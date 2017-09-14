Если это будет на основе "Бук", то это и будет примерно "Бук".
Коли був Бук, технології були зовсім інші. Приймачі були на лампах по 100+ кг моноблок . І це авіаційні. А наземні мабуть сотні кг. В руках українців побували найновіші розробки світових виробників зброї. Спеціалісти пройшли навчання за кордоном, де мали доступ до бібліотек. Ясно що щось супер таємне їм ніхто не показував, але але прогалину в інженерії між Буком і Патріотом в десятки років можна трохи скоротити. Звичайно про «створити краще ніж є у НАТО» мова йти не може. З чого б це? А от подібне «трохи гірше» , чому ні.
55 років тому зробили Сатану (креслення залишились , залишилось тільки відновити виробництво)
Р-36М ( за класифікацією МО США і НАТО — SS-18 mod 1,2,3 «Satan» (укр. «Сатана») — радянський стратегічний ракетний комплекс третього покоління з важкою двоступеневою рідинною, ампулізованою міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР) 15А14 для розміщення в шахтній пусковій установці (ШПУ) 15П714 підвищеної захищеності типу ОС. Створювався кооперацією промисловості під керівництвом КБ «Південне» (місто Дніпро). Головні конструктори: М. К. Янгель (1969—1971 роки) і В. Ф. Уткін (з 1971). Система управління розроблена харківським науково-виробничим об'єднанням «Електроприлад» (нині — «Хартрон»). Головний конструктор системи управління — В. О. Уралов.
antichamber написав:55 років тому зробили Сатану (креслення залишились , залишилось тільки відновити виробництво)
Спробуйте знайти запчастини до авто 55 річної давності... Так це масове виробництво як мінімум десятки тисяч в місяць.... Тому креслення для виробу 55 річної давності-легше викинути і замість спроби повторити Сатану - зробити тисячу маленьких Нептунів...
jump написав:Північна Корея за останні 20 місяців передала Росії щонайменше 4 мільйони артилерійських снарядів, які активно використовуються у війні проти України.
Ви оптиміст - чи песиміст? Якщо песиміст -то це погано Якщо оптиміст то згадаєте в 2022-2023 - москалі в кореї снаряди не брали, США і ЄС вирбництво по чайній ложці і москалі мали 5 кратне перевищення над нами... Останніх 20 місяців - москалі взяли 4 млн снарядів, а по пострілам на фронті у нас майже паритет... А що ж тоді буде завтра, коли в кореї закінчаться, а в ЄС розкочегаряться?
Українців немає у списку 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time
Категорію «Лідери» очолив прем'єр Британії Стармер. Також до неї входять: • Дональд Трамп; • віцепрезидент Джей Ді Венс; • міністр охорони здоров'я Роберт Кеннеді-молодший; • керівник Департаменту ефективності Ілон Маск; • майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц; • новий лідер Сирії Ахмед аль-Шараа; • президент Мексики Клаудія Шейнбаум.
Минулого року єдиним українцем у списку був глава ОП Єрмак.
BIGor написав:Hotab Хотаб, бачу закохались в мене, постійно згадуєте. Я вже від деяких форумчан чув, що вони збирають на мене всю інформацію, вивчають все що я пишу, збирають і аналізують всі мої пости. Коли здоровий розовощокий дядько Хотаб 40-ка років витрачає купу свого вільного часу щоб зібрати і вивчити всі цитати якогось Бігора - стає цікаво, діагнози не буду розставляти, не лікар. А тепер питання: як можна Шамана, Песикота чи Прохожего загнати в окоп? Є якісь дієві методи?
якщо виникне проблема посиленої мобілізації - то відомо, де я працюю, де живу, дані оновлені. тікати за хабар за кордон - не збираюся. це мало сенс робити ще весною 2022...
й окоп - це твоя перспектива BIGor. а я офіцер, маю ВОС - тому доведеться згадувати, точніше вчити по-новому, відповідні навички...
В ISW нагадують, що Путін озвучував такі вимоги до майбутнього припинення вогню та мирних переговорів, зокрема і в ультиматумі 14 червня 2024 року, за день до ініційованого Україною Саміту миру у Швейцарії: - щоб українські війська «повністю вийшли» навіть з досі підконтрольних Україні територій у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, і лише після цього Росія готова почати переговори з Україною, - щоб Україна офіційно відмовилася від своєї конституційно закріпленої цілі щодо вступу до НАТО та від своїх прагнень приєднатися до будь-яких безпекових блоків, - від міжнародної спільноти — визнати чотири незаконно анексовані та окуповані області України частиною Росії; - скасувати всі санкції Заходу проти Росії; - демілітаризація України; - «денацифікація» України.
про визнання окупованих територій - теж писав, й знову дехто казав, ні, цього не буде
Фактично ж російські чиновники, включаючи Путіна, формулюють свою головну вимогу до Заходу — визнати незаконну анексію Росією окупованої частини України та змусити Україну поступитися не лише територією, але й своїм майбутнім суверенітетом і здатністю захищатися.
я вже мовчу, що насправді Раша зазіхає ще на чотири області.