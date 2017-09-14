Додано: Сер 16 кві, 2025 15:52

Для створення власної системи ППО Україні потрібні виробничі можливості. Про це в ефірі Radio NV розповів військовий аналітик, майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.



"Якихось технологій надсучасних, яких у нас немає, не треба. Що таке ЗРК? Це радіолокаційна станція, яка має спостерігати за ціллю. Це пускова установка з ракетами, які мають з головкою самонаведення чи безпосередньо по радіолокаційній станції влучати в ціль", - сказав експерт.

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"Питання - де брати для них ракети. Але ми вже зробили такий гібрид, це не дуже складно зробити. Я думаю, що на базі таких комплексів має розроблятися наш вітчизняний комплекс. Тут не треба якісь надсучасні технології з тих, яких у нас немає. Там є технології, але в нас це є. Ми це можемо зробити. Нам не вистачає фінансування на цей проєкт та виробничих можливостей", – додав Гетьман.

Він додав, що Україна може взяти за основу радянські зенітно-ракетні комплекси "Бук", які здатні збивати повітряні цілі на відстані до 100 кілометрів.

Те що Україна веде розробку зенітного ракетного комплексу великої дальності з можливістю знищення цілей, що знаходяться за 100 км, було офіційно оголошено ще у рік тому. Але тепер стало відомо, що мова йде про систему протиповітряної оборони стратегічного рівня, до розробки якої країнам ЄС запропоновано долучитись.



Саме таку класифікацію використав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час свого виступу на Раді міністрів ЄС, сьогодні, 14 квітня. І з боку Defense Express зазначимо, що системи протиповітряної оборони стратегічного рівня це термін, під яким, наприклад, американський Raytheon позначає такі системи, як SM-6 із дальністю знищення цілей до 370 км, а також SM-3, які призначені для екзоатмосфреного перехоплення балістичних ракет.



Тобто потенційно, мова може йти про розробку ЗРК, що буде вдвічі потужнішим за Patriot, якщо відштовхуватись від можливостей SM-6

К расхождениям с шаманом.Т.е всего-то 2 ма-а-аленькие проблемы (точнее, 3) - фінансування, виробничі можливості и де брати для них ракети.При этом:Если это будет на основе "Бук", то это и будет примерно "Бук".И ещё:Может, не надо слишком громких слов?Почему-то Patriot делают только США.Я что-то пропустил и Украина уже потужніша за страны Европы и пр. развитые страны и в научном, и в производственном отношении?А заодно и в финансовом. Или мы сумеем сделать ракеты к нашей системе с параметрами Patriot, но раз в 10 дешевле?