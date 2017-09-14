RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13592135931359413595>
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 19:23

  Hotab написав:ЛАД

Если это будет на основе "Бук", то это и будет примерно "Бук".


Коли був Бук, технології були зовсім інші. Приймачі були на лампах по 100+ кг моноблок . І це авіаційні. А наземні мабуть сотні кг.
В руках українців побували найновіші розробки світових виробників зброї. Спеціалісти пройшли навчання за кордоном, де мали доступ до бібліотек. Ясно що щось супер таємне їм ніхто не показував, але але прогалину в інженерії між Буком і Патріотом в десятки років можна трохи скоротити.
Звичайно про «створити краще ніж є у НАТО» мова йти не може. З чого б це? А от подібне «трохи гірше» , чому ні.


55 років тому зробили Сатану (креслення залишились , залишилось тільки відновити виробництво)
Р-36М ( за класифікацією МО США і НАТО — SS-18 mod 1,2,3 «Satan» (укр. «Сатана») — радянський стратегічний ракетний комплекс третього покоління з важкою двоступеневою рідинною, ампулізованою міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР) 15А14 для розміщення в шахтній пусковій установці (ШПУ) 15П714 підвищеної захищеності типу ОС. Створювався кооперацією промисловості під керівництвом КБ «Південне» (місто Дніпро). Головні конструктори: М. К. Янгель (1969—1971 роки) і В. Ф. Уткін (з 1971). Система управління розроблена харківським науково-виробничим об'єднанням «Електроприлад» (нині — «Хартрон»). Головний конструктор системи управління — В. О. Уралов.
antichamber
 
Повідомлень: 145
З нами з: 21.02.14
Подякував: 97 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 20:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antichamber написав:55 років тому зробили Сатану (креслення залишились , залишилось тільки відновити виробництво)
Спробуйте знайти запчастини до авто 55 річної давності...
Так це масове виробництво як мінімум десятки тисяч в місяць....
Тому
креслення для виробу 55 річної давності-легше викинути і замість спроби повторити Сатану - зробити тисячу маленьких Нептунів...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26094
З нами з: 15.01.09
Подякував: 289 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 20:07

  jump написав:Північна Корея за останні 20 місяців передала Росії щонайменше 4 мільйони артилерійських снарядів, які активно використовуються у війні проти України.
Ви оптиміст - чи песиміст?
Якщо песиміст -то це погано
Якщо оптиміст то згадаєте
в 2022-2023 - москалі в кореї снаряди не брали, США і ЄС вирбництво по чайній ложці і москалі мали 5 кратне перевищення над нами...
Останніх 20 місяців - москалі взяли 4 млн снарядів, а по пострілам на фронті у нас майже паритет...
А що ж тоді буде завтра, коли в кореї закінчаться, а в ЄС розкочегаряться?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26094
З нами з: 15.01.09
Подякував: 289 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 20:30


Нашому сонцесяйному Пн-Кореї та Ірану у списку ворогів не достатньо.
Schmit
 
Повідомлень: 4886
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 21:26

Українців немає у списку 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time

Категорію «Лідери» очолив прем'єр Британії Стармер. Також до неї входять:
• Дональд Трамп;
• віцепрезидент Джей Ді Венс;
• міністр охорони здоров'я Роберт Кеннеді-молодший;
• керівник Департаменту ефективності Ілон Маск;
• майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;
• новий лідер Сирії Ахмед аль-Шараа;
• президент Мексики Клаудія Шейнбаум.

Минулого року єдиним українцем у списку був глава ОП Єрмак.

А найпотужнишый куда делся? :shock:
_hunter
 
Повідомлень: 9564
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 21:29

притулок)

_hunter
В Німеччині на соціалі.
Hotab
 
Повідомлень: 14767
З нами з: 15.02.09
Подякував: 389 раз.
Подякували: 2353 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 22:00

  antichamber написав:...
55 років тому зробили Сатану (креслення залишились , залишилось тільки відновити виробництво)
...

а навіщо нам ракета, якою можна вдарити по США чи Китаю??? й взагалі-то це для стратегічної ядерної зброї...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8604
З нами з: 29.09.19
Подякував: 743 раз.
Подякували: 1603 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 22:03

  ЛАД написав:
  Hotab написав:..........
Але офіційно вважається, що це Шаман всіх заганяє в окоп. Он воно як Міхалич.

Проблема с Шаманом совсем не в том, что он "всіх заганяє в окоп" и, думаю. вы это прекрасно понимаете.
Если бы было так просто, я бы с ним и не подумал спорить.

а в тому, що викриває хибні ідеали, а які так хочеться вірити ЛАДу? :D добре, що хоч не заганяю всіх в окопи - чого ніколи не робив :lol:

тому в чому проблема ЛАДа зі мною, більшість просто не розуміє 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8604
З нами з: 29.09.19
Подякував: 743 раз.
Подякували: 1603 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 22:07

  BIGor написав:Hotab Хотаб, бачу закохались в мене, постійно згадуєте. Я вже від деяких форумчан чув, що вони збирають на мене всю інформацію, вивчають все що я пишу, збирають і аналізують всі мої пости. Коли здоровий розовощокий дядько Хотаб 40-ка років витрачає купу свого вільного часу щоб зібрати і вивчити всі цитати якогось Бігора - стає цікаво, діагнози не буду розставляти, не лікар. А тепер питання: як можна Шамана, Песикота чи Прохожего загнати в окоп? Є якісь дієві методи?

якщо виникне проблема посиленої мобілізації - то відомо, де я працюю, де живу, дані оновлені. тікати за хабар за кордон - не збираюся. це мало сенс робити ще весною 2022...

й окоп - це твоя перспектива BIGor. а я офіцер, маю ВОС - тому доведеться згадувати, точніше вчити по-новому, відповідні навички...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8604
З нами з: 29.09.19
Подякував: 743 раз.
Подякували: 1603 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Сер 16 кві, 2025 22:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

тут дехто не бачить, чого від нас вимагає Раша. а аналітики ISW - бачать
Ультиматуми Наришкіна й Лаврова. Чого насправді вимагає Кремль у «мирних» переговорах і як зазіхає на весь схід і південь України — ISW
В ISW нагадують, що Путін озвучував такі вимоги до майбутнього припинення вогню та мирних переговорів, зокрема і в ультиматумі 14 червня 2024 року, за день до ініційованого Україною Саміту миру у Швейцарії:
- щоб українські війська «повністю вийшли» навіть з досі підконтрольних Україні територій у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях, і лише після цього Росія готова почати переговори з Україною,
- щоб Україна офіційно відмовилася від своєї конституційно закріпленої цілі щодо вступу до НАТО та від своїх прагнень приєднатися до будь-яких безпекових блоків,
- від міжнародної спільноти — визнати чотири незаконно анексовані та окуповані області України частиною Росії;
- скасувати всі санкції Заходу проти Росії;
- демілітаризація України;
- «денацифікація» України.

про визнання окупованих територій - теж писав, й знову дехто казав, ні, цього не буде
Фактично ж російські чиновники, включаючи Путіна, формулюють свою головну вимогу до Заходу — визнати незаконну анексію Росією окупованої частини України та змусити Україну поступитися не лише територією, але й своїм майбутнім суверенітетом і здатністю захищатися.

я вже мовчу, що насправді Раша зазіхає ще на чотири області.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8604
З нами з: 29.09.19
Подякував: 743 раз.
Подякували: 1603 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
  #<1 ... 13592135931359413595>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 94117
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 269479
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 920533
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3313)
17.04.2025 02:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.