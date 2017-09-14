Для створення власної системи ППО Україні потрібні виробничі можливості. Про це в ефірі Radio NV розповів військовий аналітик, майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.
"Якихось технологій надсучасних, яких у нас немає, не треба. Що таке ЗРК? Це радіолокаційна станція, яка має спостерігати за ціллю. Це пускова установка з ракетами, які мають з головкою самонаведення чи безпосередньо по радіолокаційній станції влучати в ціль", - сказав експерт. ...... "Питання - де брати для них ракети. Але ми вже зробили такий гібрид, це не дуже складно зробити. Я думаю, що на базі таких комплексів має розроблятися наш вітчизняний комплекс. Тут не треба якісь надсучасні технології з тих, яких у нас немає. Там є технології, але в нас це є. Ми це можемо зробити. Нам не вистачає фінансування на цей проєкт та виробничих можливостей", – додав Гетьман.
Він додав, що Україна може взяти за основу радянські зенітно-ракетні комплекси "Бук", які здатні збивати повітряні цілі на відстані до 100 кілометрів.
Если это будет на основе "Бук", то это и будет примерно "Бук".
И ещё:
Те що Україна веде розробку зенітного ракетного комплексу великої дальності з можливістю знищення цілей, що знаходяться за 100 км, було офіційно оголошено ще у рік тому. Але тепер стало відомо, що мова йде про систему протиповітряної оборони стратегічного рівня, до розробки якої країнам ЄС запропоновано долучитись.
Саме таку класифікацію використав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час свого виступу на Раді міністрів ЄС, сьогодні, 14 квітня. І з боку Defense Express зазначимо, що системи протиповітряної оборони стратегічного рівня це термін, під яким, наприклад, американський Raytheon позначає такі системи, як SM-6 із дальністю знищення цілей до 370 км, а також SM-3, які призначені для екзоатмосфреного перехоплення балістичних ракет.
Тобто потенційно, мова може йти про розробку ЗРК, що буде вдвічі потужнішим за Patriot, якщо відштовхуватись від можливостей SM-6
Ещё пример. Или это уже тоже начало предвыборной компании?
Нам ще вдалося повністю змінити природу сучасної війни. Внаслідок цього ми стали країною із мабуть найсучаснішими Збройними силами, які володіють надсучасними технологіями сучасної війни, мають досвід ведення цієї війни і, саме головне - в нас є люди, які готові продовжувати боротися", - наголосив Залужний.
До того ж, на його переконання, це все привело Україну до того, що вона стала не лише суб'єктом, а стала абсолютно повнокровним повноцінним учасником геополітичного процесу. ........... безпека Європи повністю залежить саме від українців і України. ........... У цьому зв'язку, він додав, що фактично знову українці сьогодні постають перед вибором - що робити далі.
"Тому що ми ще, на жаль, я думаю, не здобули самого головного - ми не здобули свободу. Ми лише заплатили за цю свободу надвелику і наддорогу ціну, про яку забувати не маємо ніколи права. Ми не маємо це забути", - підкреслив Залужний.
Что имеется ввиду: "ми не здобули свободу"? Мы сегодня не свободные? Может, кто объяснит? Прямая ссылка на выступление Залужного - https://t.me/Zaluzhnui/852
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 16 кві, 2025 16:24, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Цікаво: чи дійсно отакі зміни? Якщо так, то як змогли перейти на нову систему відносин?
Сильно залежить від підрозділу, місця учебки тощо. Молоді інструктори - кадрові військові жорсткіші за немолодих інструкторів мобів. В принципі, мобілізовані інструктори з часом звикають до служби, і дисципліна покращується, чи, з точки зору цивільних - відношення до курсантів стає менш "людяним".
detroytred написав:Цікаво: чи дійсно отакі зміни? Якщо так, то як змогли перейти на нову систему відносин?
Сильно залежить від підрозділу, місця учебки тощо. Молоді інструктори - кадрові військові жорсткіші за немолодих інструкторів мобів. В принципі, мобілізовані інструктори з часом звикають до служби, і дисципліна покращується, чи, з точки зору цивільних - відношення до курсантів стає менш "людяним".
Мое мнение касательно обучения в учебках осталось прежним, классическим. Только системные, непрерывные, долговременные, специализированные под текущий военный спрос тренировки рождают военнослужащих, которые выживают и добиваются побед при этом. Распространение по учебкам успешного опыта некоторых инструкторов, в том числе зарубежных, имеет место быть в ВСУ. Это обязательное условие для повышения обороноспособности Украины в целом в условиях численного превосходства армии агрессора.
Что касается ТЦК, то сегодня стал свидетелем проверки документов в Харькове. Служащие ТЦК совместно с полицией выполнили работу грамотно, без предвзятости. Проверяли документы, с отметкой об обновлении данных немедленно всех отпускали не зависимо от возраста и наличия брони. Следовательно можно предположить, что идет охота исключительно на ухилянтов, а не получен приказ всех подряд направлять в учебки как рассказывают кремлевские агенты и ждуны.
Если это будет на основе "Бук", то это и будет примерно "Бук".
Коли був Бук, технології були зовсім інші. Приймачі були на лампах по 100+ кг моноблок . І це авіаційні. А наземні мабуть сотні кг. В руках українців побували найновіші розробки світових виробників зброї. Спеціалісти пройшли навчання за кордоном, де мали доступ до бібліотек. Ясно що щось супер таємне їм ніхто не показував, але але прогалину в інженерії між Буком і Патріотом в десятки років можна трохи скоротити. Звичайно про «створити краще ніж є у НАТО» мова йти не може. З чого б це? А от подібне «трохи гірше» , чому ні.
Xenon написав:домовились домовлятися в черговий раз
Чітких контурів угоди щодо України поки немає, – пєсков
«Щодо українського врегулювання йде досить напружена робота, є позитивні результати, але миттєвих чекати не варто. Поки що немає чітких контурів угоди щодо українського врегулювання, але є політична воля рухатися в її бік», – сказав речник Кремля.
За словами пєскова, розмови з Трампом протягом найближчих кількох днів у графіку диктатора путіна немає.
коментар інший - Раша свідомо тягне час. Наче й перемовини, але таким чином, щоб не домовитись...