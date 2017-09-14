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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13597135981359913600
Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 22:26

  budivelnik написав:
  _hunter написав:Толку с твоих параметров? -- будто бы от твоего мнения закрытие хоть одного завода из обсуждаемых зависело
На відміну від люмпено-ждуна, від моєї думки не те що щось залежало....
Я просто ЗАКРИВАВ.
...

Тезис, с которым споришь, перечитай, закрыватель :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 22:42

  _hunter написав:Внезапненько...
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що чекає відповіді від Росії щодо пропозиції про припинення вогню в Україні вже цього тижня.

"Ми почуємо від них відповідь цього тижня. Дуже скоро, насправді. Ми хочемо, щоб це зупинилося. Ми хочемо, щоб смерті і вбивства зупинилися", – заявив американський президент.

https://www.unian.ua/war/tramp-skazav-k ... 80994.html

hunter, ви очікуєте почути від рф щось нове? Рілі? Що саме?
fler
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 23:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Трохи позитиву для поізносівшихся впенсів з "не-тим ВОС"(tm) які замість того щоб захищати Україну заробітчанствують по ахриках чи потужно пишуть десятки ура-патріотичних та беззмістовних повідомлень на форумі, поки їх обов"язок виконують мобілізовані цивільні, та чекають, поки хтось створить бойових роботів які воюватимуть замість них:

На "Залізному полігоні" вже провели 50 випробувань військової техніки
Протягом 2025 року було проведено 50 випробувань. Здебільшого - в категоріях безпілотних авіаційних комплексів, засобів інженерної підтримки військ, засобів РЕБ та НРК. Іще 72 заявки - на різних етапах підготовки до тестувань. Нові заявки надходять щодня

Міністр нагадав, що "Залізний полігон" - проєкт, здійснюваний у співпраці Міністерства оборони України, Генерального штабу ЗСУ, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, Міністерства цифрової трансформації України та Центру масштабування технологічних рішень.
candle645
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Повідомлення Додано: Чет 17 кві, 2025 23:58

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:Толку с твоих параметров? -- будто бы от твоего мнения закрытие хоть одного завода из обсуждаемых зависело
На відміну від люмпено-ждуна, від моєї думки не те що щось залежало....
Я просто ЗАКРИВАВ.
Закрив кооператив, як тільки він став неефективний
Розорив (змусив розвалитись) райторг -конкуренцією.
Але ж справа навіть не в мені, чи в тому що я робив.
Справа в суті
Неефективне-повинне бути закрите, щоб звільнити дорогу ефективному.
Тому
Якщо ти( і такі ждуни расейського міра) своєю неефективною працею - розвалили Крим, то ваша втеча за кордон -покращує можливості для таких як я.
Адже коли ви здурі повернетесь , то всі ласі шматки ми вже облагородимо...
Тезис, с которым споришь, перечитай, закрыватель :lol:

а - чим далі по часу/відстані/повязаності обєкт - тим менше в нас впливу на цей обєкт.
б - так як кожен з нас не знаходиться у ваккумі - то наші дії впливають на тих хто нас оточує, а ті хто оточують тих хто нас оточує - також на щось впливають... Так дійде і до впливу на Південьмаш чи останнього двірника в задрищенську
Звідси висновок
Ті хто обирав в 2019 Зеленського сильніше від тих хто обирав Порошенка-вплинули на закриття військового виробництва.
Але при цьому , жоден мешканець України не може стверджувати що він НЕ впливав на закриття
budivelnik
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  #<1 ... 13597135981359913600
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