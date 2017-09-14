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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13595135961359713598>
Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 14:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И не буду напоминать сколько лет на этом форуме мне доказывали, что все эти заводы были давно устаревшими и их надо было уничтожить?
Уничтожили, но новые не построили.
Що по заводам , що по людям - легко змоделювати . яка ситуація краща.
Дано -10 заводів
З них
3 - дотаційні, тобто виготовляють менше ніж споживають ( на 20%)
4 - стандартні , виготовляють стільки ж скільки й споживають
3 - передових, виготовляють більше ніж споживають на 20%

Якщо залишити всі заводи - то розвиток Держави=НУЛЬ(3*(80-100)+4*(100-100)-3*(120-100)=0) ( що зробили те і зїли)
Якщо забрати три дотаційні, то розвиток вже вимальовується
(4*(100-100)+3*(120-100))/7=8,5% розвитку

Додам
Те що НІЧОГО не будувалось нового - брехня.
А як тоді вийшло що зараз ковбаси/машин/м2/телевізорів/шмоток... і так далі на людину більше ніж в совку?
Адже якщо здурі заявити про те що виросла продуктивність - так продуктивність не могла вирости на станках/заводах вкрадених ще у німців...
Продуктивність росте якщо ЗЯВИЛИСЬ кращі заводи/інструменти.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 14:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А крылатых рОкет шоб ... по водоканалам и ТЭЦам лаптеногих нема
Есть расчёты что мы кушаем колбасу вкуснее чем при МизалСергеиче(точнее вообще шото кушаем)
Наверно все проблемы в том что не платит пересичный налогов столько, скоко Арбузовы записали платить шалманам с сигами и бухлом, надо всех 90% акцизом обложить и на выходе ни гривны не ...
Вот тогда и заживём!
барабашов
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 15:03

  барабашов написав:А крылатых рОкет шоб ... по водоканалам и ТЭЦам лаптеногих нема
Есть расчёты что мы кушаем колбасу вкуснее чем при МизалСергеиче(точнее вообще шото кушаем)
Наверно все проблемы в том что не платит пересичный налогов столько, скоко Арбузовы записали платить шалманам с сигами и бухлом, надо всех 90% акцизом обложить и на выходе ни гривны не ...
Вот тогда и заживём!

Почему нет? - все есть: просто их на КонтрНаступленьище 3.0 готовят. Или сразу на 4.0?.. 🤔
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 15:16

  _hunter написав:
  барабашов написав:А крылатых рОкет шоб ипануть по водоканалам и ТЭЦам лаптеногих нема
Есть расчёты что мы кушаем колбасу вкуснее чем при МизалСергеиче(точнее вообще шото кушаем)
Наверно все проблемы в том что не платит пересичный налогов столько, скоко Арбузовы записали платить шалманам с сигами и бухлом, надо всех 90% акцизом обложить и на выходе ни гривны не спиZдить.
Вот тогда и заживём!

Почему нет? - все есть: просто их на КонтрНаступленьище 3.0 готовят. Или сразу на 4.0?.. 🤔

як у Володарі Перснів коли будем призивати в поміч духів проклятих колаборантів?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 16:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зеленський призначає головою Сумської ВЦА людину сенатора РФ Деркача

Зеленський призначає головою Сумської обласної ВЦА людину сенатора РФ, зрадника Деркача, Олега Григорова, який втік та кинув підлеглих і зброю на початку вторгнення на Луганщині. Таке призначення загрожує безпеці Сумської області.

Читати - https://censor.net/ua/r3547156
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 17:00

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:И не буду напоминать сколько лет на этом форуме мне доказывали, что все эти заводы были давно устаревшими и их надо было уничтожить?
Уничтожили, но новые не построили.
Що по заводам , що по людям - легко змоделювати . яка ситуація краща.
Дано -10 заводів
З них
3 - дотаційні, тобто виготовляють менше ніж споживають ( на 20%)
4 - стандартні , виготовляють стільки ж скільки й споживають
3 - передових, виготовляють більше ніж споживають на 20%

Якщо залишити всі заводи - то розвиток Держави=НУЛЬ(3*(80-100)+4*(100-100)-3*(120-100)=0) ( що зробили те і зїли)
Якщо забрати три дотаційні, то розвиток вже вимальовується
(4*(100-100)+3*(120-100))/7=8,5% розвитку

Додам
Те що НІЧОГО не будувалось нового - брехня.
А як тоді вийшло що зараз ковбаси/машин/м2/телевізорів/шмоток... і так далі на людину більше ніж в совку?
Адже якщо здурі заявити про те що виросла продуктивність - так продуктивність не могла вирости на станках/заводах вкрадених ще у німців...
Продуктивність росте якщо ЗЯВИЛИСЬ кращі заводи/інструменти.

Понимаю, что бесполезно, но всё же.
1. У німців не вкрали, а получили по репарациям.
2. Машины, ТВ - чистый импорт.
Шмотки - в значительной степени импорт.
м2 - не буду начинать заново спор, но их строилось намного меньше, чем при "совке".
Остаётся ковбаса. Тоже, правда, польские сыры уже в такую же цену, как наши (или уже дешевле?). И сало тоже.
3. "Кращі" заводи не "З'ЯВИЛИСЯ". Вы правы.
4. Оборонные заводы, можно сказать, все "дотаційні, тобто виготовляють менше ніж споживають". Тоже ликвидировали. Зато "розвиток вже вимальовується"
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 17:13

  Hotab написав:
  ЛАД написав:------------------------------
Hotab
.........
Перше бойове застосування ракет відбулося 1991 у війні в Перській затоці в період операції «Буря в пустелі» (англ. Desert Storm). ВМС США застосували 297 ракет.

-------------------------------
Вы правы.
Но производство началось таки при Рейгане.
Не говоря уж о разработке и испытаниях, которые состоялись ещё до него.

Кто ж спорит…
Хотя и ту часть утверждения , где «с точностью 2м» тоже можно оспорить (ведь в эпоху рейгана GPS наведение только начинали внедрять, а телевизионное только выходило на совершенные образцы) , и сейчас после всех «блоков» (обновлений) заявлено 5м точность, (что уж говорить о 40 лет назад) , но и без макания во все это и так нормально будет для днепропетровского ночного писателя-фантаста, автора «бейрутских историй»

Эту часть оспорить точно легче.
И совершенно справедливо.
Наведение их осуществлялось инерциальной навигационной аппаратурой.Для этого нужна была точная картография и надёжные ориентиры на местности. На территории "вероятноого пртивника (СССР) точной картографии не было. И ориентиры на местности тоже были не везде из-за обширных равнин. Испытания в США проводились в горной местности.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 17:34

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:И не буду напоминать сколько лет на этом форуме мне доказывали, что все эти заводы были давно устаревшими и их надо было уничтожить?
Уничтожили, но новые не построили.
Що по заводам , що по людям - легко змоделювати . яка ситуація краща.
Дано -10 заводів
З них
3 - дотаційні, тобто виготовляють менше ніж споживають ( на 20%)
4 - стандартні , виготовляють стільки ж скільки й споживають
3 - передових, виготовляють більше ніж споживають на 20%

Якщо залишити всі заводи - то розвиток Держави=НУЛЬ(3*(80-100)+4*(100-100)-3*(120-100)=0) ( що зробили те і зїли)
Якщо забрати три дотаційні, то розвиток вже вимальовується
(4*(100-100)+3*(120-100))/7=8,5% розвитку

Додам
Те що НІЧОГО не будувалось нового - брехня.
А як тоді вийшло що зараз ковбаси/машин/м2/телевізорів/шмоток... і так далі на людину більше ніж в совку?
Адже якщо здурі заявити про те що виросла продуктивність - так продуктивність не могла вирости на станках/заводах вкрадених ще у німців...
Продуктивність росте якщо ЗЯВИЛИСЬ кращі заводи/інструменти.
Понимаю, что бесполезно, но всё же.
1. У німців не вкрали, а получили по репарациям.
Коли отримали? 80 років тому?
Можете назвати виробництво яке буде ефективно функціонувати на протязі 80 років і при цьому щоб в нього вклалось менше 300% вартості за час функціонування.
  ЛАД написав:2. Машины, ТВ - чистый импорт.
Шмотки - в значительной степени импорт.
Глобалізацію - ніхто не відміняв
Тому якщо хочете їсти банани - то не обовязково вирощувати банани.
Можете виготовляти те що вмієте(метал,зерно) і отримувати від продажу того що вмієте - гроші на те що хочете.
  ЛАД написав:м2 - не буду начинать заново спор, но их строилось намного меньше, чем при "совке".
Є брехня.. а є статистика
Я ж будівельник, а тому сперичатись зі мною в сфері будівництва - це те саме що сперичатись з тобою в сфері комуністичної пропоганди
https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%A0_%D0%B2%D1%96%D0%B4_28.8.1946_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%BF%27%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%A1%D0%A0_%D0%BD%D0%B0_1946%E2%80%931950_%D1%80%D1%80.%C2%BB
Затвердити план відбудови і нового будівництва державного жилого фонду в містах Української РСР на 1946–1950 рр. в розмірі 15.920 тис. кв. метрів жилої площі, в тому числі по місцевих Радах — 1.150 тис. кв. метрів. Всемірно поліпшити якість житлового будівництва.
Передбачити за п'ятиріччя в містах і робітничих селищах відбудову і будівництво індивідуальних жилих будинків коштом населення з допомогою державного кредиту в розмірі 3,3 млн. кв. метрів жилої площі.

То як? 41 млн осіб повинен був збудувати по 3,7 млн м2 в рік____0,09м2 на особу
(з 1990 по 2025 від 51 до 40 млн осіб( в середньому 45 млн осіб) будували по 10 млн м2
0,2 м2 на особу
Ти звичайно здурі почнеш вякати що то після війни...
Тоді візьмемо за весь період з 1950 по 1990
Було 300 млн м2(7м2 на особу), стало 900 млн м2(17,7м2 на особу)= 600 млн м2 збудували/40років=15 млн м2 БУДУВАЛИ на 10% більшою кількістю населення , при в рази меншій якості забезпечення житлом
За 30 років з 1990 по 2020 рік - збудували 350млн м2 ( за цей самий час вивели з експлуатації близько 100 млн м2, це можна побачити порівнявши два параметра .. введення в експлуатацію в рік і всього житла....
Те що змінилась конструкція-середня висота з 2,25-2,50 стала 2,75-3,00 ( це+10+15%), те що приміщення стало ширшим, а тому плита перекриття стала мати товщину в 22 см, замість 14 см як в хрущовках , те що зовнішня стана з 38см збільшилась до 50+утеплення..
Тобто м2 ніби й ті самі, а різниця у складності(обємах робіт) в 1,5 рази більше( це те саме що порівнювати таврію і мерседес.. і те і те машина)
Те що в тебе не будуть битись числа(було+збудували=стало) - то не забудь , що в совку будували проміжне житло , яке повинно було вивести людей з землянок... тому будували комуналки
При хрущові будували хрущовки і частково зносячи комуналки
при Україні будували НОРМАЛЬН житло ( середній розмір збудованої персональної квартири за совка-40м2) за України-90м2
  ЛАД написав:Остаётся ковбаса. Тоже, правда, польские сыры уже в такую же цену, как наши (или уже дешевле?). И сало тоже.
Ще раз для економічних совків....
Якщо тобі продають один товар - то в тебе є гроші
А гроші в тебе зявляються тільки у випадку коли ТИ продав свій товар.
  ЛАД написав:3. "Кращі" заводи не "З'ЯВИЛИСЯ". Вы правы.
4. Оборонные заводы, можно сказать, все "дотаційні, тобто виготовляють менше ніж споживають". Тоже ликвидировали. Зато "розвиток вже вимальовується"
Ти комуністичний маніпулятор
Я десь писав що треба вбити лада пенсіонера щоб Бюджет України отримав більше грошей - не писав
Я десь писав що треба знищити оборонний завод - не писав..

А от різницю між ЕФЕКТИВНИМ заводом і не ефективним- треба розуміти
Тому
якщо є неефективний завод яким керують лади( такі собі совкові саботажники) і ефективний завод яким керують Патріоти...
То краще ладам копняка в дупу, а майно неефективного разом з працівниками передати ефективним.. - тоді зброї буде більше.

А просрати тонну нафти і випустити з неї пласмасови горшок - можна, але це в совку було правильно , там нічних горшків не вистарчало і нафти було валом.
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 17 кві, 2025 18:01, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 17:34

  jump написав: Північна Корея за останні 20 місяців передала Росії щонайменше 4 мільйони артилерійських снарядів, які активно використовуються у війні проти України. Розслідування Reuters підтверджує: постачання відбуваються масово й системно – морськими та залізничними маршрутами, що суттєво зміцнило військові можливості російської армії.

Окрім артилерійських снарядів, Північна Корея також передала Росії реактивні системи залпового вогню, самохідні артилерійські установки та балістичні ракети.

У щоденних звітах російських артилерійських підрозділів, які проаналізувало Reuters, до 100% боєприпасів, що використовувалися в окремі дні, були північнокорейського походження. В інших випадках цей показник сягав 75%.

Дослівно: "Минулого літа підрозділ на південно-східному Запорізькому фронті повідомив, що майже 50% снарядів, випущених його гаубицями Д-20, були північнокорейськими 152-мм снарядами, а 100% його 122-мм ракет були північнокорейськими.

Деталі: За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР), від середини 2023 року Північна Корея поставила Росії понад 4 мільйони артилерійських снарядів, зокрема калібру 122 мм і 152 мм, які є основою для озброєння російських артилерійських підрозділів.
https://www.pravda.com.ua/news/2025/04/16/7507776/

комуняка кім поставив більше ніж уся стурбована гейропа укупі із сонним джо :shock:

вони ці снаряди десятиріччями виробляли, й тепер знайшли куди використати. а народ тим часом їв рис за пайками та траву.

Європі з США ці снаряди не потрібні, тому в них немає такої кількості.

щось одні проросійські оберти... я ж кажу, ти краще лише цитуй...
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 17:37

  V2 написав:Зеленський призначає головою Сумської ВЦА людину сенатора РФ Деркача
Зеленський призначає головою Сумської обласної ВЦА людину сенатора РФ, зрадника Деркача, Олега Григорова, який втік та кинув підлеглих і зброю на початку вторгнення на Луганщині. Таке призначення загрожує безпеці Сумської області.
Читати - https://censor.net/ua/r3547156
Ну і
Хто памятає як я стверджував що заявки безумноїбезуглої і мера Конотопа - політичні розбірки?
budivelnik
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