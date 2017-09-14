Трохи позитиву для поізносівшихся впенсів з "не-тим ВОС"(tm) які замість того щоб захищати Україну заробітчанствують по ахриках чи потужно пишуть десятки ура-патріотичних та беззмістовних повідомлень на форумі, поки їх обов"язок виконують мобілізовані цивільні, та чекають, поки хтось створить бойових роботів які воюватимуть замість них:
Протягом 2025 року було проведено 50 випробувань. Здебільшого - в категоріях безпілотних авіаційних комплексів, засобів інженерної підтримки військ, засобів РЕБ та НРК. Іще 72 заявки - на різних етапах підготовки до тестувань. Нові заявки надходять щодня
Міністр нагадав, що "Залізний полігон" - проєкт, здійснюваний у співпраці Міністерства оборони України, Генерального штабу ЗСУ, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерства цифрової трансформації України та Центру масштабування технологічних рішень.
_hunter написав:Толку с твоих параметров? -- будто бы от твоего мнения закрытие хоть одного завода из обсуждаемых зависело
На відміну від люмпено-ждуна, від моєї думки не те що щось залежало.... Я просто ЗАКРИВАВ. Закрив кооператив, як тільки він став неефективний Розорив (змусив розвалитись) райторг -конкуренцією. Але ж справа навіть не в мені, чи в тому що я робив. Справа в суті Неефективне-повинне бути закрите, щоб звільнити дорогу ефективному. Тому Якщо ти( і такі ждуни расейського міра) своєю неефективною працею - розвалили Крим, то ваша втеча за кордон -покращує можливості для таких як я. Адже коли ви здурі повернетесь , то всі ласі шматки ми вже облагородимо...
Тезис, с которым споришь, перечитай, закрыватель
а - чим далі по часу/відстані/повязаності обєкт - тим менше в нас впливу на цей обєкт. б - так як кожен з нас не знаходиться у ваккумі - то наші дії впливають на тих хто нас оточує, а ті хто оточують тих хто нас оточує - також на щось впливають... Так дійде і до впливу на Південьмаш чи останнього двірника в задрищенську Звідси висновок Ті хто обирав в 2019 Зеленського сильніше від тих хто обирав Порошенка-вплинули на закриття військового виробництва. Але при цьому , жоден мешканець України не може стверджувати що він НЕ впливав на закриття