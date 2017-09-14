RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13593135941359513596
Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 10:30

  барабашов написав:ЛАД
Если то, что меня, и возможно вас, учили в вузе допиливать, не делают в промышленных масштабах, то значит это кому нибудь нужно.
Даже опустив тот момент что нормальная КР стоит от 3млн., а хорошая все 6-7.
Кстати первые Томагавки с точностью пару метров полетели в цель ещё при Рейгане по Бейруту.
Учили.
Но ни вас, ни меня не учили уничтожать заводы.
Но можно я не буду перечислять, сколько заводов в Харькове прекратили свой существование?

antichamber
Гадаю, що мізки у молодих інженерів працюють чудово, треба
ставити завдання від МО (поки це ініціатива самих винахідник, які зробивши дрон, потім намагаються його "продати МО"
Можно я не буду напоминать, сколько молодых учёных и инженеров уехали на Запад? И сколько пошли в продавцы вместо завода?
И одно дело, когда молодой инженер приходит в опытный коллектив, а другое, когда он приходит в коллектив. где уже не осталось опытных разработчиков и даже оставшиеся занимаются вместо разработки системы управления Сатаной, системой управления кондиционерами в поезде. И он тоже.

И не буду напоминать сколько лет на этом форуме мне доказывали, что все эти заводы были давно устаревшими и их надо было уничтожить?
Уничтожили, но новые не построили.
И опять же доказывали мне, что они нам не нужны. И моё преклонение перед промышленностью это прошлый (или позапрошлый?) век и вообще проявление сталинизма.

И производство (а, практически, сборка) дронов даже в больших количествах несколько проще, чем производство Нептунов и, тем более, Сатаны.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34047
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5306 раз.
Подякували: 4835 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 10:50

  Hotab написав:.........
Перше бойове застосування ракет відбулося 1991 у війні в Перській затоці в період операції «Буря в пустелі» (англ. Desert Storm). ВМС США застосували 297 ракет.
Вы правы.
Но производство началось таки при Рейгане.
Не говоря уж о разработке и испытаниях, которые состоялись ещё до него.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34047
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5306 раз.
Подякували: 4835 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 11:05

То хтось знає, навіщо нам ще десяток адміністрацій в давно окупованих селах?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22487
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 2366 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 11:17

  ЛАД написав:
  Hotab написав:.........
Перше бойове застосування ракет відбулося 1991 у війні в Перській затоці в період операції «Буря в пустелі» (англ. Desert Storm). ВМС США застосували 297 ракет.
Вы правы.
Но производство началось таки при Рейгане.
Не говоря уж о разработке и испытаниях, которые состоялись ещё до него.

Кто ж спорит…
Хотя и ту часть утверждения , где «с точностью 2м» тоже можно оспорить (ведь в эпоху рейгана GPS наведение только начинали внедрять, а телевизионное только выходило на совершенные образцы) , и сейчас после всех «блоков» (обновлений) заявлено 5м точность, (что уж говорить о 40 лет назад) , но и без макания во все это и так нормально будет для днепропетровского ночного писателя-фантаста, автора «бейрутских историй»
Hotab
 
Повідомлень: 14767
З нами з: 15.02.09
Подякував: 389 раз.
Подякували: 2353 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
  #<1 ... 13593135941359513596
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 94123
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 269485
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 920546
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13961)
17.04.2025 11:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.