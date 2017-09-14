Додано: Чет 17 кві, 2025 10:30

барабашов написав: ЛАД

Если то, что меня, и возможно вас, учили в вузе допиливать, не делают в промышленных масштабах, то значит это кому нибудь нужно.

Даже опустив тот момент что нормальная КР стоит от 3млн., а хорошая все 6-7.

Кстати первые Томагавки с точностью пару метров полетели в цель ещё при Рейгане по Бейруту. Если то, что меня, и возможно вас, учили в вузе допиливать, не делают в промышленных масштабах, то значит это кому нибудь нужно.Даже опустив тот момент что нормальная КР стоит от 3млн., а хорошая все 6-7.Кстати первые Томагавки с точностью пару метров полетели в цель ещё при Рейгане по Бейруту.

Гадаю, що мізки у молодих інженерів працюють чудово, треба

ставити завдання від МО (поки це ініціатива самих винахідник, які зробивши дрон, потім намагаються його "продати МО"

Учили.Но ни вас, ни меня не учили уничтожать заводы.Но можно я не буду перечислять, сколько заводов в Харькове прекратили свой существование?Можно я не буду напоминать, сколько молодых учёных и инженеров уехали на Запад? И сколько пошли в продавцы вместо завода?И одно дело, когда молодой инженер приходит в опытный коллектив, а другое, когда он приходит в коллектив. где уже не осталось опытных разработчиков и даже оставшиеся занимаются вместо разработки системы управления Сатаной, системой управления кондиционерами в поезде. И он тоже.И не буду напоминать сколько лет на этом форуме мне доказывали, что все эти заводы были давно устаревшими и их надо было уничтожить?Уничтожили, но новые не построили.И опять же доказывали мне, что они нам не нужны. И моё преклонение перед промышленностью это прошлый (или позапрошлый?) век и вообще проявление сталинизма.И производство (а, практически, сборка) дронов даже в больших количествах несколько проще, чем производство Нептунов и, тем более, Сатаны.