захищені цією ж країною. Фактично знаходяться в рабстві. Навіть в тюрмі є кінцевий термін – тут немає. І нашу владу це влаштовує. руга. ТЦК. Воно досі існує. Досі продовжує бусифікацію. Людей досі пакують на вулицях і мобілізують. Про адекватний рекрутинг ніхто не хоче чути. До людей ставляться, як до тварин. Ефективність відʼємна. Кількість СЗЧ – максимальна. Але це продовжується. Нашу владу і це влаштовує. Мене це не влаштовує. Тому по мобілізації та продовженню воєнного стану – я буду голосувати ПРОТИ"
Вважаю, що всі оці вимоги - ексклюзив для Зе, як і кабальна трампівська угода по мінералам. Як там хтось у москалів заявляв: "єсть путін - есть расія, нєт путіна - нет расії". Так от, у нас все з точністю до навпаки.