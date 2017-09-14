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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1359613597135981359913600>
Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 18:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бетон, ти не про нього колись писав?
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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 18:39

  Бетон написав:А может это и хорошо, что крысы зарубились с Трампом. Скоро вас всех уничтожат.
Подождём

А крысы - это кто ?

И кого "всех уничтожат" ?
К уничтожению кого призывает Бетон ?

Нет ли в этом нарушений правил форума ? - Призывы к уничтожению кого-то
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 17 кві, 2025 18:45, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 18:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Россия жестоко ударила по Херсону и Никополю: есть погибшие и раненые (фото)
Повреждены жилые дома, магазины, кафе и остановки общественного транспорта.
...
Сегодня, 17 апреля, российская армия нанесла удары по Херсону и Никополю. В результате атак погибли люди, по меньшей мере десять гражданских получили ранения.

Как сообщили в пресс-службе Херсонской областной прокуратуры, военнослужащие РФ атаковали Херсон около 10:30. Предварительно зафиксировано попадание по гражданским объектам тремя управляемыми авиационными бомбами и артиллерией. Следователи начали расследование по факту военного преступления


И щось не чутно хор корисних хом"ячків про "зібрання військових" ...
Мовчать ...

Вилазять тільки, коли потрібно проявити свою "корисність" на користь Росії
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 18:56

  ЛАД написав:3. "Кращі" заводи не "З'ЯВИЛИСЯ". Вы правы.

Всі (300 тис.), за невеликим виключенням, кращі за те якими вони були 30 років назад.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 19:30

  Shaman написав:
  BIGor написав:Hotab Хотаб, бачу закохались в мене, постійно згадуєте. Я вже від деяких форумчан чув, що вони збирають на мене всю інформацію, вивчають все що я пишу, збирають і аналізують всі мої пости. Коли здоровий розовощокий дядько Хотаб 40-ка років витрачає купу свого вільного часу щоб зібрати і вивчити всі цитати якогось Бігора - стає цікаво, діагнози не буду розставляти, не лікар. А тепер питання: як можна Шамана, Песикота чи Прохожего загнати в окоп? Є якісь дієві методи?

якщо виникне проблема посиленої мобілізації - то відомо, де я працюю, де живу, дані оновлені. тікати за хабар за кордон - не збираюся. це мало сенс робити ще весною 2022...

й окоп - це твоя перспектива BIGor. а я офіцер, маю ВОС - тому доведеться згадувати, точніше вчити по-новому, відповідні навички...

Оце так комінг-аут! Виходить ти давав присягу, а тепер ховаєшся від мобілізації за спинами "Успіхів"?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 19:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Оборонные заводы УССР, можно сказать, все "дотаційні,


Оборонні заводи УССР були частиною впк СССР, лише 5% з них в змозі були виготовляти
готовий продукт. розпад СССР не було заплановано, була мета позбавити влади Горбачова, а далі "все по старому" тільки під назвою СНГ. Коли в москві зрозуміли, що Україна за будь яку ціну намагається бути незалежною (по перше від кремля) -миттєво почали економічні війни ще у 1992( на цю тему є багато матеріалу). Починаючі з 1992 більшість керівників великих оборонних заводів України (а вони були на 100% колишніми комуністами і дорогу в міністерства москви знали добре) їздили і намагались отримати довгострокові контракти з МО РФ (наприклад, ЮВТ отримала великий підряд на будівництво)
Але, рф ніколи не була заінтересована в цьому співробітництві. У заводів і корабельних верфей Миколаєва почав стрімко накопичуватись борг по ЗП, не платили від 3 до 7місяців, або платили 20-30%, решта боргу накопичувалась (люди, ви тут Рейгана пам'ятаєте, а борги по ЗП забули)
Почалось скорочування штатів, наприклад в СРЗ з 12 цехив працювали тільки 5, два віддали під "фарбування/рихтовку японських авто", хоч при СССР завод був режимний і вохра і допуск кгб для роботи, а тут директор намагався заробити з "аренди" хоч якісь кошти, електропостачання вмикали на 5 годин на СРЗ і в порту (бо були на неї величезні борги)-чому я добре знаю-мені робили шарові опори на японку і треба було чекати на момент, коли дадуть ел.енергію і токарний станок запрацює( це у 1993)
Будівельник начебто має це все знати, а пише про рентабельність/нерентабельність.
Потужні заводи впк України стояли на простої, перейшли на 4 денний робочий тиждень
Як тільки росія змогла побудувати "аналогічні" заводи у себе(а це сталося після кризиса 1998) то після 2004 вони на 80% припинили контракти с заводами України.
Яскравий приклад "труби великого діаметру" для будівництва газопроводів-тривалий час рф покупали ТВД у Пінчука, після того як побудували свій завод-не купували у Пінчука, звинувативши його в підтримці Майдану і Оранжевої Революції (Пінчук сидів тихо, був ні за ні проти), але москві потрібна була нагода.
ЛАД, з розумінням ставлюсь до вашої ностальгії по могутності впк, але не було іншого вибору (по перше ринки збиту були втрачені, або заблоковані рф), вони так і казали індусам-будите купляти українське не отримаєте контрактів з нами.

Сьогодні війна змінила ситуацію, дай-то бог -щоб співпраця з німцями, голландцями/французами стала тривалою на роки. Рано чи пізно війна закінчиться, ось і подивимося наскільки наші партнери будуть допускати українську зброю на свою територію.
antichamber
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 20:05

  antichamber написав:Яскравий приклад "труби великого діаметру" для будівництва газопроводів-тривалий час рф покупали ТВД у Пінчука, після того як побудували свій завод-не купували у Пінчука, звинувативши його в підтримці Майдану і Оранжевої Революції (Пінчук сидів тихо, був ні за ні проти), але москві потрібна була нагода.

Приблизно так. Але ХТЗ належав не Пінчуку а Ахметову.
Трубно-колесний бізнес Пінчука розвивався і розвивається досить пристойно.
vt313
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 20:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antichamber написав:Будівельник начебто має це все знати, а пише про рентабельність/нерентабельність.
1 Що з Вами написаного заперечує те що писав я?
Якщо завод має борги - він не ефективний.
Причини його неефективності - я не обговорював
Розглядав тільки два параметри
ефективний- не ефективний
2 Не залежно від причин неефективності, при відсутності додаткових ресурсів, неефективне треба закривати... і ті кошти(ресурси) які вивільняться від дотування праці неефективного - направляти на РОЗВИТОК ефективних виробництв- це правильніша стратегія у випадку обмеженості ресурсів.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 20:08

  antichamber написав:
  ЛАД написав:Оборонные заводы УССР, можно сказать, все "дотаційні,

///
ЛАД, з розумінням ставлюсь до вашої ностальгії по могутності впк, але не було іншого вибору (по перше ринки збиту були втрачені, або заблоковані рф), вони так і казали індусам-будите купляти українське не отримаєте контрактів з нами.

Сьогодні війна змінила ситуацію, дай-то бог -щоб співпраця з німцями, голландцями/французами стала тривалою на роки. Рано чи пізно війна закінчиться, ось і подивимося наскільки наші партнери будуть допускати українську зброю на свою територію.

Та вопрос же не в выборе (и давней уже истории). Вопрос в том, что тот же Northvolt "почему-то" решили не в самом Центре Европы строить...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 20:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Вопрос в том, что тот же Northvolt "почему-то" решили не в самом Центре Европы строить...
А при чому тут банкрутство шведського виробника акамуляторів, яке не розповсюджується на його майно (заводах) в Канаді і Китаї?
Тим більше що складається враження що це типова схема оптимізації.
budivelnik
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  #<1 ... 1359613597135981359913600>
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