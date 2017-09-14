Додано: Чет 17 кві, 2025 21:24

Hotab написав: ЛАД написав: Проблема с Шаманом совсем не в том, что он "всіх заганяє в окоп" и, думаю. вы это прекрасно понимаете.

Если бы было так просто, я бы с ним и не подумал спорить. Проблема с Шаманом совсем не в том, что он "всіх заганяє в окоп" и, думаю. вы это прекрасно понимаете.Если бы было так просто, я бы с ним и не подумал спорить.

Останнім часом читаю може 10% того що тут пишуть, але думаю нічого не пропустив.

Так от: мені вас обох позиція зрозуміла і близька. І протиріч в ній не так і багато насправді.

У вас крен в бік зробити більші поступки (на переговорах) заради миру, він схильний взагалі не говорити з кацапами поки вони не будуть готові до переговорів (а вони дійсно не готові і не хочуть їх) щоб початкова точка переговорів не була близька до капітуляції, бо тоді фінальна точно буде саме капітуляцією.

Більше особливих протиріч я не бачу. За «совок і кацап» шпиняють просто щоб обідніше будо, ваша позиція не прокацапська, я думаю це і опоненти бачать. (Я ж вам казав, тут 90% грязі ллють один на одного не тому що дійсно так вважають, а «бо так треба»)



Але я взагалі-то згадав іншу проблему: чомусь місцеві невменяхи взяли в обіход якусь недолугу фразу: «заганяє в окоп» Як можна того ж Бігора «загнати з Польщі в окоп?» Чи Летусрока вишкрябати з-за хребта? Та і хіба хтось пробує? Чи хоча б запрошує туди?

Взагалі розмови «час для переговорів чи ще не час» - це хіба аналог «заганяє в окоп», якщо опонент не згоден , що переговори треба вже зараз? Останнім часом читаю може 10% того що тут пишуть, але думаю нічого не пропустив.Так от: мені вас обох позиція зрозуміла і близька. ІУ вас крен в бік зробити більші поступки (на переговорах) заради миру, він схильний взагалі не говорити з кацапами поки вони не будуть готові до переговорів (а вони дійсно не готові і не хочуть їх) щоб початкова точка переговорів не була близька до капітуляції, бо тоді фінальна точно буде саме капітуляцією.Більше особливих протиріч я не бачу. За «совок і кацап» шпиняють просто щоб обідніше будо, ваша позиція не прокацапська, я думаю це і опоненти бачать. (Я ж вам казав, тут 90% грязі ллють один на одного не тому що дійсно так вважають, а «бо так треба»)Але я взагалі-то згадав іншу проблему: чомусь місцеві невменяхи взяли в обіход якусь недолугу фразу: «заганяє в окоп» Як можна того ж Бігора «загнати з Польщі в окоп?» Чи Летусрока вишкрябати з-за хребта? Та і хіба хтось пробує? Чи хоча б запрошує туди?Взагалі розмови «час для переговорів чи ще не час» - це хіба аналог «заганяє в окоп», якщо опонент не згоден , що переговори треба вже зараз?

погано, що складається враження, що в нас протирічь небагато. точніше, їх небагато, але вони принципові - в тому числі й стосовно війни.одне з них - це відношення до Раші. бо рад згідно з своїм радянським вихованням дійсно не бачить окремого існування України та Раші. в його уяві Раша - це сім'я народів, й типу срср лише допомагав розвитку інших країн.він не бачить, що сучасна Раша - це далеко не срср. що під лозунгом боротьби з нацизмом у нас, вони побудували власний нацизм в Раші. він гадає, що винен лише путін, а а власне російський народ - це жертва пропаганди, трохи зусиль - й він стане зовсім непоганим. він не хоче бачити - що путін - це продукт бажань простого народу, й там зараз дійсно єдність простого народу й влади. аналогій з нацистської Німеччиною - безліч. або з найбільш реакційним періодом царської Росії - й чорносотенний націоналізм, й нетерпимість до інородців.й доки не пройде процес денацифікації, як в Німеччині в 1945 році, це не припиниться - надто вже глибоко вкоренілося. це тупіковий шлях для розвитку - й держава розвалиться - скоріш раніще, ніж пізніще. це ще одна наша суперечка - вплив суспільного устрою на розвиток країни. коли йому кажеш, що всі диктатури рано чи пізно валяться - для Раші він це не бачить - Раша понад усей ще одна риса влада - відношення до незалежної України. його відношення до Бандери та УПА не відрізняється від будь-якого Z-пропагандиста (радянська школа). відповідно його й відношення до незалежної України - в його світі Україна може бути успішна лише при взаємодії з Рашею. звідси й всі ці - домовлятися за будь-яку ціну, й враховувати побоювання Раші, й "не всьо так однозначно". й мова окремим рядком - й в нашому випадку це таки важливо - а він всі розмови про мову зводить до срачу.очевидний варіант - йти в Європу, а з Рашею - паркан - це для нього неможливо. можливо, він дійсно не розуміє, що сучасна російська цивілізація деградувала - розвиток на поточний момент просто неможливий. й розвиватися можливо, якщо підтримувати лише мінімальні зв'язки.й наша проблема, що з такою точкою зору багато людей - до війни таких була половина Харкова. й на прикладібачимо, що багато хто й таким залишився - просто мовчить, але дулі крутить.й треба постійно викрити ці побрехеньки й показувати реальний стан речей. он скільки тексту вийшло, а це лише маленька частина. а ЛАД зараз назве все пропагандою - але аргументів йому буде бракувати, лише спроби особистих накидів