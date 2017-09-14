Додано: Чет 17 кві, 2025 19:55

ЛАД написав: Оборонные заводы УССР, можно сказать, все "дотаційні, , можно сказать, все "дотаційні,

Оборонні заводи УССР були частиною впк СССР, лише 5% з них в змозі були виготовлятиготовий продукт. розпад СССР не було заплановано, була мета позбавити влади Горбачова, а далі "все по старому" тільки під назвою СНГ. Коли в москві зрозуміли, що Україна за будь яку ціну намагається бути незалежною (по перше від кремля) -миттєво почали економічні війни ще у 1992( на цю тему є багато матеріалу). Починаючі з 1992 більшість керівників великих оборонних заводів України (а вони були на 100% колишніми комуністами і дорогу в міністерства москви знали добре) їздили і намагались отримати довгострокові контракти з МО РФ (наприклад, ЮВТ отримала великий підряд на будівництво)Але, рф ніколи не була заінтересована в цьому співробітництві. У заводів і корабельних верфей Миколаєва почав стрімко накопичуватись борг по ЗП, не платили від 3 до 7місяців, або платили 20-30%, решта боргу накопичувалась (люди, ви тут Рейгана пам'ятаєте, а борги по ЗП забули)Почалось скорочування штатів, наприклад в СРЗ з 12 цехив працювали тільки 5, два віддали під "фарбування/рихтовку японських авто", хоч при СССР завод був режимний і вохра і допуск кгб для роботи, а тут директор намагався заробити з "аренди" хоч якісь кошти, електропостачання вмикали на 5 годин на СРЗ і в порту (бо були на неї величезні борги)-чому я добре знаю-мені робили шарові опори на японку і треба було чекати на момент, коли дадуть ел.енергію і токарний станок запрацює( це у 1993)начебто має це все знати, а пише про рентабельність/нерентабельність.Потужні заводи впк України стояли на простої, перейшли на 4 денний робочий тижденьЯк тільки росія змогла побудувати "аналогічні" заводи у себе(а це сталося після кризиса 1998) то після 2004 вони на 80% припинили контракти с заводами України.Яскравий приклад "труби великого діаметру" для будівництва газопроводів-тривалий час рф покупали ТВД у Пінчука, після того як побудували свій завод-не купували у Пінчука, звинувативши його в підтримці Майдану і Оранжевої Революції (Пінчук сидів тихо, був ні за ні проти), але москві потрібна була нагода., з розумінням ставлюсь до вашої ностальгії по могутності впк, але не було іншого вибору (по перше ринки збиту були втрачені, або заблоковані рф), вони так і казали індусам-будите купляти українське не отримаєте контрактів з нами.Сьогодні війна змінила ситуацію, дай-то бог -щоб співпраця з німцями, голландцями/французами стала тривалою на роки. Рано чи пізно війна закінчиться, ось і подивимося наскільки наші партнери будуть допускати українську зброю на свою територію.