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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13595135961359713598
Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 18:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А может это и хорошо, что крысы зарубились с Трампом. Скоро вас всех уничтожат.
Подождём
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 18:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бетон, ти не про нього колись писав?
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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 18:39

  Бетон написав:А может это и хорошо, что крысы зарубились с Трампом. Скоро вас всех уничтожат.
Подождём

А крысы - это кто ?

И кого "всех уничтожат" ?
К уничтожению кого призывает Бетон ?

Нет ли в этом нарушений правил форума ? - Призывы к уничтожению кого-то
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 17 кві, 2025 18:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 18:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Россия жестоко ударила по Херсону и Никополю: есть погибшие и раненые (фото)
Повреждены жилые дома, магазины, кафе и остановки общественного транспорта.
...
Сегодня, 17 апреля, российская армия нанесла удары по Херсону и Никополю. В результате атак погибли люди, по меньшей мере десять гражданских получили ранения.

Как сообщили в пресс-службе Херсонской областной прокуратуры, военнослужащие РФ атаковали Херсон около 10:30. Предварительно зафиксировано попадание по гражданским объектам тремя управляемыми авиационными бомбами и артиллерией. Следователи начали расследование по факту военного преступления


И щось не чутно хор корисних хом"ячків про "зібрання військових" ...
Мовчать ...

Вилазять тільки, коли потрібно проявити свою "корисність" на користь Росії
pesikot
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  #<1 ... 13595135961359713598
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