ЛАД написав:И не буду напоминать сколько лет на этом форуме мне доказывали, что все эти заводы были давно устаревшими и их надо было уничтожить? Уничтожили, но новые не построили.
Що по заводам , що по людям - легко змоделювати . яка ситуація краща. Дано -10 заводів З них 3 - дотаційні, тобто виготовляють менше ніж споживають ( на 20%) 4 - стандартні , виготовляють стільки ж скільки й споживають 3 - передових, виготовляють більше ніж споживають на 20%
Якщо залишити всі заводи - то розвиток Держави=НУЛЬ(3*(80-100)+4*(100-100)-3*(120-100)=0) ( що зробили те і зїли) Якщо забрати три дотаційні, то розвиток вже вимальовується (4*(100-100)+3*(120-100))/7=8,5% розвитку
Додам Те що НІЧОГО не будувалось нового - брехня. А як тоді вийшло що зараз ковбаси/машин/м2/телевізорів/шмоток... і так далі на людину більше ніж в совку? Адже якщо здурі заявити про те що виросла продуктивність - так продуктивність не могла вирости на станках/заводах вкрадених ще у німців... Продуктивність росте якщо ЗЯВИЛИСЬ кращі заводи/інструменти.
А крылатых рОкет шоб ... по водоканалам и ТЭЦам лаптеногих нема Есть расчёты что мы кушаем колбасу вкуснее чем при МизалСергеиче(точнее вообще шото кушаем) Наверно все проблемы в том что не платит пересичный налогов столько, скоко Арбузовы записали платить шалманам с сигами и бухлом, надо всех 90% акцизом обложить и на выходе ни гривны не ... Вот тогда и заживём!
барабашов написав:А крылатых рОкет шоб ... по водоканалам и ТЭЦам лаптеногих нема Есть расчёты что мы кушаем колбасу вкуснее чем при МизалСергеиче(точнее вообще шото кушаем) Наверно все проблемы в том что не платит пересичный налогов столько, скоко Арбузовы записали платить шалманам с сигами и бухлом, надо всех 90% акцизом обложить и на выходе ни гривны не ... Вот тогда и заживём!
Почему нет? - все есть: просто их на КонтрНаступленьище 3.0 готовят. Или сразу на 4.0?.. 🤔
барабашов написав:А крылатых рОкет шоб ипануть по водоканалам и ТЭЦам лаптеногих нема Есть расчёты что мы кушаем колбасу вкуснее чем при МизалСергеиче(точнее вообще шото кушаем) Наверно все проблемы в том что не платит пересичный налогов столько, скоко Арбузовы записали платить шалманам с сигами и бухлом, надо всех 90% акцизом обложить и на выходе ни гривны не спиZдить. Вот тогда и заживём!
Почему нет? - все есть: просто их на КонтрНаступленьище 3.0 готовят. Или сразу на 4.0?.. 🤔
як у Володарі Перснів коли будем призивати в поміч духів проклятих колаборантів?
Зеленський призначає головою Сумської ВЦА людину сенатора РФ Деркача
Зеленський призначає головою Сумської обласної ВЦА людину сенатора РФ, зрадника Деркача, Олега Григорова, який втік та кинув підлеглих і зброю на початку вторгнення на Луганщині. Таке призначення загрожує безпеці Сумської області.
ЛАД написав:И не буду напоминать сколько лет на этом форуме мне доказывали, что все эти заводы были давно устаревшими и их надо было уничтожить? Уничтожили, но новые не построили.
Що по заводам , що по людям - легко змоделювати . яка ситуація краща. Дано -10 заводів З них 3 - дотаційні, тобто виготовляють менше ніж споживають ( на 20%) 4 - стандартні , виготовляють стільки ж скільки й споживають 3 - передових, виготовляють більше ніж споживають на 20%
Якщо залишити всі заводи - то розвиток Держави=НУЛЬ(3*(80-100)+4*(100-100)-3*(120-100)=0) ( що зробили те і зїли) Якщо забрати три дотаційні, то розвиток вже вимальовується (4*(100-100)+3*(120-100))/7=8,5% розвитку
Додам Те що НІЧОГО не будувалось нового - брехня. А як тоді вийшло що зараз ковбаси/машин/м2/телевізорів/шмоток... і так далі на людину більше ніж в совку? Адже якщо здурі заявити про те що виросла продуктивність - так продуктивність не могла вирости на станках/заводах вкрадених ще у німців... Продуктивність росте якщо ЗЯВИЛИСЬ кращі заводи/інструменти.
Понимаю, что бесполезно, но всё же. 1. У німців не вкрали, а получили по репарациям. 2. Машины, ТВ - чистый импорт. Шмотки - в значительной степени импорт. м2 - не буду начинать заново спор, но их строилось намного меньше, чем при "совке". Остаётся ковбаса. Тоже, правда, польские сыры уже в такую же цену, как наши (или уже дешевле?). И сало тоже. 3. "Кращі" заводи не "З'ЯВИЛИСЯ". Вы правы. 4. Оборонные заводы, можно сказать, все "дотаційні, тобто виготовляють менше ніж споживають". Тоже ликвидировали. Зато "розвиток вже вимальовується"
ЛАД написав:------------------------------ Hotab .........
Перше бойове застосування ракет відбулося 1991 у війні в Перській затоці в період операції «Буря в пустелі» (англ. Desert Storm). ВМС США застосували 297 ракет.
------------------------------- Вы правы. Но производство началось таки при Рейгане. Не говоря уж о разработке и испытаниях, которые состоялись ещё до него.
Кто ж спорит… Хотя и ту часть утверждения , где «с точностью 2м» тоже можно оспорить (ведь в эпоху рейгана GPS наведение только начинали внедрять, а телевизионное только выходило на совершенные образцы) , и сейчас после всех «блоков» (обновлений) заявлено 5м точность, (что уж говорить о 40 лет назад) , но и без макания во все это и так нормально будет для днепропетровского ночного писателя-фантаста, автора «бейрутских историй»
Эту часть оспорить точно легче. И совершенно справедливо. Наведение их осуществлялось инерциальной навигационной аппаратурой.Для этого нужна была точная картография и надёжные ориентиры на местности. На территории "вероятноого пртивника (СССР) точной картографии не было. И ориентиры на местности тоже были не везде из-за обширных равнин. Испытания в США проводились в горной местности.
ЛАД написав:И не буду напоминать сколько лет на этом форуме мне доказывали, что все эти заводы были давно устаревшими и их надо было уничтожить? Уничтожили, но новые не построили.
Що по заводам , що по людям - легко змоделювати . яка ситуація краща. Дано -10 заводів З них 3 - дотаційні, тобто виготовляють менше ніж споживають ( на 20%) 4 - стандартні , виготовляють стільки ж скільки й споживають 3 - передових, виготовляють більше ніж споживають на 20%
Якщо залишити всі заводи - то розвиток Держави=НУЛЬ(3*(80-100)+4*(100-100)-3*(120-100)=0) ( що зробили те і зїли) Якщо забрати три дотаційні, то розвиток вже вимальовується (4*(100-100)+3*(120-100))/7=8,5% розвитку
Додам Те що НІЧОГО не будувалось нового - брехня. А як тоді вийшло що зараз ковбаси/машин/м2/телевізорів/шмоток... і так далі на людину більше ніж в совку? Адже якщо здурі заявити про те що виросла продуктивність - так продуктивність не могла вирости на станках/заводах вкрадених ще у німців... Продуктивність росте якщо ЗЯВИЛИСЬ кращі заводи/інструменти.
Понимаю, что бесполезно, но всё же. 1. У німців не вкрали, а получили по репарациям.
Коли отримали? 80 років тому? Можете назвати виробництво яке буде ефективно функціонувати на протязі 80 років і при цьому щоб в нього вклалось менше 300% вартості за час функціонування.
ЛАД написав:2. Машины, ТВ - чистый импорт. Шмотки - в значительной степени импорт.
Глобалізацію - ніхто не відміняв Тому якщо хочете їсти банани - то не обовязково вирощувати банани. Можете виготовляти те що вмієте(метал,зерно) і отримувати від продажу того що вмієте - гроші на те що хочете.
ЛАД написав:м2 - не буду начинать заново спор, но их строилось намного меньше, чем при "совке".
Є брехня.. а є статистика Я ж будівельник, а тому сперичатись зі мною в сфері будівництва - це те саме що сперичатись з тобою в сфері комуністичної пропоганди
То як? 41 млн осіб повинен був збудувати по 3,7 млн м2 в рік____0,09м2 на особу (з 1990 по 2025 від 51 до 40 млн осіб( в середньому 45 млн осіб) будували по 10 млн м2 0,2 м2 на особу Ти звичайно здурі почнеш вякати що то після війни... Тоді візьмемо за весь період з 1950 по 1990 Було 300 млн м2(7м2 на особу), стало 900 млн м2(17,7м2 на особу)= 600 млн м2 збудували/40років=15 млн м2 БУДУВАЛИ на 10% більшою кількістю населення , при в рази меншій якості забезпечення житлом За 30 років з 1990 по 2020 рік - збудували 350млн м2 ( за цей самий час вивели з експлуатації близько 100 млн м2, це можна побачити порівнявши два параметра .. введення в експлуатацію в рік і всього житла.... Те що змінилась конструкція-середня висота з 2,25-2,50 стала 2,75-3,00 ( це+10+15%), те що приміщення стало ширшим, а тому плита перекриття стала мати товщину в 22 см, замість 14 см як в хрущовках , те що зовнішня стана з 38см збільшилась до 50+утеплення.. Тобто м2 ніби й ті самі, а різниця у складності(обємах робіт) в 1,5 рази більше( це те саме що порівнювати таврію і мерседес.. і те і те машина) Те що в тебе не будуть битись числа(було+збудували=стало) - то не забудь , що в совку будували проміжне житло , яке повинно було вивести людей з землянок... тому будували комуналки При хрущові будували хрущовки і частково зносячи комуналки при Україні будували НОРМАЛЬН житло ( середній розмір збудованої персональної квартири за совка-40м2) за України-90м2
ЛАД написав:Остаётся ковбаса. Тоже, правда, польские сыры уже в такую же цену, как наши (или уже дешевле?). И сало тоже.
Ще раз для економічних совків.... Якщо тобі продають один товар - то в тебе є гроші А гроші в тебе зявляються тільки у випадку коли ТИ продав свій товар.
ЛАД написав:3. "Кращі" заводи не "З'ЯВИЛИСЯ". Вы правы. 4. Оборонные заводы, можно сказать, все "дотаційні, тобто виготовляють менше ніж споживають". Тоже ликвидировали. Зато "розвиток вже вимальовується"
Ти комуністичний маніпулятор Я десь писав що треба вбити лада пенсіонера щоб Бюджет України отримав більше грошей - не писав Я десь писав що треба знищити оборонний завод - не писав..
А от різницю між ЕФЕКТИВНИМ заводом і не ефективним- треба розуміти Тому якщо є неефективний завод яким керують лади( такі собі совкові саботажники) і ефективний завод яким керують Патріоти... То краще ладам копняка в дупу, а майно неефективного разом з працівниками передати ефективним.. - тоді зброї буде більше.
А просрати тонну нафти і випустити з неї пласмасови горшок - можна, але це в совку було правильно , там нічних горшків не вистарчало і нафти було валом.
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 17 кві, 2025 18:01, всього редагувалось 2 разів.
jump написав: Північна Корея за останні 20 місяців передала Росії щонайменше 4 мільйони артилерійських снарядів, які активно використовуються у війні проти України. Розслідування Reuters підтверджує: постачання відбуваються масово й системно – морськими та залізничними маршрутами, що суттєво зміцнило військові можливості російської армії.
Окрім артилерійських снарядів, Північна Корея також передала Росії реактивні системи залпового вогню, самохідні артилерійські установки та балістичні ракети.
У щоденних звітах російських артилерійських підрозділів, які проаналізувало Reuters, до 100% боєприпасів, що використовувалися в окремі дні, були північнокорейського походження. В інших випадках цей показник сягав 75%.
Дослівно: "Минулого літа підрозділ на південно-східному Запорізькому фронті повідомив, що майже 50% снарядів, випущених його гаубицями Д-20, були північнокорейськими 152-мм снарядами, а 100% його 122-мм ракет були північнокорейськими.
Деталі: За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР), від середини 2023 року Північна Корея поставила Росії понад 4 мільйони артилерійських снарядів, зокрема калібру 122 мм і 152 мм, які є основою для озброєння російських артилерійських підрозділів. https://www.pravda.com.ua/news/2025/04/16/7507776/
комуняка кім поставив більше ніж уся стурбована гейропа укупі із сонним джо
вони ці снаряди десятиріччями виробляли, й тепер знайшли куди використати. а народ тим часом їв рис за пайками та траву.
Європі з США ці снаряди не потрібні, тому в них немає такої кількості.
щось одні проросійські оберти... я ж кажу, ти краще лише цитуй...
V2 написав:Зеленський призначає головою Сумської ВЦА людину сенатора РФ Деркача Зеленський призначає головою Сумської обласної ВЦА людину сенатора РФ, зрадника Деркача, Олега Григорова, який втік та кинув підлеглих і зброю на початку вторгнення на Луганщині. Таке призначення загрожує безпеці Сумської області. Читати - https://censor.net/ua/r3547156
Ну і Хто памятає як я стверджував що заявки безумноїбезуглої і мера Конотопа - політичні розбірки?