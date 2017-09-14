RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13584135851358613587
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 02:05

  flyman написав:
  ЛАД написав:Тут пару дней назад flyman выкладывал: https://www.youtube.com/watch?v=Euruu4-6WjU.
Я всё ждал, когда хоть кто-то из "патриотов" обратит внимание на это и в очередной раз "разоблачит" меня.
Не дождался.
А это имеет в 1000 раз большее значение, чем все лозунги и крики "ура-ура".
Если Савромат прав, то это, действительно, революционное изменение способов ведения военных действий и коренным образом меняет ситуацию.
И реальное усиление переговорных позиций Украины.
..........
Это видео "хорошего русского" с его "на Украине" в 1000 раз полезнее и интереснее криков ура-патриотов на ветке.

дякую за підтримку, бо тут одні всепропальщики і путіннападісти
Не за что.
Всегжа раж увидеть интересный и умный материал.
Это вам спасибо за то, что нашли и выложили.
Посмотрел ещё одно его короткое видео: .
Интересный момент с 8-й по 10-ю минуту. О том как прибалты попросили у ЕС грант на создание стены дронов и об ответе ЕС. Очень полезно послушать тем, кто сильно надеется на ЕС.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34022
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5303 раз.
Подякували: 4835 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 02:26

  Hotab написав:..........
Але офіційно вважається, що це Шаман всіх заганяє в окоп. Он воно як Міхалич.

Проблема с Шаманом совсем не в том, что он "всіх заганяє в окоп" и, думаю. вы это прекрасно понимаете.
Если бы было так просто, я бы с ним и не подумал спорить.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34022
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5303 раз.
Подякували: 4835 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 02:35

Щодня Росія може виробляти 85-90 ударних дронів типу "Шахед". Збільшення обсягів виробництва до 500 одиниць на день може стати занадто важким завданням для окупантів. Таку думку висловив авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап в ефірі YouTube-каналу Telеgraf UA.
......
"Що стосується можливості збільшення кількості виробництва "Шахедів" - там починаються проблеми. Росіяни заявили про свій план довести виробництво до 500 "Шахедів" на добу. Але можливості зростання я не бачу. Я не бачу ні з точки зору комплектації, ні з точки зору самого фізичного виробництва, включно з фюзеляжами", - розповів Криволап.
https://www.unian.ua/weapons/shahedi-droni-chi-mozhut-rosiyani-vipuskati-po-500-bpla-na-den-12978120.html
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34022
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5303 раз.
Подякували: 4835 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 02:44

« Эпоха наивной глобализации заканчивается. Если мы хотим добиться экономического успеха, построить безопасное государство, мы должны четко сказать себе и другим, что Польша не будет наивным партнером в этой все более беспощадной конкуренции эгоистов на мировых рынках и фронтах войны. Польские компании не окажутся в невыгодном положении в конкуренции с международными гигантами», — подчеркнул Туск. «Пришло время восстановить национальную экономику, реполонизировать польскую экономику, рынок и капитал », - заявил он (Туск).
..........
... В этих отчетах также должно быть указано, «как реализуется политика предпочтения польского капитала и польских предпринимателей ». Как заверил Туск, он осознает, что его просьба вызовет «шум» среди его коллег и руководителей госкомпаний.

Он подчеркнул, что современный мир безусловно учит нас, и мы должны сделать из этого выводы , что капитал имеет национальность, экономика имеет национальность и менеджер компании, совместно управляемой государством, имеет национальность.
https://www.pap.pl/aktualnosci/europejskie-forum-nowych-idei-tusk-polska-nie-bedzie-naiwnym-partnerem
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34022
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5303 раз.
Подякували: 4835 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 03:22

У роботі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не потрібно нічого змінювати, натомість зміни необхідні у суміжних сферах, вважає політик, громадський активіст, а тепер військовослужбовець та аеророзвідник Ігор Луценко. Про це він сказав в інтерв’ю Главкому.

"Мусить бути така державна політика, яка забезпечить більший притік людей до ТЦК, аби давати нам більше бійців. А самі ТЦК нічого не зроблять, хоч би що ви там не міняли. По-перше, нам потрібно зробити пряник, по-друге - батіг. У нас відсутнє і те, і інше", - пояснив він.
.....
На його думку, якщо зберегти той рівень виплат, який у нас є, "якщо звільнити з армії величезну кількість алкоголіків, наркоманів, фізично непридатних", то в Україні "точно з'явиться ресурс, аби найняти людей, котрі набагато кращі й набагато адекватніші щодо війни".
https://www.unian.ua/society/tck-lucenko-poyasniv-de-ukrajini-brati-biyciv-12977727.html
Там и о привлечении иностранцев из Африки и Лат. Америки.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34022
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5303 раз.
Подякували: 4835 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 04:14

  ЛАД написав:Там и о привлечении иностранцев из Африки и Лат. Америки.

Похоже, предвыборная гонка началась.
Идея очень заманчива, если не вникать в детали. Многим зайдет.
Несмотря на то, что я не буду сильно возражать, если меня попрут из армии как малополезного, должен заметить, что в этом плане не все сходится.
1. ТЦК хронически очень серьезно недовыполняют план. Деньги, зарезервированные для выплат ухилянтам можно и сейчас направить иностранным наемникам. Без чистки армии можно говорить даже не о тысячах, а о десятках тысяч в месяц.
2. Даже обещание контроля над перемещением наемников в Украину Европу не успокоит. В обещание проконтролировать их возвращение назад никто не поверит, а именно на обратном пути, заработав немного денег, люди будут пытаться остаться в Европе.
3. Физически непригодных из армии хоть и не быстро, но увольняют. Вопрос только в признании непригодными. На ужесточение требований ВЛК никто не пойдет, ибо будет проще отмазаться незаконно. Да и дело не столько в требованиях к здоровью, сколь в боязни ВЛК быть обвиненными в коррупции. Им проще признавать пригодными всех.
4. Если начать выгонять алкоголиков, алкоголиками станут многие, кто до этого не пил.
5. Языковой барьер в боевых условиях сильно мешает.
6. Среди наемников тоже может оказаться достаточно алкоголиков.

Ну и главная проблема.
Насколько я знаю, контракты для иностранцев предусматривают возможность досрочного расторжения. Поняв куда попали, многие, хоть и не все, пользуются такой возможностью. Это достаточно сильно затрудняет и замедляет замену иностранцами значительной части армии.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8026
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6414 раз.
Подякували: 21455 раз.
 
Профіль
 
129
82
38
2
  #<1 ... 13584135851358613587
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 93899
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 269305
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 920269
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.