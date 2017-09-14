Нашою найбільшою помилкою був зрив мобілізації 2022го. Тоді треба було мобілізовувати мінімум 2 мільйони. Частина відразу на фронт, інша частина - для ротацій. І протягом 23-го та 24-го - ше мільйон. і в 25му - мільйон. З рівнем підтримки союзників ми би втримали економіку..

Шо ми би мали? Значно менше смертей і каліцтв на фронті. Чіткі перспективи закінчення служби. Кілька мільйонів підготовлених резервістів з досвідом бойових дій - це основа нашого виживання в недалекому майбутньому.

За великим рахунком, ми ше маємо час виправити цю помилку. Але для цього треба більш, ніж суттєво збільшити мобілізацію.

Для чого це все? Бо у нас друга англо-бурська війна, пані і панове. Та війна, яка є предтечею, або ж початком третьої світової, як друга англо-бурська була предтечею першої.

Чому саме таке порівняння? Бо наша війна, як і друга англо-бурська, змінює правила ведення війн вкрай кардинально. Світ на нашому прикладі вчиться і змінює свої військові доктрини. Послухайте свідчення генерала Браяна Фентона на слуханнях в Конгресі США.

Якшо хтось наївно чекає миру - налаштуйте свої чекалки на ультрадовгі хвилі. Двіж тільки починається, як ми можемо бачити на бордах Третьої Штурмової.

Проклята федерація готова до значно більшої війни з Європою. Звіти Пентагону рясніють на цю тему. Час грає на їхню користь. Європа ж, отримавши копняка від Америки (хоч шось Трамп точно робить добре!) почала трохи чухати ріпу. Але Європа - це лінивець з мультика Зоотрополіс, тоді, як ми вже стали суперсоніком. О так, комусь може гарно засісти в мізках, або ж в порожніх макітрах вороже іпсо про "все пропало", але то трохи не так. Ми добре воюємо. Ми добре реагуємо на подразники війни. Настільки добре, шо головною задачею ворога зараз є не перемогти нас на полі бою, а перемогти в тилу. Саме звідти ростуть роги боротьби з ТЦК.

Як не парадоксально, але ми перетворили нашу слабкість у нашу силу. Ми вкрай швидко реагуємо на події війни тому, шо у нас коротка ланка зв'язку: воїни - волонтери. Ми минаємо громіздкий державний апарат. І це добре!

Я не знаю, коли, але точно до десяти років проклята федерація анексує Балтику і, разом з білоруссю зробить бліцкриг на Польшу, аби 1. Розчистити дорогу на Берлін, 2. Зайти нам в тил з Волині/Галичини (Орбан і Фіцо в поміч).

Це буде вікно можливостей (вірніше добре продумана стратегія) для швидко старіючого Китаю, який негайно почне руханку на Тихоокеанському театрі. Саме до цього готується Америка Трампа.

Використовуючи територію союзника, Китай спробує закинути десант на Аляску (з мільйон солдатів), аби перевести бойові дії на територію ворога - погодьтесь, це легше і розумніше, ніж зарубуватись з американцями на Тихому океані. Також погодьтесь, вибити їх звідти буде складно. Ось, де ше одна з причин марення Трампа про Гренладнію та Канаду - контроль над Льодовитим океаном.

Шо стане предвісником швидкого розгортання подій на Європейському і Тихоокеанському театрах бойових дій? Полум'яна спека на Близькому Сході, де Іран почне діяти, опираючись на своїх проксі в Палестині, Лівані, Сирії, Омані, Ємені, Єгипті. В двіж змушений буде вступити основний гравець регіону - Саудівська Аравія (о чудо, на боці Ізраїлю). Це зв'яже руки Туреччині, яка не зможе нічим допомогти європейським партнерам по НАТО., яке де факто припинить своє існування.

І тоді виявиться, шо найсильніша армія Європи - це ЗСУ. Саме ЗСУ тоді анексують Придністров'я (собі заберуть склади зброї, територію - Молдові) і вклиняться в білоруський плацдарм, аби розрізати наступ москви на Європу. Саме ЗСУ із кількома мільйонами навчених резервістів - сподіваюсь, вони будуть на час найвеселішої частини цієї історії. Чи не будуть? Чи ТЦК погані і яйценосики мають ховатися під спідничками своїх дружин, або ж, краще тонути в бурхливих водах Тиси?

Слід вже всім затямити, шо втекти не вдасться! Нікому! Ніде! Ми входимо в епоху воєн, яка затягнеться не на одне десятиліття. Pax Americana змусив нас увірувати в те, шо життя - це мир, а війни - то лише дикі непорозуміння. Насправді історія інакша: життя - це війни, а періоди миру - це всього лише дике непорозуміння. І ця епоха не закінчиться взяттям москви, як свого часу взяттям Берліну. Не одна атомна бомба має лягти не на одну Хірошиму... Мир наступає лише тоді, коли люди втомлюються виснажливими війнами. А потім знову накопичують сили, аби продовжити славити Арея.

Минулого літа одна панянка з простих людей питала мене: а кіко то ше буде тота війна? Я їй кажу: ну, років 10 точно. А вона: йой, та ви шо!

Я не знаю, як воно буде. Це лише один із вірогідних сценаріїв, і далеко не найгірший. Знаю одне: нічого доброго, пані і панове не буде! Далеко не факт, шо ми виграємо у цій заквасці світових театрів бойових дій, чи навіть взагалі існуватимемо, коли все закінчиться... Точно зхнаю одне: буде важко і буде довго!

Готуватись! Тренуватись! Працювати! Донатити! Воювати! Я шось забув у цьому списку?

Я мрію помилитися! Як мріяв тоді, коли було зроблено цю світлину, банально помитися і поспати хоча б годинку в тиші...

Росія має здохнути!

Анатолій Нато Мицкан