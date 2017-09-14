барабашов написав:ЛАД Если то, что меня, и возможно вас, учили в вузе допиливать, не делают в промышленных масштабах, то значит это кому нибудь нужно. Даже опустив тот момент что нормальная КР стоит от 3млн., а хорошая все 6-7. Кстати первые Томагавки с точностью пару метров полетели в цель ещё при Рейгане по Бейруту.
Учили. Но ни вас, ни меня не учили уничтожать заводы. Но можно я не буду перечислять, сколько заводов в Харькове прекратили свой существование?
antichamber
Гадаю, що мізки у молодих інженерів працюють чудово, треба ставити завдання від МО (поки це ініціатива самих винахідник, які зробивши дрон, потім намагаються його "продати МО"
Можно я не буду напоминать, сколько молодых учёных и инженеров уехали на Запад? И сколько пошли в продавцы вместо завода? И одно дело, когда молодой инженер приходит в опытный коллектив, а другое, когда он приходит в коллектив. где уже не осталось опытных разработчиков и даже оставшиеся занимаются вместо разработки системы управления Сатаной, системой управления кондиционерами в поезде. И он тоже.
И не буду напоминать сколько лет на этом форуме мне доказывали, что все эти заводы были давно устаревшими и их надо было уничтожить? Уничтожили, но новые не построили. И опять же доказывали мне, что они нам не нужны. И моё преклонение перед промышленностью это прошлый (или позапрошлый?) век и вообще проявление сталинизма.
И производство (а, практически, сборка) дронов даже в больших количествах несколько проще, чем производство Нептунов и, тем более, Сатаны.
Перше бойове застосування ракет відбулося 1991 у війні в Перській затоці в період операції «Буря в пустелі» (англ. Desert Storm). ВМС США застосували 297 ракет.
Вы правы. Но производство началось таки при Рейгане. Не говоря уж о разработке и испытаниях, которые состоялись ещё до него.
Кто ж спорит… Хотя и ту часть утверждения , где «с точностью 2м» тоже можно оспорить (ведь в эпоху рейгана GPS наведение только начинали внедрять, а телевизионное только выходило на совершенные образцы) , и сейчас после всех «блоков» (обновлений) заявлено 5м точность, (что уж говорить о 40 лет назад) , но и без макания во все это и так нормально будет для днепропетровского ночного писателя-фантаста, автора «бейрутских историй»
Суспільне писало, що у Дніпрі пролунала серія вибухів. Кореспонденти повідомили про перебої зі світлом у деяких районах обласного центру.
Згодом Лисак уточнив, що пошкоджено будинки, заклади освіти та культури, а також автомобілі.
"Скоро на ворожих пабліках зʼявиться черговий вкид про "знищення офіцерів НАТО". По факту ж знову терор цивільного населення в Дніпрі", – написав він.
К РПВ и к перемирию ...
Тупо дронопад по центральной части города, где фактически до полуночи шляются толпы подростков. Ещё есть попадания в студенческий городок, где сосердоточены общежития. Хорошо досталось мед.академии. фашисты пишут это месть за удары Курску, которые были местью за удары по Сумам, которые были....вообщем цепочка до 2014 года прослеживается.
Суспільне писало, що у Дніпрі пролунала серія вибухів. Кореспонденти повідомили про перебої зі світлом у деяких районах обласного центру.
Згодом Лисак уточнив, що пошкоджено будинки, заклади освіти та культури, а також автомобілі.
"Скоро на ворожих пабліках зʼявиться черговий вкид про "знищення офіцерів НАТО". По факту ж знову терор цивільного населення в Дніпрі", – написав він.
К РПВ и к перемирию ...
Тупо дронопад по центральной части города, где фактически до полуночи шляются толпы подростков. Ещё есть попадания в студенческий городок, где сосердоточены общежития. Хорошо досталось мед.академии. фашисты пишут это месть за удары Курску, которые были местью за удары по Сумам, которые были....вообщем цепочка до 2014 года прослеживается.
Мстя за руйнування міста Ітіль заснованого древнім укром на псевдо Гатило
jump написав:Північна Корея за останні 20 місяців передала Росії щонайменше 4 мільйони артилерійських снарядів, які активно використовуються у війні проти України.
Ви оптиміст - чи песиміст? Якщо песиміст -то це погано Якщо оптиміст то згадаєте в 2022-2023 - москалі в кореї снаряди не брали, США і ЄС вирбництво по чайній ложці і москалі мали 5 кратне перевищення над нами... Останніх 20 місяців - москалі взяли 4 млн снарядів, а по пострілам на фронті у нас майже паритет... А що ж тоді буде завтра, коли в кореї закінчаться, а в ЄС розкочегаряться?
реаліст У статті не зазначено допомогу комуняки солдатами, завдяки участі яких (частково) і було витіснено ЗСУ з курщини. +є допомога (шалена) від китайців/іранців. гейропа не розкочегариться... буде робити вигляд або ж кочегаритиме через роки. розрізненість думок, неповороткість, жахлива бюрократія, імпотентність у прийнятті швидких та цілеспрямованих рішень.
Реаліст -це той хто бачить РЕАЛЬНІ події А що у нас в реалі?По діпстейту _________________________окупували_______відбили____залишилось___окупували в місяць 22-02___31-12-2022 рік __-89700км2________17000км2___62700км2____________6 270км2 ________31-12-2023 рік___-62700км2__________380км2___62327км2__відбивали по 30км2 ________31-12-2024 рік___-62327км2__втратили1623км2__63950км2_____________162км2 ________17-04-2025 рік___-63950км2__втратили484км2___64434км2_____________136км2
Виходить що ви не реаліст-а панікер Бо виявляється що нам помагають гірше ніж педераційникам, але ми щороку зменшуємо різницю між їх силою і нашою , яка виражається в зменшенні наших територіальних втрат.