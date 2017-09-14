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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13593135941359513596>
Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 02:32

  Hotab написав:ЛАД

Если это будет на основе "Бук", то это и будет примерно "Бук".


Коли був Бук, технології були зовсім інші. Приймачі були на лампах по 100+ кг моноблок . І це авіаційні. А наземні мабуть сотні кг.
В руках українців побували найновіші розробки світових виробників зброї. Спеціалісти пройшли навчання за кордоном, де мали доступ до бібліотек. Ясно що щось супер таємне їм ніхто не показував, але але прогалину в інженерії між Буком і Патріотом в десятки років можна трохи скоротити.
Звичайно про «створити краще ніж є у НАТО» мова йти не може. З чого б це? А от подібне «трохи гірше» , чому ні.

Я не отрицаю возможность создания Украиной собственных комплексов ПВО и понимаю, что сегодня элементная база будет совсем другая. Но если "на основе "Бук". то выйдет что-то близкое к "Бук" на новой элементной базе. Хотя, по-видимому, с лучшими характеристиками. Но когда говорится: "вдвічі потужнішим за Patriot"...
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 02:55

  antichamber написав:................
55 років тому зробили Сатану (креслення залишились , залишилось тільки відновити виробництво)
Р-36М ( за класифікацією МО США і НАТО — SS-18 mod 1,2,3 «Satan» (укр. «Сатана») — радянський стратегічний ракетний комплекс третього покоління з важкою двоступеневою рідинною, ампулізованою міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР) 15А14 для розміщення в шахтній пусковій установці (ШПУ) 15П714 підвищеної захищеності типу ОС. Створювався кооперацією промисловості під керівництвом КБ «Південне» (місто Дніпро). Головні конструктори: М. К. Янгель (1969—1971 роки) і В. Ф. Уткін (з 1971). Система управління розроблена харківським науково-виробничим об'єднанням «Електроприлад» (нині — «Хартрон»). Головний конструктор системи управління — В. О. Уралов.

Всё верно.
Но:
В производстве участвовали: ПО Южмаш, НПО Хартрон (СУ), Павлоградский МЗ[укр.][4], ГОЗ (КП)[3], Юргинский МЗ, ПО Баррикады (амортизация в ШПУ)[26], КБ химавтоматики (ЖРД), КЗКТ (МАЗы)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-36%D0%9C.
Не уверен, что сегодня мы можем сделать топливо для этой ракеты, если даже оно производилось в Павлограде. Вряд ли сегодня можно сделать БЦВМ - уже, наверное, нет той элементной базы.
Разработчик системы управления (включая БЦВМ) — НПО Электроприборостроения (Конструкторское бюро электроприборостроения «Хартрон», КБЭ, ныне ОАО «Хартрон», город Харьков), производитель — опытный завод НПО «Хартрон[2]»
"Хартрон", вроде, существует, но ... не буду о подробностях.
А людей, которые занимались этими разработками уже практически не осталось.
О сегодняшнем Южмаше ничего сказать не могу, но тоже не уверен в его нынешних возможностях. А креслення это ещё не всё.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 03:19

Зеленський створив військові адміністрації в Маріуполі й інших населених пунктах Донецької області
16 квітня президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення 10 військових адміністрацій у Донецькій області.

Нащо вони потрібні ці адміністрації, якщо ми не контролюємо ті населені пункти? Може, ці зусилля зосередити на фронті?
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 03:20

  budivelnik написав:
  antichamber написав:55 років тому зробили Сатану (креслення залишились , залишилось тільки відновити виробництво)
Спробуйте знайти запчастини до авто 55 річної давності...
Так це масове виробництво як мінімум десятки тисяч в місяць....
Тому
креслення для виробу 55 річної давності-легше викинути і замість спроби повторити Сатану - зробити тисячу маленьких Нептунів...

Что касается Сатаны, вы абсолютно правы.
Но "тисяча маленьких Нептунів" не заменяют одну Сатану.
И эту тысячу ещё надо сделать. Это не тысяча гвоздей.
У листопаді минулого року стало відомо, що український ОПК виробив більш як сто одиниць ракетного озброєння впродовж 2024 року.

И дальность - начальный вариант был, вроде, до 280 км.
Сейчас, вроде,
Українська ракета “Нептун” тепер має дальність у 1000 кілометрів, повідомив президент України Володимир Зеленський, посилаючись на доповідь головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.
Обе цитаты отсюда: https://lb.ua/society/2025/03/15/665804_nova_raketa_dovgiy_neptun_maie.html#. Статья от "15 березня 2025".
Так ли это, не знаю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 06:20

ЛАД
Если то, что меня, и возможно вас, учили в вузе допиливать, не делают в промышленных масштабах, то значит это кому нибудь нужно.
Даже опустив тот момент что нормальная КР стоит от 3млн., а хорошая все 6-7.
Кстати первые Томагавки с точностью пару метров полетели в цель ещё при Рейгане по Бейруту.
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 07:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росіяни атакували Дніпро дронами: є загиблі та 16 поранених, зокрема троє дітей
Суспільне писало, що у Дніпрі пролунала серія вибухів. Кореспонденти повідомили про перебої зі світлом у деяких районах обласного центру.

Згодом Лисак уточнив, що пошкоджено будинки, заклади освіти та культури, а також автомобілі.

"Скоро на ворожих пабліках зʼявиться черговий вкид про "знищення офіцерів НАТО". По факту ж знову терор цивільного населення в Дніпрі", – написав він.


К РПВ и к перемирию ...
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 08:06

  budivelnik написав:
  jump написав:Північна Корея за останні 20 місяців передала Росії щонайменше 4 мільйони артилерійських снарядів, які активно використовуються у війні проти України.
Ви оптиміст - чи песиміст?
Якщо песиміст -то це погано
Якщо оптиміст то згадаєте
в 2022-2023 - москалі в кореї снаряди не брали, США і ЄС вирбництво по чайній ложці і москалі мали 5 кратне перевищення над нами...
Останніх 20 місяців - москалі взяли 4 млн снарядів, а по пострілам на фронті у нас майже паритет...
А що ж тоді буде завтра, коли в кореї закінчаться, а в ЄС розкочегаряться?


реаліст

У статті не зазначено допомогу комуняки солдатами, завдяки участі яких (частково) і було витіснено ЗСУ з курщини.

+є допомога (шалена) від китайців/іранців.

гейропа не розкочегариться...
буде робити вигляд або ж кочегаритиме через роки.
розрізненість думок, неповороткість, жахлива бюрократія, імпотентність у прийнятті швидких та цілеспрямованих рішень.
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 08:59

  Shaman написав:
  antichamber написав:...
55 років тому зробили Сатану (креслення залишились , залишилось тільки відновити виробництво)
...

а навіщо нам ракета, якою можна вдарити по США чи Китаю??? й взагалі-то це для стратегічної ядерної зброї...


продавати китаю в обмін за снаряди 155мм :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 09:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А креслення это ещё не всё.


часи змінились, можливо на даний час удосконали ударні дрони-камікадзе на протязі
3-6 місяці і виробити їх 4-5млн, замість -1 одиниці Сатани (інвестиції мабуть сорозмірні?)

про Сатану я написав, щоб нагадати деяким яким потужним військово-інженерним потенціалом володіла УССР. Гадаю, що мізки у молодих інженерів працюють чудово, треба
ставити завдання від МО (поки це ініціатива самих винахідник, які зробивши дрон, потім намагаються його "продати МО"
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 09:37

Наша постоянная рубрика «Кстати…»

Из редакционной почты :


  барабашов нам написав:ЛАД

Кстати первые Томагавки с точностью пару метров полетели в цель ещё при Рейгане по Бейруту.






Президентство Рональда Рейгана началось 20 января 1981 года, когда прошла его инаугурация как 40-го президента США, и закончилось 20 января 1989 года.






Перше бойове застосування ракет відбулося 1991 у війні в Перській затоці в період операції «Буря в пустелі» (англ. Desert Storm). ВМС США застосували 297 ракет.

Hotab
 
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