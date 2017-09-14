BIGor написав:Hotab Хотаб, бачу закохались в мене, постійно згадуєте. Я вже від деяких форумчан чув, що вони збирають на мене всю інформацію, вивчають все що я пишу, збирають і аналізують всі мої пости. Коли здоровий розовощокий дядько Хотаб 40-ка років витрачає купу свого вільного часу щоб зібрати і вивчити всі цитати якогось Бігора - стає цікаво, діагнози не буду розставляти, не лікар. А тепер питання: як можна Шамана, Песикота чи Прохожего загнати в окоп? Є якісь дієві методи?
якщо виникне проблема посиленої мобілізації - то відомо, де я працюю, де живу, дані оновлені. тікати за хабар за кордон - не збираюся. це мало сенс робити ще весною 2022...
й окоп - це твоя перспектива BIGor. а я офіцер, маю ВОС - тому доведеться згадувати, точніше вчити по-новому, відповідні навички...
Оце так комінг-аут! Виходить ти давав присягу, а тепер ховаєшся від мобілізації за спинами "Успіхів"?
ну ти ще той слоупок. я неодноразово писав, що офіцер запасу
слова "ховався" та "втік" - використовуй, коли дивишся у дзеркало
budivelnik написав:_hunter Яке це має відношення до теми гілки (війни педерації з Україною)
Ровно такое же, что и тут:
budivelnik написав:1 Що з Вами написаного заперечує те що писав я? Якщо завод має борги - він не ефективний. Причини його неефективності - я не обговорював Розглядав тільки два параметри ефективний- не ефективний 2 Не залежно від причин неефективності, при відсутності додаткових ресурсів, неефективне треба закривати... і ті кошти(ресурси) які вивільняться від дотування праці неефективного - направляти на РОЗВИТОК ефективних виробництв- це правильніша стратегія у випадку обмеженості ресурсів.
Так на відміну від тебе свої параметри я розписав.. а ти щось написав, а навіщо і що написав - не ясно Того або пояснюй або якщо бот- то передай програмістам що треба удосконалювати алгоритм.
ЛАД написав:Проблема с Шаманом совсем не в том, что он "всіх заганяє в окоп" и, думаю. вы это прекрасно понимаете. Если бы было так просто, я бы с ним и не подумал спорить.
Останнім часом читаю може 10% того що тут пишуть, але думаю нічого не пропустив. Так от: мені вас обох позиція зрозуміла і близька. І протиріч в ній не так і багато насправді. У вас крен в бік зробити більші поступки (на переговорах) заради миру, він схильний взагалі не говорити з кацапами поки вони не будуть готові до переговорів (а вони дійсно не готові і не хочуть їх) щоб початкова точка переговорів не була близька до капітуляції, бо тоді фінальна точно буде саме капітуляцією. Більше особливих протиріч я не бачу. За «совок і кацап» шпиняють просто щоб обідніше будо, ваша позиція не прокацапська, я думаю це і опоненти бачать. (Я ж вам казав, тут 90% грязі ллють один на одного не тому що дійсно так вважають, а «бо так треба»)
Але я взагалі-то згадав іншу проблему: чомусь місцеві невменяхи взяли в обіход якусь недолугу фразу: «заганяє в окоп» Як можна того ж Бігора «загнати з Польщі в окоп?» Чи Летусрока вишкрябати з-за хребта? Та і хіба хтось пробує? Чи хоча б запрошує туди? Взагалі розмови «час для переговорів чи ще не час» - це хіба аналог «заганяє в окоп», якщо опонент не згоден , що переговори треба вже зараз?
погано, що складається враження, що в нас протирічь небагато. точніше, їх небагато, але вони принципові - в тому числі й стосовно війни.
одне з них - це відношення до Раші. бо рад згідно з своїм радянським вихованням дійсно не бачить окремого існування України та Раші. в його уяві Раша - це сім'я народів, й типу срср лише допомагав розвитку інших країн.
він не бачить, що сучасна Раша - це далеко не срср. що під лозунгом боротьби з нацизмом у нас, вони побудували власний нацизм в Раші. він гадає, що винен лише путін, а а власне російський народ - це жертва пропаганди, трохи зусиль - й він стане зовсім непоганим. він не хоче бачити - що путін - це продукт бажань простого народу, й там зараз дійсно єдність простого народу й влади. аналогій з нацистської Німеччиною - безліч. або з найбільш реакційним періодом царської Росії - й чорносотенний націоналізм, й нетерпимість до інородців.
й доки не пройде процес денацифікації, як в Німеччині в 1945 році, це не припиниться - надто вже глибоко вкоренілося. це тупіковий шлях для розвитку - й держава розвалиться - скоріш раніще, ніж пізніще. це ще одна наша суперечка - вплив суспільного устрою на розвиток країни. коли йому кажеш, що всі диктатури рано чи пізно валяться - для Раші він це не бачить - Раша понад усе
й ще одна риса влада - відношення до незалежної України. його відношення до Бандери та УПА не відрізняється від будь-якого Z-пропагандиста (радянська школа). відповідно його й відношення до незалежної України - в його світі Україна може бути успішна лише при взаємодії з Рашею. звідси й всі ці - домовлятися за будь-яку ціну, й враховувати побоювання Раші, й "не всьо так однозначно". й мова окремим рядком - й в нашому випадку це таки важливо - а він всі розмови про мову зводить до срачу.
очевидний варіант - йти в Європу, а з Рашею - паркан - це для нього неможливо. можливо, він дійсно не розуміє, що сучасна російська цивілізація деградувала - розвиток на поточний момент просто неможливий. й розвиватися можливо, якщо підтримувати лише мінімальні зв'язки.
й наша проблема, що з такою точкою зору багато людей - до війни таких була половина Харкова. й на прикладі ЛАДа бачимо, що багато хто й таким залишився - просто мовчить, але дулі крутить.
й треба постійно викрити ці побрехеньки й показувати реальний стан речей. он скільки тексту вийшло, а це лише маленька частина. а ЛАД зараз назве все пропагандою - але аргументів йому буде бракувати, лише спроби особистих накидів
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що чекає відповіді від Росії щодо пропозиції про припинення вогню в Україні вже цього тижня. Такі слова пролунали під час спільного брифінгу Трампа та премʼєр-міністерки Італії Джорджі Мелоні в Білому домі.
"Ми почуємо від них відповідь цього тижня. Дуже скоро, насправді. Ми хочемо, щоб це зупинилося. Ми хочемо, щоб смерті і вбивства зупинилися", – заявив американський президент.
Hotab написав:Останнім часом читаю може 10% того що тут пишуть, але думаю нічого не пропустив. Так от: мені вас обох позиція зрозуміла і близька. І протиріч в ній не так і багато насправді.
Не совсем так. Разница в том, чем можно пожертвовать ради "великой идеи". И какая должна быть эта "великая идея". Шаману, похоже, импонирует "землянка УПА", мне нет. Ну и количество жертв и потерь с нашей стороны ему, похоже, тоже не важно, лишь бы он был не в первых, а в последних рядах, а там видно будет, может, до последних и не дойдёт.
тут хоч ЛАД чесно каже, що це його думка. так от, вона хибна в обох випадках. емпатія до жертв в мене набагато більше. але я просто розумію, що у випадку капітуляції жертв буде ще більше - але ЛАДа ані Буча, ані багато інших міст в цьому не переконали. й так ЛАД, немає емпатії до "руських мальчиків" - чим більше руських вб'ють в Україні, тим ближче час, коли війна закінчиться...
У вас крен в бік зробити більші поступки (на переговорах) заради миру, він схильний взагалі не говорити з кацапами поки вони не будуть готові до переговорів (а вони дійсно не готові і не хочуть їх) щоб початкова точка переговорів не була близька до капітуляції, бо тоді фінальна точно буде саме капітуляцією.
У меня нет "крена". Я готов к продолжению войны, если мне кто-то объяснит благодаря чему мы можем изменить ход войны. И неоднократно просил здесь это сделать. Ничего толкового, кроме лозунгов, не услышал. Первый раз довольно убедительные аргументы услышал от "хорошего русского" Савромата в видео Флаймена. Хорошо бы они оправдались. Шаман готов продолжать войну сколько угодно, при этом вполне спокойно живя мирной жизнью в тылу. Независимо от перспектив. Точнее, он убеждён, что в конечном итоге ВСУ будут на Кубани и население будет радо и счастливо встречать их с цветами и влиться в "дружную семью украинских народов". Да кацапи "дійсно не готові і не хочуть" переговоров. Точнее, Путин и его приближённые. Но это не значит, что их не надо пытаться вести. Их вели даже в самом начале войны, когда положение было так себе. При этом требования Путина были поскромнее.
я перший за перемовини, якщо ти не помітив. але за перемовини - коли обидві сторони йдуть на поступки. ми погодились на 30денне перемир'я - що там Раша? Раша хоч на крок відійшла від своїх вимог - ні, й не збирається. так що робити? Що робити, коли ворог напав, знищує тебе й не збирається на перемовини - ось тут всі мовчать, нема чого відповісти.
коли стьоб про Кубань ти сприймаєш буквально - уважно слідкуй за смайлами, це підказка. а про Саха-Якутія - не такий вже й стьоб
війну продовжую не я, а керівництво держави. але я розумію на відміну від ЛАДа, чому це робиться. бо ще раз - у разі капітуляції кількість жертв "денацифікації" по-руськи дуже швидко обмежене кількість поточних втрат. а кількість депортованих/фільтрованих/переміщених сягне мільйони. ось й все.
але так - є особливість. заговори по-руськи - й все, тебе не зачеплять (на початку). але ЛАД на українську принципово не переходить. а українці - на руську - "а че такого". та й взагалі, тих хто не хоче переходити на руську, дивись вище - відношення ЛАДа до УПА й до українських борців за незалежність...
_hunter написав:Толку с твоих параметров? -- будто бы от твоего мнения закрытие хоть одного завода из обсуждаемых зависело
На відміну від люмпено-ждуна, від моєї думки не те що щось залежало.... Я просто ЗАКРИВАВ. Закрив кооператив, як тільки він став неефективний Розорив (змусив розвалитись) райторг -конкуренцією. Але ж справа навіть не в мені, чи в тому що я робив. Справа в суті Неефективне-повенне бути закрите, щоб звільнити дорогу ефективному. Тому Якщо ти( і такі ждуни расейського міра) своєю неефективною працею - розвалили Крим, то ваша втеча за кордон -покращує можливості для таких як я. Адже коли ви здурі повернетесь , то всі ласі шматки ми вже облагородимо...