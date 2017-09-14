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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 15 кві, 2025 21:57
Сибарит написав: buratinyo написав:
каждый украинский президент должен иметь юридическое образование
Оказывается, у нас все не так уж и плохо. Нынешний имеет.
Так и Усик имеет, даже диссертацию защитил недавно, с трудом выговаривая некоторые заумные слова по бумажке!
Главное - окружить себя аппаратом мудрых (потужных т.е.) внештатных советников и штатных чиновников!
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Додано: Вів 15 кві, 2025 22:53
Letusrock написав:
Завтра я буду голосувати ПРОТИ продовження мобілізації та воєнного стану. На це є дві ключові причини", - сказав Гончаренко.
"Перша. Демобілізації та термінів служби досі немає. Схоже і не буде. Місяцями обіцяли - ні**ра не зробили. Зараз наші військові, які захищають свою країну від окупантів — найменш захищені цією ж країною. Фактично знаходяться в рабстві. Навіть в тюрмі є кінцевий термін – тут немає. І нашу владу це влаштовує.
руга. ТЦК. Воно досі існує. Досі продовжує бусифікацію. Людей досі пакують на вулицях і мобілізують. Про адекватний рекрутинг ніхто не хоче чути. До людей ставляться, як до тварин. Ефективність відʼємна. Кількість СЗЧ – максимальна. Але це продовжується. Нашу владу і це влаштовує. Мене це не влаштовує. Тому по мобілізації та продовженню воєнного стану – я буду голосувати ПРОТИ"
Стефанчук на це відповів, що під час голосування у Раді пройде "кастинг Путіна".
Пряма мова Стефанчука: "Фінальні результати кастингу Путіна в Раді вже завтра можна буде побачити – серед тих, хто проголосує проти продовження воєнного стану".
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Додано: Вів 15 кві, 2025 22:58
unicdima
Стефаколыванчука и его выбл..дка с аппартами в 2.2млн уе в Виршаве когда увидим в окопе под Торецком?
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барабашов
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Додано: Вів 15 кві, 2025 23:09
барабашов написав:unicdima
Стефаколыванчука и его выбл..дка с аппартами в 2.2млн уе в Виршаве когда увидим в окопе под Торецком?
Вы уверены, что хотите его там увидеть?
Для того, чтобы кого-то увидеть в окопе, нужно самому быть в этом окопе.
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Додано: Вів 15 кві, 2025 23:31
unicdima написав: Letusrock написав:
Завтра я буду голосувати ПРОТИ продовження мобілізації та воєнного стану. На це є дві ключові причини", - сказав Гончаренко.
"Перша. Демобілізації та термінів служби досі немає. Схоже і не буде. Місяцями обіцяли - ні**ра не зробили. Зараз наші військові, які захищають свою країну від окупантів — найменш захищені цією ж країною. Фактично знаходяться в рабстві. Навіть в тюрмі є кінцевий термін – тут немає. І нашу владу це влаштовує.
руга. ТЦК. Воно досі існує. Досі продовжує бусифікацію. Людей досі пакують на вулицях і мобілізують. Про адекватний рекрутинг ніхто не хоче чути. До людей ставляться, як до тварин. Ефективність відʼємна. Кількість СЗЧ – максимальна. Але це продовжується. Нашу владу і це влаштовує. Мене це не влаштовує. Тому по мобілізації та продовженню воєнного стану – я буду голосувати ПРОТИ"
Стефанчук на це відповів, що під час голосування у Раді пройде "кастинг Путіна".
Пряма мова Стефанчука: "Фінальні результати кастингу Путіна в Раді вже завтра можна буде побачити – серед тих, хто проголосує проти продовження воєнного стану".
А чому майже за місяць до завершення попереднього періоду ВС, а шослучілось?
Щоб Трамп часом не домовився про перемир'я, бо ж доведеться вибори оголошувати, а далі втрата влади, санкції, відповідальність за здані без бою 20% території України...
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Додано: Вів 15 кві, 2025 23:32
Сибарит написав: барабашов написав:unicdima
Стефаколыванчука и его выбл..дка с аппартами в 2.2млн уе в Виршаве когда увидим в окопе под Торецком?
Вы уверены, что хотите его там увидеть?
Для того, чтобы кого-то увидеть в окопе, нужно самому быть в этом окопе.
«это другое» 😅
Але офіційно вважається, що це Шаман всіх заганяє в окоп. Он воно як Міхалич.
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Додано: Вів 15 кві, 2025 23:52
Schmit написав: unicdima написав: Letusrock написав:Завтра я буду голосувати ПРОТИ продовження мобілізації та воєнного стану. На це є дві ключові причини", - сказав Гончаренко.
"Перша. Демобілізації та термінів служби досі немає. Схоже і не буде. Місяцями обіцяли - ні**ра не зробили. Зараз наші військові, які захищають свою країну від окупантів — найменш захищені цією ж країною. Фактично знаходяться в рабстві. Навіть в тюрмі є кінцевий термін – тут немає. І нашу владу це влаштовує.
руга. ТЦК. Воно досі існує. Досі продовжує бусифікацію. Людей досі пакують на вулицях і мобілізують. Про адекватний рекрутинг ніхто не хоче чути. До людей ставляться, як до тварин. Ефективність відʼємна. Кількість СЗЧ – максимальна. Але це продовжується. Нашу владу і це влаштовує. Мене це не влаштовує. Тому по мобілізації та продовженню воєнного стану – я буду голосувати ПРОТИ"
Стефанчук на це відповів, що під час голосування у Раді пройде "кастинг Путіна".
Пряма мова Стефанчука: "Фінальні результати кастингу Путіна в Раді вже завтра можна буде побачити – серед тих, хто проголосує проти продовження воєнного стану".
А чому майже за місяць до завершення попереднього періоду ВС, а шослучілось?
Щоб Трамп часом не домовився про перемир'я, бо ж доведеться вибори оголошувати, а далі втрата влади, санкції, відповідальність за здані без бою 20% території України...
бо "тримайте мене семеро"
Востаннє редагувалось flyman
в Вів 15 кві, 2025 23:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 15 кві, 2025 23:52
_hunter написав:
Так я надеялся, что мне на этой ветке растолкуют - как тренды рождаемости/эмиграции знаки поменяют, но увы..
Важко пояснити щось людині коли вона принципово проти того щоб навіть уявити що в Україні буде все нормально.
1 Про тренди
З 1990 по 2000 - населення впало бо росіяни виїхали в росію , євреї в Ізраїль , + трошки впала народжуваність
2 Таблицю по якій порівнювати народжуваність в популяції
50 млн осіб__________600 000 народилось________12 на тисячу
45 млн осіб__________500 000 народилось________11 на тисячі
40 млн осіб__________400 000 народилось _______10 на тисячу
потім окупація Криму мінус 2 млн , Ордло - 5 млн , війна і еміграція мінус 5млн
30 млн осіб__________250 000 народилось________8,3 на тисячу
І це при тому , що навіть коли цей тренд буде продовжуватись ще 20-30 років.. то кількість населення в Україні буде більше 25 млн тосіб , навіть якщо таке велике цабе в еміграції залишиться
Це тобі зрозуміло?
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Додано: Вів 15 кві, 2025 23:57
budivelnik написав: _hunter написав:
Так я надеялся, что мне на этой ветке растолкуют - как тренды рождаемости/эмиграции знаки поменяют, но увы..
Важко пояснити щось людині коли вона принципово проти того щоб навіть уявити що в Україні буде все нормально.
1 Про тренди
З 1990 по 2000 - населення впало бо росіяни виїхали в росію , євреї в Ізраїль , + трошки впала народжуваність
2 Таблицю по якій порівнювати народжуваність в популяції
50 млн осіб__________600 000 народилось________12 на тисячу
45 млн осіб__________500 000 народилось________11 на тисячі
40 млн осіб__________400 000 народилось _______10 на тисячу
потім окупація Криму мінус 2 млн , Ордло - 5 млн , війна і еміграція мінус 5млн
30 млн осіб__________250 000 народилось________8,3 на тисячу
І це при тому , що навіть коли цей тренд буде продовжуватись ще 20-30 років.. то кількість населення в Україні буде більше 25 млн тосіб , навіть якщо таке велике цабе в еміграції залишиться
Це тобі зрозуміло?
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Додано: Сер 16 кві, 2025 01:23
_hunter написав:
........
Порошенко же не говорит "не нужно" - он спрашивает "зачем настолько заранее?". Ведь раньше хватало недели.
Удивительно, почему надо объяснять элементарную логику.
1. Если всем понятно, что ВП продлевать точно придётся и сомнений в этом ни у кого нет, то какая разница, сделать это сегодня, через неделю или через месяц?
2. На днях пасха, потом 1 Мая, потом 8 Мая. Как в это время будет работать ВР, не знаю. Возможно, будут какие-то каникулы.
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