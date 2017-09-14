ЛАД написав:Тут пару дней назад flyman выкладывал: https://www.youtube.com/watch?v=Euruu4-6WjU. Я всё ждал, когда хоть кто-то из "патриотов" обратит внимание на это и в очередной раз "разоблачит" меня. Не дождался. А это имеет в 1000 раз большее значение, чем все лозунги и крики "ура-ура". Если Савромат прав, то это, действительно, революционное изменение способов ведения военных действий и коренным образом меняет ситуацию. И реальное усиление переговорных позиций Украины. .......... Это видео "хорошего русского" с его "на Украине" в 1000 раз полезнее и интереснее криков ура-патриотов на ветке.
дякую за підтримку, бо тут одні всепропальщики і путіннападісти
Не за что. Всегжа раж увидеть интересный и умный материал. Это вам спасибо за то, что нашли и выложили. Посмотрел ещё одно его короткое видео: . Интересный момент с 8-й по 10-ю минуту. О том как прибалты попросили у ЕС грант на создание стены дронов и об ответе ЕС. Очень полезно послушать тем, кто сильно надеется на ЕС.
Щодня Росія може виробляти 85-90 ударних дронів типу "Шахед". Збільшення обсягів виробництва до 500 одиниць на день може стати занадто важким завданням для окупантів. Таку думку висловив авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап в ефірі YouTube-каналу Telеgraf UA. ...... "Що стосується можливості збільшення кількості виробництва "Шахедів" - там починаються проблеми. Росіяни заявили про свій план довести виробництво до 500 "Шахедів" на добу. Але можливості зростання я не бачу. Я не бачу ні з точки зору комплектації, ні з точки зору самого фізичного виробництва, включно з фюзеляжами", - розповів Криволап.
« Эпоха наивной глобализации заканчивается. Если мы хотим добиться экономического успеха, построить безопасное государство, мы должны четко сказать себе и другим, что Польша не будет наивным партнером в этой все более беспощадной конкуренции эгоистов на мировых рынках и фронтах войны. Польские компании не окажутся в невыгодном положении в конкуренции с международными гигантами», — подчеркнул Туск. «Пришло время восстановить национальную экономику, реполонизировать польскую экономику, рынок и капитал », - заявил он (Туск). .......... ... В этих отчетах также должно быть указано, «как реализуется политика предпочтения польского капитала и польских предпринимателей ». Как заверил Туск, он осознает, что его просьба вызовет «шум» среди его коллег и руководителей госкомпаний.
Он подчеркнул, что современный мир безусловно учит нас, и мы должны сделать из этого выводы , что капитал имеет национальность, экономика имеет национальность и менеджер компании, совместно управляемой государством, имеет национальность.
У роботі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не потрібно нічого змінювати, натомість зміни необхідні у суміжних сферах, вважає політик, громадський активіст, а тепер військовослужбовець та аеророзвідник Ігор Луценко. Про це він сказав в інтерв’ю Главкому.
"Мусить бути така державна політика, яка забезпечить більший притік людей до ТЦК, аби давати нам більше бійців. А самі ТЦК нічого не зроблять, хоч би що ви там не міняли. По-перше, нам потрібно зробити пряник, по-друге - батіг. У нас відсутнє і те, і інше", - пояснив він. ..... На його думку, якщо зберегти той рівень виплат, який у нас є, "якщо звільнити з армії величезну кількість алкоголіків, наркоманів, фізично непридатних", то в Україні "точно з'явиться ресурс, аби найняти людей, котрі набагато кращі й набагато адекватніші щодо війни".
ЛАД написав:Там и о привлечении иностранцев из Африки и Лат. Америки.
Похоже, предвыборная гонка началась. Идея очень заманчива, если не вникать в детали. Многим зайдет. Несмотря на то, что я не буду сильно возражать, если меня попрут из армии как малополезного, должен заметить, что в этом плане не все сходится. 1. ТЦК хронически очень серьезно недовыполняют план. Деньги, зарезервированные для выплат ухилянтам можно и сейчас направить иностранным наемникам. Без чистки армии можно говорить даже не о тысячах, а о десятках тысяч в месяц. 2. Даже обещание контроля над перемещением наемников в Украину Европу не успокоит. В обещание проконтролировать их возвращение назад никто не поверит, а именно на обратном пути, заработав немного денег, люди будут пытаться остаться в Европе. 3. Физически непригодных из армии хоть и не быстро, но увольняют. Вопрос только в признании непригодными. На ужесточение требований ВЛК никто не пойдет, ибо будет проще отмазаться незаконно. Да и дело не столько в требованиях к здоровью, сколь в боязни ВЛК быть обвиненными в коррупции. Им проще признавать пригодными всех. 4. Если начать выгонять алкоголиков, алкоголиками станут многие, кто до этого не пил. 5. Языковой барьер в боевых условиях сильно мешает. 6. Среди наемников тоже может оказаться достаточно алкоголиков.
Ну и главная проблема. Насколько я знаю, контракты для иностранцев предусматривают возможность досрочного расторжения. Поняв куда попали, многие, хоть и не все, пользуются такой возможностью. Это достаточно сильно затрудняет и замедляет замену иностранцами значительной части армии.