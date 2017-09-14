Додано: Сер 16 кві, 2025 04:14

ЛАД написав: Там и о привлечении иностранцев из Африки и Лат. Америки. Там и о привлечении иностранцев из Африки и Лат. Америки.

Похоже, предвыборная гонка началась.Идея очень заманчива, если не вникать в детали. Многим зайдет.Несмотря на то, что я не буду сильно возражать, если меня попрут из армии как малополезного, должен заметить, что в этом плане не все сходится.1. ТЦК хронически очень серьезно недовыполняют план. Деньги, зарезервированные для выплат ухилянтам можно и сейчас направить иностранным наемникам. Без чистки армии можно говорить даже не о тысячах, а о десятках тысяч в месяц.2. Даже обещание контроля над перемещением наемников в Украину Европу не успокоит. В обещание проконтролировать их возвращение назад никто не поверит, а именно на обратном пути, заработав немного денег, люди будут пытаться остаться в Европе.3. Физически непригодных из армии хоть и не быстро, но увольняют. Вопрос только в признании непригодными. На ужесточение требований ВЛК никто не пойдет, ибо будет проще отмазаться незаконно. Да и дело не столько в требованиях к здоровью, сколь в боязни ВЛК быть обвиненными в коррупции. Им проще признавать пригодными всех.4. Если начать выгонять алкоголиков, алкоголиками станут многие, кто до этого не пил.5. Языковой барьер в боевых условиях сильно мешает.6. Среди наемников тоже может оказаться достаточно алкоголиков.Ну и главная проблема.Насколько я знаю, контракты для иностранцев предусматривают возможность досрочного расторжения. Поняв куда попали, многие, хоть и не все, пользуются такой возможностью. Это достаточно сильно затрудняет и замедляет замену иностранцами значительной части армии.