Повреждены жилые дома, магазины, кафе и остановки общественного транспорта. ... Сегодня, 17 апреля, российская армия нанесла удары по Херсону и Никополю. В результате атак погибли люди, по меньшей мере десять гражданских получили ранения.
Как сообщили в пресс-службе Херсонской областной прокуратуры, военнослужащие РФ атаковали Херсон около 10:30. Предварительно зафиксировано попадание по гражданским объектам тремя управляемыми авиационными бомбами и артиллерией. Следователи начали расследование по факту военного преступления
И щось не чутно хор корисних хом"ячків про "зібрання військових" ... Мовчать ...
Вилазять тільки, коли потрібно проявити свою "корисність" на користь Росії