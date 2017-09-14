Учили.барабашов написав:ЛАД
Если то, что меня, и возможно вас, учили в вузе допиливать, не делают в промышленных масштабах, то значит это кому нибудь нужно.
Даже опустив тот момент что нормальная КР стоит от 3млн., а хорошая все 6-7.
Кстати первые Томагавки с точностью пару метров полетели в цель ещё при Рейгане по Бейруту.
Но ни вас, ни меня не учили уничтожать заводы.
Но можно я не буду перечислять, сколько заводов в Харькове прекратили свой существование?
antichamber
Можно я не буду напоминать, сколько молодых учёных и инженеров уехали на Запад? И сколько пошли в продавцы вместо завода?Гадаю, що мізки у молодих інженерів працюють чудово, треба
ставити завдання від МО (поки це ініціатива самих винахідник, які зробивши дрон, потім намагаються його "продати МО"
И одно дело, когда молодой инженер приходит в опытный коллектив, а другое, когда он приходит в коллектив. где уже не осталось опытных разработчиков и даже оставшиеся занимаются вместо разработки системы управления Сатаной, системой управления кондиционерами в поезде. И он тоже.
И не буду напоминать сколько лет на этом форуме мне доказывали, что все эти заводы были давно устаревшими и их надо было уничтожить?
Уничтожили, но новые не построили.
И опять же доказывали мне, что они нам не нужны. И моё преклонение перед промышленностью это прошлый (или позапрошлый?) век и вообще проявление сталинизма.
И производство (а, практически, сборка) дронов даже в больших количествах несколько проще, чем производство Нептунов и, тем более, Сатаны.