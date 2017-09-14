Если это будет на основе "Бук", то это и будет примерно "Бук".
Коли був Бук, технології були зовсім інші. Приймачі були на лампах по 100+ кг моноблок . І це авіаційні. А наземні мабуть сотні кг. В руках українців побували найновіші розробки світових виробників зброї. Спеціалісти пройшли навчання за кордоном, де мали доступ до бібліотек. Ясно що щось супер таємне їм ніхто не показував, але але прогалину в інженерії між Буком і Патріотом в десятки років можна трохи скоротити. Звичайно про «створити краще ніж є у НАТО» мова йти не може. З чого б це? А от подібне «трохи гірше» , чому ні.
Я не отрицаю возможность создания Украиной собственных комплексов ПВО и понимаю, что сегодня элементная база будет совсем другая. Но если "на основе "Бук". то выйдет что-то близкое к "Бук" на новой элементной базе. Хотя, по-видимому, с лучшими характеристиками. Но когда говорится: "вдвічі потужнішим за Patriot"...
antichamber написав:................ 55 років тому зробили Сатану (креслення залишились , залишилось тільки відновити виробництво)
Р-36М ( за класифікацією МО США і НАТО — SS-18 mod 1,2,3 «Satan» (укр. «Сатана») — радянський стратегічний ракетний комплекс третього покоління з важкою двоступеневою рідинною, ампулізованою міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР) 15А14 для розміщення в шахтній пусковій установці (ШПУ) 15П714 підвищеної захищеності типу ОС. Створювався кооперацією промисловості під керівництвом КБ «Південне» (місто Дніпро). Головні конструктори: М. К. Янгель (1969—1971 роки) і В. Ф. Уткін (з 1971). Система управління розроблена харківським науково-виробничим об'єднанням «Електроприлад» (нині — «Хартрон»). Головний конструктор системи управління — В. О. Уралов.
Всё верно. Но:
В производстве участвовали: ПО Южмаш, НПО Хартрон (СУ), Павлоградский МЗ[укр.][4], ГОЗ (КП)[3], Юргинский МЗ, ПО Баррикады (амортизация в ШПУ)[26], КБ химавтоматики (ЖРД), КЗКТ (МАЗы)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-36%D0%9C. Не уверен, что сегодня мы можем сделать топливо для этой ракеты, если даже оно производилось в Павлограде. Вряд ли сегодня можно сделать БЦВМ - уже, наверное, нет той элементной базы.
Разработчик системы управления (включая БЦВМ) — НПО Электроприборостроения (Конструкторское бюро электроприборостроения «Хартрон», КБЭ, ныне ОАО «Хартрон», город Харьков), производитель — опытный завод НПО «Хартрон[2]»
"Хартрон", вроде, существует, но ... не буду о подробностях. А людей, которые занимались этими разработками уже практически не осталось. О сегодняшнем Южмаше ничего сказать не могу, но тоже не уверен в его нынешних возможностях. А креслення это ещё не всё.
Зеленський створив військові адміністрації в Маріуполі й інших населених пунктах Донецької області 16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення 10 військових адміністрацій у Донецькій області.
Нащо вони потрібні ці адміністрації, якщо ми не контролюємо ті населені пункти? Може, ці зусилля зосередити на фронті?
antichamber написав:55 років тому зробили Сатану (креслення залишились , залишилось тільки відновити виробництво)
Спробуйте знайти запчастини до авто 55 річної давності... Так це масове виробництво як мінімум десятки тисяч в місяць.... Тому креслення для виробу 55 річної давності-легше викинути і замість спроби повторити Сатану - зробити тисячу маленьких Нептунів...
Что касается Сатаны, вы абсолютно правы. Но "тисяча маленьких Нептунів" не заменяют одну Сатану. И эту тысячу ещё надо сделать. Это не тысяча гвоздей.
У листопаді минулого року стало відомо, що український ОПК виробив більш як сто одиниць ракетного озброєння впродовж 2024 року.
И дальность - начальный вариант был, вроде, до 280 км. Сейчас, вроде,
Українська ракета “Нептун” тепер має дальність у 1000 кілометрів, повідомив президент України Володимир Зеленський, посилаючись на доповідь головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.
ЛАД Если то, что меня, и возможно вас, учили в вузе допиливать, не делают в промышленных масштабах, то значит это кому нибудь нужно. Даже опустив тот момент что нормальная КР стоит от 3млн., а хорошая все 6-7. Кстати первые Томагавки с точностью пару метров полетели в цель ещё при Рейгане по Бейруту.
jump написав:Північна Корея за останні 20 місяців передала Росії щонайменше 4 мільйони артилерійських снарядів, які активно використовуються у війні проти України.
Ви оптиміст - чи песиміст? Якщо песиміст -то це погано Якщо оптиміст то згадаєте в 2022-2023 - москалі в кореї снаряди не брали, США і ЄС вирбництво по чайній ложці і москалі мали 5 кратне перевищення над нами... Останніх 20 місяців - москалі взяли 4 млн снарядів, а по пострілам на фронті у нас майже паритет... А що ж тоді буде завтра, коли в кореї закінчаться, а в ЄС розкочегаряться?
реаліст
У статті не зазначено допомогу комуняки солдатами, завдяки участі яких (частково) і було витіснено ЗСУ з курщини.
+є допомога (шалена) від китайців/іранців.
гейропа не розкочегариться... буде робити вигляд або ж кочегаритиме через роки. розрізненість думок, неповороткість, жахлива бюрократія, імпотентність у прийнятті швидких та цілеспрямованих рішень.
часи змінились, можливо на даний час удосконали ударні дрони-камікадзе на протязі 3-6 місяці і виробити їх 4-5млн, замість -1 одиниці Сатани (інвестиції мабуть сорозмірні?)
про Сатану я написав, щоб нагадати деяким яким потужним військово-інженерним потенціалом володіла УССР. Гадаю, що мізки у молодих інженерів працюють чудово, треба ставити завдання від МО (поки це ініціатива самих винахідник, які зробивши дрон, потім намагаються його "продати МО"