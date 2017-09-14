_hunter написав:........ Порошенко же не говорит "не нужно" - он спрашивает "зачем настолько заранее?". Ведь раньше хватало недели.
Удивительно, почему надо объяснять элементарную логику. 1. Если всем понятно, что ВП продлевать точно придётся и сомнений в этом ни у кого нет, то какая разница, сделать это сегодня, через неделю или через месяц? 2. На днях пасха, потом 1 Мая, потом 8 Мая. Как в это время будет работать ВР, не знаю. Возможно, будут какие-то каникулы.
Або у влади є інформація про згоду пуйла на безумовне перемир'я в перших числах травня.
Их последних обстрелов это однозначно вытекает.
Або ж підкилимна умова цього перемир'я - вибори..., а завчасне продовження ВС зірве процес.
Угу. Явно же выборы должны состояться в ближайшую неделю, а продление ВП их сорвёт.
Давно понятно, что вы любите криминологические теории. Но "Минздрав предупреждает", что это "опасно для здоровья".
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 16 кві, 2025 14:00, всього редагувалось 1 раз.
Xenon написав:домовились домовлятися в черговий раз
Чітких контурів угоди щодо України поки немає, – пєсков
«Щодо українського врегулювання йде досить напружена робота, є позитивні результати, але миттєвих чекати не варто. Поки що немає чітких контурів угоди щодо українського врегулювання, але є політична воля рухатися в її бік», – сказав речник Кремля.
За словами пєскова, розмови з Трампом протягом найближчих кількох днів у графіку диктатора путіна немає.
коментар інший - Раша свідомо тягне час. Наче й перемовини, але таким чином, щоб не домовитись...
Letusrock написав:Допис нижче належить колишньому всл, його недавно процитувала у ФБ навіть одна пані з ВР
Нашою найбільшою помилкою був зрив мобілізації 2022го. Тоді треба було мобілізовувати мінімум 2 мільйони. Частина відразу на фронт, інша частина - для ротацій. І протягом 23-го та 24-го - ше мільйон. і в 25му - мільйон. З рівнем підтримки союзників ми би втримали економіку.. Шо ми би мали? Значно менше смертей і каліцтв на фронті. Чіткі перспективи закінчення служби. Кілька мільйонів підготовлених резервістів з досвідом бойових дій - це основа нашого виживання в недалекому майбутньому. За великим рахунком, ми ше маємо час виправити цю помилку. Але для цього треба більш, ніж суттєво збільшити мобілізацію. Для чого це все? Бо у нас друга англо-бурська війна, пані і панове. Та війна, яка є предтечею, або ж початком третьої світової, як друга англо-бурська була предтечею першої. Чому саме таке порівняння? Бо наша війна, як і друга англо-бурська, змінює правила ведення війн вкрай кардинально. Світ на нашому прикладі вчиться і змінює свої військові доктрини. Послухайте свідчення генерала Браяна Фентона на слуханнях в Конгресі США. Якшо хтось наївно чекає миру - налаштуйте свої чекалки на ультрадовгі хвилі. Двіж тільки починається, як ми можемо бачити на бордах Третьої Штурмової. Проклята федерація готова до значно більшої війни з Європою. Звіти Пентагону рясніють на цю тему. Час грає на їхню користь. Європа ж, отримавши копняка від Америки (хоч шось Трамп точно робить добре!) почала трохи чухати ріпу. Але Європа - це лінивець з мультика Зоотрополіс, тоді, як ми вже стали суперсоніком. О так, комусь може гарно засісти в мізках, або ж в порожніх макітрах вороже іпсо про "все пропало", але то трохи не так. Ми добре воюємо. Ми добре реагуємо на подразники війни. Настільки добре, шо головною задачею ворога зараз є не перемогти нас на полі бою, а перемогти в тилу. Саме звідти ростуть роги боротьби з ТЦК. Як не парадоксально, але ми перетворили нашу слабкість у нашу силу. Ми вкрай швидко реагуємо на події війни тому, шо у нас коротка ланка зв'язку: воїни - волонтери. Ми минаємо громіздкий державний апарат. І це добре! Я не знаю, коли, але точно до десяти років проклята федерація анексує Балтику і, разом з білоруссю зробить бліцкриг на Польшу, аби 1. Розчистити дорогу на Берлін, 2. Зайти нам в тил з Волині/Галичини (Орбан і Фіцо в поміч). Це буде вікно можливостей (вірніше добре продумана стратегія) для швидко старіючого Китаю, який негайно почне руханку на Тихоокеанському театрі. Саме до цього готується Америка Трампа. Використовуючи територію союзника, Китай спробує закинути десант на Аляску (з мільйон солдатів), аби перевести бойові дії на територію ворога - погодьтесь, це легше і розумніше, ніж зарубуватись з американцями на Тихому океані. Також погодьтесь, вибити їх звідти буде складно. Ось, де ше одна з причин марення Трампа про Гренладнію та Канаду - контроль над Льодовитим океаном. Шо стане предвісником швидкого розгортання подій на Європейському і Тихоокеанському театрах бойових дій? Полум'яна спека на Близькому Сході, де Іран почне діяти, опираючись на своїх проксі в Палестині, Лівані, Сирії, Омані, Ємені, Єгипті. В двіж змушений буде вступити основний гравець регіону - Саудівська Аравія (о чудо, на боці Ізраїлю). Це зв'яже руки Туреччині, яка не зможе нічим допомогти європейським партнерам по НАТО., яке де факто припинить своє існування. І тоді виявиться, шо найсильніша армія Європи - це ЗСУ. Саме ЗСУ тоді анексують Придністров'я (собі заберуть склади зброї, територію - Молдові) і вклиняться в білоруський плацдарм, аби розрізати наступ москви на Європу. Саме ЗСУ із кількома мільйонами навчених резервістів - сподіваюсь, вони будуть на час найвеселішої частини цієї історії. Чи не будуть? Чи ТЦК погані і яйценосики мають ховатися під спідничками своїх дружин, або ж, краще тонути в бурхливих водах Тиси? Слід вже всім затямити, шо втекти не вдасться! Нікому! Ніде! Ми входимо в епоху воєн, яка затягнеться не на одне десятиліття. Pax Americana змусив нас увірувати в те, шо життя - це мир, а війни - то лише дикі непорозуміння. Насправді історія інакша: життя - це війни, а періоди миру - це всього лише дике непорозуміння. І ця епоха не закінчиться взяттям москви, як свого часу взяттям Берліну. Не одна атомна бомба має лягти не на одну Хірошиму... Мир наступає лише тоді, коли люди втомлюються виснажливими війнами. А потім знову накопичують сили, аби продовжити славити Арея. Минулого літа одна панянка з простих людей питала мене: а кіко то ше буде тота війна? Я їй кажу: ну, років 10 точно. А вона: йой, та ви шо! Я не знаю, як воно буде. Це лише один із вірогідних сценаріїв, і далеко не найгірший. Знаю одне: нічого доброго, пані і панове не буде! Далеко не факт, шо ми виграємо у цій заквасці світових театрів бойових дій, чи навіть взагалі існуватимемо, коли все закінчиться... Точно зхнаю одне: буде важко і буде довго! Готуватись! Тренуватись! Працювати! Донатити! Воювати! Я шось забув у цьому списку? Я мрію помилитися! Як мріяв тоді, коли було зроблено цю світлину, банально помитися і поспати хоча б годинку в тиші... Росія має здохнути! Анатолій Нато Мицкан
Оцініть масштаб, мільйон туди, мільйон сюди)) Сталін тихенько плаче в сторонці. РФ собі планує напасти на Берлін через Польшу,а наші пару мільйонів резервістів - гоп, і дружно побігли в сторону Мінська вклинюватись в руські ряди, щоб рятувати нещасних європейців))
Відразу видно типову логіку військового. А якщо Росія мобілізує 10 мільйонів, то що він пропонує робити? Також буде 10 мільйонів мобілізовувати? Якщо вирішувати проблему чисто військовими методами то у нас шансів нуль, нагадаю що в Росії є ядерна зброя. І навіть без ядерної зброї у них тупо більше населення.
Hotab написав:.......... Але офіційно вважається, що це Шаман всіх заганяє в окоп. Он воно як Міхалич.
Проблема с Шаманом совсем не в том, что он "всіх заганяє в окоп" и, думаю. вы это прекрасно понимаете. Если бы было так просто, я бы с ним и не подумал спорить.
Останнім часом читаю може 10% того що тут пишуть, але думаю нічого не пропустив. Так от: мені вас обох позиція зрозуміла і близька. І протиріч в ній не так і багато насправді.
Не совсем так. Разница в том, чем можно пожертвовать ради "великой идеи". И какая должна быть эта "великая идея". Шаману, похоже, импонирует "землянка УПА", мне нет. Ну и количество жертв и потерь с нашей стороны ему, похоже, тоже не важно, лишь бы он был не в первых, а в последних рядах, а там видно будет, может, до последних и не дойдёт.
У вас крен в бік зробити більші поступки (на переговорах) заради миру, він схильний взагалі не говорити з кацапами поки вони не будуть готові до переговорів (а вони дійсно не готові і не хочуть їх) щоб початкова точка переговорів не була близька до капітуляції, бо тоді фінальна точно буде саме капітуляцією.
У меня нет "крена". Я готов к продолжению войны, если мне кто-то объяснит благодаря чему мы можем изменить ход войны. И неоднократно просил здесь это сделать. Ничего толкового, кроме лозунгов, не услышал. Первый раз довольно убедительные аргументы услышал от "хорошего русского" Савромата в видео Флаймена. Хорошо бы они оправдались. Шаман готов продолжать войну сколько угодно, при этом вполне спокойно живя мирной жизнью в тылу. Независимо от перспектив. Точнее, он убеждён, что в конечном итоге ВСУ будут на Кубани и население будет радо и счастливо встречать их с цветами и влиться в "дружную семью украинских народов". Да кацапи "дійсно не готові і не хочуть" переговоров. Точнее, Путин и его приближённые. Но это не значит, что их не надо пытаться вести. Их вели даже в самом начале войны, когда положение было так себе. При этом требования Путина были поскромнее.
За «совок і кацап» шпиняють просто щоб обідніше будо, ваша позиція не прокацапська, я думаю це і опоненти бачать. (Я ж вам казав, тут 90% грязі ллють один на одного не тому що дійсно так вважають, а «бо так треба»)
Кому ж це треба?
И вы напрасно затеяли беседу с хантером. Вы не убедите лично его вернуться в Украину и занять одну из должностей в армии, которых вы ему предлагали. Есть ещё смысл спорить по каким-то принципиальным вопросам, которые касаются многих. А так, пустая трата собственного времени.
Вы не убедите лично его вернуться в Украину и занять одну из должностей в армии, которых вы ему предлагали.
Боже збав. Я тут пропоную посади лише тим, хто мені розказує, що робити мені, на які посади вставати, як гарно бути льотчиком , а не штурмовиком і подібні речі. Чим і займався Хантер, на що у відповідь отримав пропозицію стати тим самим тиловим льотчиком. Бо як би він не хотів довести що «тилавые должности (до яких він звичайно ж відносить і пілотів) разбирают как пиражки» , а посада як висіла, так і висить що на Ворк, що в Резерв+. І не одна.
Як і дронщики, які у нього бідняги теж «ізчізают сразу, не задерживаюцца». Тобто виключно для вправляння звилин, а не сподіваючись, що він раптом усвідомить свою ницість і піде захищати неньку,