Додано: Чет 17 кві, 2025 17:34

ЛАД написав: budivelnik написав: ЛАД написав: И не буду напоминать сколько лет на этом форуме мне доказывали, что все эти заводы были давно устаревшими и их надо было уничтожить?

Уничтожили, но новые не построили. И не буду напоминать сколько лет на этом форуме мне доказывали, что все эти заводы были давно устаревшими и их надо было уничтожить?Уничтожили, но новые не построили. Що по заводам , що по людям - легко змоделювати . яка ситуація краща.

Дано -10 заводів

З них

3 - дотаційні, тобто виготовляють менше ніж споживають ( на 20%)

4 - стандартні , виготовляють стільки ж скільки й споживають

3 - передових, виготовляють більше ніж споживають на 20%



Якщо залишити всі заводи - то розвиток Держави=НУЛЬ(3*(80-100)+4*(100-100)-3*(120-100)=0) ( що зробили те і зїли)

Якщо забрати три дотаційні, то розвиток вже вимальовується

(4*(100-100)+3*(120-100))/7=8,5% розвитку



Додам

Те що НІЧОГО не будувалось нового - брехня.

А як тоді вийшло що зараз ковбаси/машин/м2/телевізорів/шмоток... і так далі на людину більше ніж в совку?

Адже якщо здурі заявити про те що виросла продуктивність - так продуктивність не могла вирости на станках/заводах вкрадених ще у німців...

Продуктивність росте якщо ЗЯВИЛИСЬ кращі заводи/інструменти. Що по заводам , що по людям - легко змоделювати . яка ситуація краща.Дано -10 заводівЗ них3 - дотаційні, тобто виготовляють менше ніж споживають ( на 20%)4 - стандартні , виготовляють стільки ж скільки й споживають3 - передових, виготовляють більше ніж споживають на 20%Якщо залишити всі заводи - то розвиток Держави=НУЛЬ(3*(80-100)+4*(100-100)-3*(120-100)=0) ( що зробили те і зїли)Якщо забрати три дотаційні, то розвиток вже вимальовується(4*(100-100)+3*(120-100))/7=8,5% розвиткуДодамТе що НІЧОГО не будувалось нового - брехня.А як тоді вийшло що зараз ковбаси/машин/м2/телевізорів/шмоток... і так далі на людину більше ніж в совку?Адже якщо здурі заявити про те що виросла продуктивність - так продуктивність не могла вирости на станках/заводах вкрадених ще у німців...Продуктивність росте якщо ЗЯВИЛИСЬ кращі заводи/інструменти. Понимаю, что бесполезно, но всё же.

1. У німців не вкрали, а получили по репарациям. Понимаю, что бесполезно, но всё же.1. У німців не вкрали, а получили по репарациям.

ЛАД написав: 2. Машины, ТВ - чистый импорт.

Шмотки - в значительной степени импорт. 2. Машины, ТВ - чистый импорт.Шмотки - в значительной степени импорт.

ЛАД написав: м2 - не буду начинать заново спор, но их строилось намного меньше, чем при "совке". м2 - не буду начинать заново спор, но их строилось намного меньше, чем при "совке".

https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0_%D0%B2%D1%96%D0%B4_28.8.1946_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BF%27%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%A1%D0%A0_%D0%BD%D0%B0_1946%E2%80%931950_%D1%80%D1%80.%C2%BB

Затвердити план відбудови і нового будівництва державного жилого фонду в містах Української РСР на 1946–1950 рр. в розмірі 15.920 тис. кв. метрів жилої площі, в тому числі по місцевих Радах — 1.150 тис. кв. метрів. Всемірно поліпшити якість житлового будівництва.

Передбачити за п'ятиріччя в містах і робітничих селищах відбудову і будівництво індивідуальних жилих будинків коштом населення з допомогою державного кредиту в розмірі 3,3 млн. кв. метрів жилої площі. Затвердити план відбудови і нового будівництва державного жилого фонду в містах Української РСР на 1946–1950 рр. в розмірі 15.920 тис. кв. метрів жилої площі, в тому числі по місцевих Радах — 1.150 тис. кв. метрів. Всемірно поліпшити якість житлового будівництва.Передбачити за п'ятиріччя в містах і робітничих селищах відбудову і будівництво індивідуальних жилих будинків коштом населення з допомогою державного кредиту в розмірі 3,3 млн. кв. метрів жилої площі.

ЛАД написав: Остаётся ковбаса. Тоже, правда, польские сыры уже в такую же цену, как наши (или уже дешевле?). И сало тоже. Остаётся ковбаса. Тоже, правда, польские сыры уже в такую же цену, как наши (или уже дешевле?). И сало тоже.

ЛАД написав: 3. "Кращі" заводи не "З'ЯВИЛИСЯ". Вы правы.

4. Оборонные заводы, можно сказать, все "дотаційні, тобто виготовляють менше ніж споживають". Тоже ликвидировали. Зато "розвиток вже вимальовується" 3. "Кращі" заводи не "З'ЯВИЛИСЯ". Вы правы.4. Оборонные заводы, можно сказать, все "дотаційні, тобто виготовляють менше ніж споживають". Тоже ликвидировали. Зато "розвиток вже вимальовується"

Коли отримали? 80 років тому?Можете назвати виробництво яке буде ефективно функціонувати на протязі 80 років і при цьому щоб в нього вклалось менше 300% вартості за час функціонування.Глобалізацію - ніхто не відмінявТому якщо хочете їсти банани - то не обовязково вирощувати банани.Можете виготовляти те що вмієте(метал,зерно) і отримувати від продажу того що вмієте - гроші на те що хочете.Є брехня.. а є статистикаЯ ж будівельник, а тому сперичатись зі мною в сфері будівництва - це те саме що сперичатись з тобою в сфері комуністичної пропогандиТо як? 41 млн осіб повинен був збудувати по 3,7 млн м2 в рік____0,09м2 на особу(з 1990 по 2025 від 51 до 40 млн осіб( в середньому 45 млн осіб) будували по 10 млн м20,2 м2 на особуТи звичайно здурі почнеш вякати що то після війни...Тоді візьмемо за весь період з 1950 по 1990Було 300 млн м2(7м2 на особу), стало 900 млн м2(17,7м2 на особу)= 600 млн м2 збудували/40років=15 млн м2 БУДУВАЛИ на 10% більшою кількістю населення , при в рази меншій якості забезпечення житломЗа 30 років з 1990 по 2020 рік - збудували 350млн м2 ( за цей самий час вивели з експлуатації близько 100 млн м2, це можна побачити порівнявши два параметра .. введення в експлуатацію в рік і всього житла....Те що змінилась конструкція-середня висота з 2,25-2,50 стала 2,75-3,00 ( це+10+15%), те що приміщення стало ширшим, а тому плита перекриття стала мати товщину в 22 см, замість 14 см як в хрущовках , те що зовнішня стана з 38см збільшилась до 50+утеплення..Тобто м2 ніби й ті самі, а різниця у складності(обємах робіт) в 1,5 рази більше( це те саме що порівнювати таврію і мерседес.. і те і те машина)Те що в тебе не будуть битись числа(було+збудували=стало) - то не забудь , що в совку будували проміжне житло , яке повинно було вивести людей з землянок... тому будували комуналкиПри хрущові будували хрущовки і частково зносячи комуналкипри Україні будували НОРМАЛЬН житло ( середній розмір збудованої персональної квартири за совка-40м2) за України-90м2Ще раз для економічних совків....Якщо тобі продають один товар - то в тебе є грошіА гроші в тебе зявляються тільки у випадку коли ТИ продав свій товар.Ти комуністичний маніпуляторЯ десь писав що треба вбити лада пенсіонера щоб Бюджет України отримав більше грошей - не писавЯ десь писав що треба знищити оборонний завод - не писав..А от різницю між ЕФЕКТИВНИМ заводом і не ефективним- треба розумітиТомуякщо є неефективний завод яким керують лади( такі собі совкові саботажники) і ефективний завод яким керують Патріоти...То краще ладам копняка в дупу, а майно неефективного разом з працівниками передати ефективним.. - тоді зброї буде більше.А просрати тонну нафти і випустити з неї пласмасови горшок - можна, але це в совку було правильно , там нічних горшків не вистарчало і нафти було валом.